Thủ tướng: Tập trung triển khai 8 nội dung quan trọng trong xây dựng, hoàn thiện thể chế

Phát biểu tại phiên họp, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, người thân của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về sự mất mát, đau thương không gì bù đắp được.



Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận về 4 dự án luật gồm: Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ và Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Đây là những dự án luật có nhiều nội dung khó, phức tạp, tác động lớn, sức lan tỏa cao, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn được các Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông Vận tải tích cực chuẩn bị và nghiêm túc tiếp thu, giải trình trong thời gian qua.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu triển khai đường lối Đại hội XIII của Đảng về 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về xây dựng, hoàn thiện thể chế.

Thời gian qua, Chính phủ, các bộ, ngành đã quyết liệt thực hiện nhiệm vụ này và đạt được những kết quả tích cực. Trong 8 tháng đầu năm, Chính phủ đã tổ chức 7 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, cho ý kiến về 11 đề nghị xây dựng luật; 14 dự án luật, 9 nội dung quan trọng khác và ban hành gần 100 văn bản quy phạm pháp luật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: TTXVN

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành tập trung triển khai 8 nội dung quan trọng trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, trong đó: Tăng cường vai trò người đứng đầu; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng pháp luật. Quán triệt, cụ thể hóa, hiện thực hóa các các chủ trương của Đảng; xây dựng các quy định của pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện nay; kịp thời đề xuất xử lý những vấn đề mới, chưa có tiền lệ, xuất hiện rất nhanh để thích ứng với tình hình, phản ứng chính sách nhanh, kịp thời, hiệu quả và huy động nguồn lực cho phát triển. Đồng thời, đầu tư công sức, nguồn lực, thời gian cho xây dựng thể chế; bổ sung, nâng cao chất lượng cán bộ.

Về quy trình, Thủ tướng đề nghị cần phải đổi mới hơn; các bộ, ngành cần chỉ đạo làm rõ những nội dung nào cần phải kế thừa, còn giá trị, phù hợp với thực tiễn. Phân tích kỹ những quy định cần loại bỏ, nhất là liên quan đến thủ tục hành chính rườm rà; tăng cường phân cấp phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi của cán bộ và đẩy mạnh kiểm tra, giám sát; phòng chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí. Làm rõ những quy định cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

Đối với vấn đề liên quan đến việc cắt giảm, tăng cường nguồn lực, huy động nguồn lực cần phân tích rõ nguồn lực như thế nào cho phù hợp, đúng luật pháp, phù hợp với với các chủ trương của Đảng. Với các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan tiếp thu, giải trình nghiêm túc.

Thủ tướng nhấn mạnh, quá trình xây dựng thể chế phải lấy ý kiến của nhân dân, các đối tượng tác động, chuyên gia, nhà khoa học, người hoạt động thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm quốc tế nhưng vận dụng sáng tạo trong điều kiện Việt Nam. Các cơ quan soạn thảo phải phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội, Thường vụ Quốc hội, các cơ quan trong hệ thống chính trị để hoàn thiện những nhiệm vụ đã được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ và đẩy mạnh tuyên truyền chính sách để tạo sự đồng thuận, thống nhất.