Nhà máy 3.200 tỷ, sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại sắp xuất hiện tại Quảng Ninh

Nhà máy xử lý chất thải rắn công nghệ cao phát năng lượng tại phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh nhìn từ trên cao.

Hiện tại, rác thải sinh hoạt phía Đông thành phố Hạ Long cũ (Quảng Ninh) đưa về bãi chứa tạm tại xã Thống Nhất. Các bãi chôn lấp và bãi chứa tạm tại xã Thống Nhất cũng đã hết dung tích chứa. Chính vì vậy, việc nghiên cứu mở rộng quỹ đất có khả năng chứa rác, chôn lấp rác, không để xảy ra tình trạng dồn ứ là vấn đề luôn được các cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm.

Mới đây, một liên danh đối tác vừa trình tỉnh Quảng Ninh đề xuất xây dựng một nhà máy điện rác.

Cụ thể, Công ty CP Tập đoàn INDEVCO và Công ty CP môi trường Thuận Thành vừa trình tỉnh Quảng Ninh đề xuất dự án Nhà máy điện rác Thống Nhất tại xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, Công ty CP Tập đoàn INDEVCO làm chủ dự án, Công ty CP môi trường Thuận Thành là bên đầu tư.

Theo đề xuất, dự án Nhà máy điện rác Thống Nhất được xây dựng trên diện tích 11ha, nằm trong khu vực đã được quy hoạch là đất bãi thải, đất xử lý chất thải rắn và được UBND tỉnh Quảng Ninh giao cho Công ty CP Tập đoàn INDEVCO trước đó.

Chủ đầu tư sẽ xây dựng mới nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt phát điện hiện đại, nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý chất thải rắn của các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nhà máy có công suất đốt, xử lý 1.300 tấn/ngày đêm và có công suất phát điện 25 MW.

Tổng vốn đầu tư của nhà máy là khoảng 3.200 tỷ đồng , trong đó vốn góp tự có là 640 tỷ đồng (tương đương với 20% tổng mức đầu tư dự án) và vốn vay từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng là 2.560 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 41 năm.

Khu xử lý rác trên địa bàn xã Thống Nhất.

Trước đó, tại buổi làm việc với đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh, Thuận Thành đã đề xuất được nghiên cứu, đầu tư Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ cao phát năng lượng tại xã Thống Nhất.

Đồng thời, nhà đầu tư đề nghị tỉnh hỗ trợ các thủ tục liên quan đến quy hoạch điện, quy hoạch nguồn rác cho dự án và các thủ tục đầu tư khác. Chủ đầu tư cam kết hoàn thành nhà máy trong vòng 18 tháng sau khi khởi công.

﻿Trước đề xuất của Thuận Thành, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh rất hoan nghênh các doanh nghiệp, nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm, công nghệ hiện đại để triển khai nhà máy xử lý rác thải gắn với mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn tại tỉnh Quảng Ninh.

Tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành làm việc trực tiếp với nhà đầu tư để trao đổi và hỗ trợ kịp thời nhà đầu tư trong triển khai các thủ tục đầu tư, quy hoạch điện, đánh giá tác động môi trường theo quy trình đảm bảo điều kiện khởi công xây dựng dự án sớm nhất.

﻿Khu lò đốt của nhà máy xử lý chất thải rắn công nghệ cao phát năng lượng tại phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh

Được biết, Công ty CP Môi trường Thuận Thành cùng liên danh Tập đoàn JFE Engineering Corporation (Nhật Bản) là doanh nghiệp đầu tư nhà máy xử lý rác thải hiện đại tại Bắc Ninh.

Nhà máy khởi công xây dựng tháng 1/2022 và hoàn thành tất cả các hạng mục vào tháng 10/2023; vận hành thử nghiệm từ ngày 8/1/2024 và vận hành thương mại vào đầu năm 2025. Tổng mức đầu tư của nhà máy khoảng 74 triệu USD.

Nhà máy được đầu tư theo công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất của Nhật Bản, góp phần giảm phát thải khí nhà kính trên 40.000 tấn/năm; hiệu suất phát điện cao trên 20%.

Với công suất xử lý 500 tấn rác/ngày và công suất phát điện là 13,5 MW, nhà máy ứng dụng công nghệ "4 không" trong quá trình hoạt động: Không khói, không phân loại, không phát thải nước rỉ rác, không phát thải tro xỉ. Quy trình xử lý khép kín liên tục và áp dụng quy trình tự động hóa trong các khâu vận hành.