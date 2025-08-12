Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật 2 cán bộ

12-08-2025 - 15:38 PM | Xã hội

Thủ tướng Chính phủ vừa có các Quyết định số 1720, 1721/QĐ-TTg ngày 12/8/2025 thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải, nguyên Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Cụ thể, Quyết định số 1720/QĐ-TTg nêu rõ: Thi hành kỷ luật bằng hình thức Xóa tư cách chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các chức vụ khác đối với ông Lê Thanh Hải do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng; thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày công bố Quyết định số 1261-QĐNS/TW ngày 21/5/2024 của Ban Chấp hành Trung ương.

Quyết định số 1721/QĐ-TTg nêu rõ: Thi hành kỷ luật bằng hình thức Buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày Quyết định số 2221-QĐNS/TW ngày 27/6/2025 của Ban Bí thư có hiệu lực.

Các Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (12/8/2025).

Theo Tuyết Thư

baochinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vụ đánh phụ nữ ở sảnh chung cư: Lời khai mới nhất của Đặng Chí Thành

Vụ đánh phụ nữ ở sảnh chung cư: Lời khai mới nhất của Đặng Chí Thành Nổi bật

Bắt Trịnh Thị Khánh Linh và chồng, thu giữ nhiều thẻ ngân hàng

Bắt Trịnh Thị Khánh Linh và chồng, thu giữ nhiều thẻ ngân hàng Nổi bật

Xe khách 46 chỗ nhưng cố 'nhồi' 67 người, bị phạt hơn 234 triệu đồng

Xe khách 46 chỗ nhưng cố 'nhồi' 67 người, bị phạt hơn 234 triệu đồng

15:20 , 12/08/2025
Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến hộ chiếu của hàng triệu người dân cả nước

Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến hộ chiếu của hàng triệu người dân cả nước

15:00 , 12/08/2025
Hà Nội Metro xin lỗi vì nhân viên thông báo cấm hành khách mang xe điện lên tàu

Hà Nội Metro xin lỗi vì nhân viên thông báo cấm hành khách mang xe điện lên tàu

14:11 , 12/08/2025
Phạm nhân nghèo không có tiền khắc phục hậu quả vẫn có cơ hội được đặc xá?

Phạm nhân nghèo không có tiền khắc phục hậu quả vẫn có cơ hội được đặc xá?

13:44 , 12/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên