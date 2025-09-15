Thủ tướng: "Thần tốc, thần tốc hơn nữa" để khởi công, khánh thành các dự án ngày 19-12

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 164 ngày 14-9 biểu dương các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công tại các công trình trọng điểm quốc gia.

Tại công điện, Thủ tướng Chính phủ gửi lời chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu và hàng chục ngàn kỹ sư, công nhân đã, đang ngày đêm hăng say lao động trên khắp công trường trọng điểm quốc gia.

"Mặc dù là những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, nhưng tại các công trường: Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; các Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; các dự án giao thông đô thị lớn như Vành đai 3 TP HCM, nút giao An Phú, metro Nhổn - Ga Hà Nội; công trình Cảng hàng không quốc tế Long Thành; các dự án năng lượng, lưới điện…; hàng ngàn cán bộ, công nhân đã làm việc "3 ca, 4 kíp", "làm việc xuyên ngày nghỉ, xuyên lễ, xuyên Tết"; khẳng định quyết tâm "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm; làm việc nào, dứt điểm việc đó…"- Công điện nêu rõ.

Theo Thủ tướng, các công trình, dự án đang trong giai đoạn nước rút, cao điểm, để tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, kịp khởi công, khánh thành vào ngày 19-12, nhân dịp 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến, để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thủ tướng: Khánh thành sân bay Long Thành vào ngày 19-12-2025

Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu tiếp tục phát huy tinh thần quyết tâm, nỗ lực vượt bậc, hành động với phương châm "thần tốc, thần tốc hơn nữa", "táo bạo, táo bạo hơn nữa, hiệu quả, hiệu quả hơn nữa"; quyết tâm hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm theo đúng kế hoạch đề ra để tổ chức khởi công, khánh thành vào ngày 19-12.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả triển khai; các bộ, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng và cung ứng nguồn vật liệu cho các dự án, chủ động phối hợp, không để ách tắc ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu quan tâm, chăm lo đời sống, chế độ chính sách cho lực lượng công nhân, kỹ sư đang trực tiếp trên công trường.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để bảo đảm khởi công, khánh thành các công trình vào 19-12-2025, đặc biệt các tuyến cao tốc Bắc - Nam, Biên Hòa - Vũng Tàu, Cảng hàng không quốc tế Long Thành…

Bộ Nội vụ được giao phối hợp với các bộ ngành, địa phương để tổ chức công tác khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng vào dịp 19-12.

Các cơ quan thông tấn, báo chí được yêu cầu đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phản ánh về cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động và nhân dân tham gia trên các công trường… để động viên, khích lệ, góp phần tạo động lực, truyền đi cảm hứng hăng say lao động trên mọi lĩnh vực của đất nước.