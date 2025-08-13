Thủ tướng làm việc với tập đoàn công nghệ vừa xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các bộ, ngành, cơ quan liên quan và đại diện Tập đoàn CT Group về việc tham gia phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược và một số đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

CT Group là một trong những tập đoàn tư nhân trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Việt Nam, đã được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất năm 2022.

Báo cáo tại cuộc làm việc, lãnh đạo CT Group cho biết, Tập đoàn kiên trì phấn đấu với chiến lược tự cường làm chủ các công nghệ tiên tiến nhất thế giới trong 9 ngành công nghệ cao, gồm: Bán dẫn; trí tuệ nhân tạo; máy bay không người lái; tiền số xanh; sàn tín chỉ carbon; nhà xếp không phát thải; ô tô điện-tàu điện, máy tính lượng tử; năng lượng mới; gene và tế bào; bản sao số (Digital Twin); và 3 ngành truyền thống phát triển bền vững, gồm: Đô thị thông minh; phát triển hạ tầng giao thông, kỹ thuật, kinh tế, xã hội và logistics xanh; thực phẩm sạch, chăm sóc sức khỏe.

Thủ tướng hoan nghênh sự chủ động, chương trình đầu tư, phát triển của CT Group phù hợp với chiến lược phát triển công nghệ lõi của Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam phát triển 9 ngành công nghệ cao, CT Group tập trung đầu tư nghiên cứu lý luận đến nghiên cứu, phát triển thiết kế, sản xuất thương mại và xuất khẩu.

Trong đó, Tập đoàn đã xây dựng học thuyết chiến lược làm chủ công nghệ bán dẫn, triển khai 3 nhà máy, 2 trung tâm chăm sóc khách hàng tại Silicon Valley, California và Phoenix, Arizona (Hoa Kỳ); thành lập 2 trung tâm đào tạo hạt giống ở NIC (Hòa Lạc, Hà Nội) và Thủ Đức (TPHCM), đã có 2 khóa tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện mục tiêu tại Quyết định số 1017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn.

Tập đoàn cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực máy bay không người lái (UAV) tại Việt Nam, dẫn đầu xu hướng đổi mới và định hình tương lai của nền kinh tế không gian cận biên (LAE - Low Altitude Economy). Đặc biệt, ngày hôm qua 12/8, CT Group đã ký kết đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV cho Hàn Quốc tại Seoul, Hàn Quốc, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok.

Thủ tướng đề nghị CT Group tiên phong trong thực hiện các nghị quyết "trụ cột" của Bộ Chính trị với tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết thực hiện, đã làm, đã thực hiện là có sản phẩm, kết quả cụ thể, lượng hóa được" - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại cuộc làm việc, CT Group đưa ra các cam kết mạnh mẽ, quy mô lớn về nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các công nghệ chiến lược (UAV, xây dựng kinh tế không gian cận biên; công nghiệp bán dẫn, chuyển đổi số toàn diện quốc gia, đầu tư hạ tầng công nghệ cao, công nghệ sinh học…); đồng thời nêu một số đề xuất, kiến nghị.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh sự chủ động, chương trình đầu tư, phát triển của CT Group, với các dự án, định hướng phù hợp với chiến lược phát triển công nghệ lõi của Việt Nam, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn tiếp tục tinh thần này, tinh thần dấn thân góp phần phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện các nghị quyết "bộ tứ trụ cột" của Bộ Chính trị (về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; xây dựng và thực thi pháp luật; hội nhập quốc tế).

CT Group đưa ra các cam kết mạnh mẽ, quy mô lớn về nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các công nghệ chiến lược - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng chúc mừng Tập đoàn đã xuất khẩu được một số sản phẩm công nghệ cao và đề nghị các bộ ngành có liên quan tiếp tục hỗ trợ, tiếp sức thêm cho CT Group.

Cho ý kiến về các đề xuất của CT, Thủ tướng cho biết các cơ quan đã và đang tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các luật, nghị định, thông tư liên quan, đề nghị CT tiếp tục góp ý, đề xuất về thể chế, cơ chế, chính sách.

Thủ tướng cho biết Bộ Chính trị đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban; Chính phủ có Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban. Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về công tác phối hợp giữa các cơ quan.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp nói chung, trong đó có CT Group - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng chỉ đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan xem xét, giải quyết, hỗ trợ CT Group trong triển khai xây dựng nhà máy; tiếp cận gói tín dụng ưu đãi 500.000 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hạ tầng chiến lược; hỗ trợ xây dựng thương hiệu; đặt hàng, khuyến khích sản xuất trong nước, góp phần đảm bảo an ninh kinh tế.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp nói chung, trong đó có CT Group, giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nhấn mạnh doanh nghiệp thành công thì đất nước thành công, Thủ tướng đề nghị CT Group tiên phong trong thực hiện các nghị quyết "trụ cột" của Bộ Chính trị, thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết thực hiện, đã làm, đã thực hiện là có sản phẩm, kết quả cụ thể, lượng hóa được".