Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất về bảo hiểm thất nghiệp với đối tượng mới

15-09-2025 - 08:56 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nếu hợp đồng lao động thỏa thuận lương theo ngày thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo ngày nhân với số ngày làm việc trong tháng.

Theo Luật Việc làm 2025, từ ngày 1-1-2026, người làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên mà làm không trọn thời gian, có tiền lương tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất theo quy định của Luật BHXH thì thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Đây là một trong những đối tượng mới tham gia BHTN so với Luật Việc làm hiện hành.

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm 2025 về BHTN mới đây, Bộ Nội vụ cũng đề xuất mức tiền lương đóng BHTN đối với đối tượng này. Theo đó, tiền lương làm căn cứ đóng BHTN là tiền lương tính trong tháng theo thỏa thuận HĐLĐ. Trường hợp HĐLĐ thỏa thuận lương theo giờ thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo giờ nhân với số giờ làm việc trong tháng.

Đề xuất về bảo hiểm thất nghiệp với đối tượng mới- Ảnh 1.

Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại sàn giao dịch việc làm ở TP HCM. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Nếu HĐLĐ thỏa thuận lương theo ngày thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo ngày nhân với số ngày làm việc trong tháng. Trường hợp HĐLĐ thỏa thuận lương theo tuần thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo tuần nhân với số tuần làm việc trong tháng... 

Theo M. Chi

Người Lao động

Từ Khóa:
bảo hiểm

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ đạo mới nhất từ Thủ tướng: Từ tháng 12, chỉ làm thủ tục bay tại quầy đối với hành khách có hành lý ký gửi và hành khách đặc biệt

Chỉ đạo mới nhất từ Thủ tướng: Từ tháng 12, chỉ làm thủ tục bay tại quầy đối với hành khách có hành lý ký gửi và hành khách đặc biệt Nổi bật

Phạt lắp điện mặt trời mái nhà nếu không thông báo: Người dân lo thêm thủ tục, EVN nói gì?

Phạt lắp điện mặt trời mái nhà nếu không thông báo: Người dân lo thêm thủ tục, EVN nói gì? Nổi bật

Nhà máy 3.200 tỷ, sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại sắp xuất hiện tại Quảng Ninh

Nhà máy 3.200 tỷ, sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại sắp xuất hiện tại Quảng Ninh

08:11 , 15/09/2025
Việt Nam sẽ có khu công nghiệp mới, hướng đến thu hút ngành 7.000 tỷ USD

Việt Nam sẽ có khu công nghiệp mới, hướng đến thu hút ngành 7.000 tỷ USD

07:15 , 15/09/2025
Hơn 500 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Hơn 500 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

18:11 , 14/09/2025
Bộ Nội vụ chỉ đạo 'nóng' về gia hạn giấy phép lao động

Bộ Nội vụ chỉ đạo 'nóng' về gia hạn giấy phép lao động

17:30 , 14/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên