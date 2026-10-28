Thủ tướng Israel hứng đòn đau

Tuy nhiên, việc các đảng phái theo đuổi chủ trương hoàn toàn khác nhau có thể thành lập chính phủ hay không vẫn là điều chưa chắc chắn, và khả năng cao sẽ cần nhiều tuần thương lượng căng thẳng.

Con đường dễ dàng nhất để thành lập chính phủ là để ông Gadi Eisenkot - đối thủ chính của ông Netanyahu và là cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, hợp tác với các đảng do người Ả-rập lãnh đạo. Tuy nhiên, phương án này có thể gặp trở ngại chính trị và có nguy cơ khiến các phe phái đối lập khác xa lánh.

Thăm dò sau bầu cử do các đài truyền hình lớn của Israel công bố cho thấy khối của ông Netanyahu giành được khoảng 50 ghế, phe đối lập giành khoảng 52 ghế và các đảng Ả-rập giành khoảng 18 ghế. Kết quả này có thể mở đầu cho nhiều tuần tranh giành ảnh hưởng chính trị trước khi tìm được thủ tướng, hoặc một vòng bầu cử khác được tổ chức.

Ông Eisenkot cho rằng các cuộc thăm dò cho thấy sự “thiếu niềm tin” đối với ông Netanyahu, và ông cam kết thành lập chính phủ mới. Các cử tri Ả-rập ăn mừng kết quả thăm dò, trong khi những người ủng hộ các đảng cực hữu liên minh với ông Netanyahu bày tỏ thất vọng.

Hai giờ sau khi kết quả thăm dò được công bố, ông Netanyahu vẫn chưa đưa ra tuyên bố công khai.

Cũng như mọi cuộc khảo sát khác, thăm dò sau bầu cử có thể có sai số. Kết quả sơ bộ dự kiến sẽ được công bố trong vài giờ tới. Kết quả cuối cùng dự kiến có trong vài ngày tiếp theo và có thể khác với kết quả thăm dò.

Kết quả không phân định thắng bại sẽ khiến Israel rơi vào tình trạng bế tắc chính trị. Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước này kể từ cuộc tấn công mang tính bước ngoặt ở Trung Đông mà Hamas thực hiện ngày 7/10/2023.

Cuộc bầu cử lần này được coi là một cuộc trưng cầu dân ý về gần 17 năm cầm quyền liên tục của ông Netanyahu - giai đoạn khiến người Israel chia rẽ sâu sắc về hàng loạt vấn đề, ngay cả trước cuộc tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử đất nước.

Những cuộc chiến tiếp theo tại Dải Gaza, Li-băng và Iran, cùng với bạo lực của người định cư tại Bờ Tây mà Israel chiếm đóng, đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trên toàn thế giới, gây căng thẳng trong quan hệ với các đồng minh thân cận nhất của Israel và thúc đẩy chủ nghĩa bài Do Thái gia tăng.

Trong mắt nhiều người Israel, cuộc bầu cử là cuộc đấu tranh quyết định bản chất của nhà nước, đặt ông Netanyahu cùng các đồng minh theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và tôn giáo đối đầu với những người muốn bảo vệ nền tảng tự do và thế tục của đất nước. Phe đối lập có thể sớm phải đối mặt với những chia rẽ xã hội, giữa cánh hữu và cánh tả, cũng như giữa người Do Thái và người Ả-rập, vốn ngày càng sâu sắc trong giai đoạn cầm quyền lâu năm và gây tranh cãi của ông Netanyahu.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu năm nay đạt mức cao nhất kể từ năm 1999. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương, hơn 77% cử tri đủ điều kiện đã tham gia bỏ phiếu. Hơn 7 triệu người có quyền bầu cử, và theo các thông tin được đưa ra, hàng chục nghìn người đã từ nước ngoài trở về để bỏ phiếu.

Tổng thống Israel sẽ có nhiệm vụ yêu cầu lãnh đạo đảng có triển vọng lớn nhất thành lập liên minh cầm quyền. Nếu đảng Likud cánh hữu của ông Netanyahu nổi lên thành đảng lớn nhất, ông có thể tuyên bố mình có quyền được giao nhiệm vụ này.

Trong khi đó, ông Eisenkot sẽ phải chịu sức ép lớn nhằm đạt được thỏa thuận với các đảng Ả-rập. Ông Netanyahu và các đồng minh nhiều khả năng sẽ dán nhãn bất kỳ liên minh nào như vậy là bất hợp pháp về mặt chính trị, thậm chí là hành động phản quốc.

Nếu không bên nào tập hợp được một liên minh chiếm đa số, Israel có thể tổ chức bầu cử mới vào đầu năm tới. Nước này từng tổ chức 5 cuộc bầu cử tương tự trong khoảng thời gian từ tháng 4/2019 - 11/2022 do tình trạng bế tắc tương tự.