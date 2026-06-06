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Thủ tướng Thái Lan sẽ thăm Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 8 - 9/6.

Thủ tướng Thái Lan sẽ thăm Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN- Ảnh 1.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 (ASEAN Future Forum – AFF) sẽ diễn ra từ ngày 9-10/6 tại Hà Nội, với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng và Phát triển lấy người dân làm trung tâm”.

Nhân dịp Diễn đàn, bốn Thủ tướng Chính phủ các nước thành viên ASEAN sẽ tham dự và thăm chính thức Việt Nam, gồm Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão. Sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao nhiều nước thể hiện rõ tinh thần gắn kết khu vực và vai trò chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam.

Diễn đàn Tương lai ASEAN là sáng kiến của Việt Nam, được công bố tại Hội nghị Cấp cao ASEAN năm 2023.

Qua hai kỳ tổ chức năm 2024 và 2025, nhiều ý tưởng, sáng kiến từ Diễn đàn đã được tiếp thu, phản ánh trong văn kiện của các Hội nghị Cấp cao ASEAN cùng năm. Điều đó cho thấy AFF không chỉ là nơi trao đổi học thuật, mà thực sự bổ trợ thiết thực cho các tiến trình chính thức của ASEAN.

Theo Bình Giang

Tiền Phong

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