Thủ tướng: Người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện về dự án trọng điểm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 164/CĐ-TTg biểu dương các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công tại các công trình trọng điểm quốc gia.

Công điện nêu rõ, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm dành nguồn lực lớn để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc, sân bay, cảng biển, đường thủy nội địa, đường sắt, hạ tầng năng lượng...

Diện mạo kết cấu hạ tầng giao thông trên cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay đã hoàn thành 2.476 km đường bộ cao tốc, các Cảng hàng không hiện đại như cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Phú Bài, Điện Biên, các hệ thống cảng biển Lạch Huyện, Cái Mép - Thị Vải, các tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, TPHCM… đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP.

Trong không khí thi đua sôi nổi kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh , Thủ tướng Chính phủ gửi lời chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu và hàng chục nghìn kỹ sư, công nhân đã, đang ngày đêm hăng say lao động trên khắp công trường trọng điểm quốc gia.

"Mặc dù là những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, nhưng tại các công trường: Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (tại các Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau); các Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; các dự án giao thông đô thị lớn như Vành đai 3 TP.HCM, nút giao An Phú, metro Nhổn - Ga Hà Nội; công trình Cảng hàng không quốc tế Long Thành; các dự án năng lượng, lưới điện 110kV và trung, hạ thế tại miền Nam…; hàng nghìn cán bộ, công nhân đã làm việc "3 ca, 4 kíp", "làm việc xuyên ngày nghỉ, xuyên lễ, xuyên Tết"", Thủ tướng nhấn mạnh.



Theo Thủ tướng, điều này khẳng định quyết tâm "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm; làm việc nào, dứt điểm việc đó; làm đến đâu chắc đến đó; đã nói là làm; nói ít, làm nhiều", vượt qua khó khăn, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư các dự án, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trong năm 2025: Hoàn thành trên 3.000 km đường cao tốc, trên 1.700 km đường bộ ven biển, cơ bản hoàn thành dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và nhiều công trình hạ tầng chiến lược khác.

Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào phát triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh.

Thủ tướng yêu cầu, tiếp tục phát huy tinh thần quyết tâm, nỗ lực vượt bậc, hành động với phương châm "thần tốc, thần tốc hơn nữa", "táo bạo, táo bạo hơn nữa", "hiệu quả, hiệu quả hơn nữa"; quyết tâm hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm theo đúng kế hoạch đề ra để tổ chức khởi công, khánh thành vào ngày 19/12/2025 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình này, phải đặc biệt lưu ý bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, vệ sinh môi trường, sáng - xanh - sạch - đẹp và chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng…

"Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả triển khai; các bộ, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng và cung ứng nguồn vật liệu cho các dự án, chủ động phối hợp, không để ách tắc ảnh hưởng đến tiến độ chung", Thủ tướng nhấn mạnh.