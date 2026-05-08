Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48

Theo Hà Văn | 08-05-2026 - 11:12 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sáng 8/5, tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khai mạc và phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Dự kiến chiều cùng ngày, Thủ tướng sẽ tham dự phiên họp hẹp của Hội nghị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48- Ảnh 1.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khai mạc và phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. chủ trì lễ đón các trưởng đoàn tham dự Hội nghị.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 được tổ chức tại Cebu, Philippines từ ngày 7-8/5/2026 với sự tham dự của Lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48- Ảnh 2.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 được tổ chức tại Cebu, Philippines từ ngày 7-8/5/2026 với sự tham dự của Lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 là 1 trong 2 cuộc họp định kỳ hàng năm của lãnh đạo ASEAN trong năm 2026, là dịp quan trọng để lãnh đạo các nước chia sẻ đánh giá toàn diện tình hình thế giới và khu vực, thống nhất các định hướng chiến lược và biện pháp tăng cường hợp tác ASEAN.

Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 sẽ thảo luận các nội dung: Tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, tập trung vào bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, và hỗ trợ công dân ASEAN. Trong khi đó, phiên họp hẹp tập trung thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Dự kiến, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 sẽ thông qua và ghi nhận hơn 20 văn kiện.

Trên tinh thần chủ động, tích cực, chân thành và có trách nhiệm, Đoàn Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Philippines–nước Chủ tịch ASEAN 2026 và các nước ASEAN đóng góp vào thành công chung của Hội nghị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48- Ảnh 3.

Trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu quan trọng, truyền tải thông điệp đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIV và quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực củng cố tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần tăng cường khả năng tự cường và ứng phó của ASEAN trước các biến động, nhất là các tác động của tình hình Trung Đông và trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Cơ quan Thuế thông báo: Phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với các doanh nghiệp, công ty có tên sau

Theo Hà Văn

Báo Chính phủ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
'Lộ diện' thiết kế nút giao giữa Đại lộ cảnh quan sông Hồng và cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì

'Lộ diện' thiết kế nút giao giữa Đại lộ cảnh quan sông Hồng và cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì Nổi bật

Hà Nội xem xét thông qua Đề án Vùng phát thải thấp, thí điểm cấm xe máy xăng theo giờ từ 1/7

Hà Nội xem xét thông qua Đề án Vùng phát thải thấp, thí điểm cấm xe máy xăng theo giờ từ 1/7 Nổi bật

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc

10:42 , 08/05/2026
Hà Nội truy thu hơn 156 tỷ đồng tiền thuế trong tháng 4

Hà Nội truy thu hơn 156 tỷ đồng tiền thuế trong tháng 4

10:30 , 08/05/2026
Sau 10 năm chậm tiến độ, tuyến đường gần 3.400 tỷ đồng dần rõ hình hài

Sau 10 năm chậm tiến độ, tuyến đường gần 3.400 tỷ đồng dần rõ hình hài

10:05 , 08/05/2026
Công an có thông báo quan trọng về Giấy phép lái xe, tất cả người dân đặc biệt chú ý!

Công an có thông báo quan trọng về Giấy phép lái xe, tất cả người dân đặc biệt chú ý!

09:45 , 08/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên