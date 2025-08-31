Thủ tướng tiếp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Trung Quốc muốn mở rộng đầu tư, hợp tác tại Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Huadian (Hoa Điện) Bành Cương Bình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Huadian (Hoa Điện) Bành Cương Bình đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về tình hình đầu tư và các hoạt động xây dựng, vận hành và đóng góp xã hội của các dự án nhà máy điện của Hoa Điện tại Việt Nam; tìm hiểu chiến lược phát triển, quy hoạch, chính sách và nhu cầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, qua đó công ty xây dựng kế hoạch đầu tư kinh doanh trong thời gian tới; mong muốn được chia sẻ những kinh nghiệm và công nghệ với Việt Nam trong nâng cao chất lượng xây dựng và vận hành các dự án năng lượng tái tạo.

Hoa Điện hiện là một trong năm tập đoàn sản xuất điện lớn nhất Trung Quốc, 13 năm liên tiếp nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu (Fortune Global 500).

Hoa Điện coi trọng thị trường Việt Nam với tổng mức đầu tư lũy kế đã vượt 2,8 tỷ USD, đứng đầu trong các doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam. Trong đó, Nhà máy điện Duyên Hải 2 (tỉnh Vĩnh Long) có công suất 2x660 MW, là dự án điện có công suất lắp đặt lớn nhất và quy mô đầu tư lớn nhất ở nước ngoài của tập đoàn. Tập đoàn đang triển khai và dự kiến triển khai nhiều dự án năng lượng sạch tại Việt Nam.

Chủ tịch Tập đoàn Hoa Điện cho biết chiến lược đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam là 1+1+1+N (một thực thể kinh doanh tại Việt Nam + một trung tâm nghiên cứu tại Việt Nam + một căn cứ, cơ sở chế tạo tại Việt Nam + nhiều dự án hợp tác), đóng góp tích cực vào quá trình phát triển, chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Hoa Điện mong muốn tăng cường đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực, như năng lượng gió, hydro xanh, thủy điện tích năng; cải tạo nâng cấp hệ thống điện, cải thiện kỹ thuật các nhà máy điện, bảo đảm an toàn, nâng cao hiệu suất năng lượng. Đồng thời, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đổi mới khoa học và công nghệ của Việt Nam để thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ (R&D).

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Hoa Điện tiếp tục mở rộng đầu tư hiệu quả tại Việt Nam, nhất là điện sạch, điện gió, điện mặt trời, hydrogen; tăng cường chuyển giao công nghệ, trao đổi kinh nghiệm quản trị, đào tạo nhân lực, hợp tác với các đối tác Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao chiến lược đầu tư lâu dài của Hoa Điện vào Việt Nam, đây là lựa chọn "đúng và trúng" cả trước mắt và lâu dài; hoan nghênh việc triển khai trung tâm nghiên cứu và phát triển; đánh giá cao việc tập đoàn tham gia làm an sinh xã hội và đào tạo nhân lực.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam xác định mục tiêu tăng trưởng từ 8,3-8,5% trong năm 2025 và hai con số trong những năm tới, nên nhu cầu điện sạch rất lớn.

Đánh giá cao việc hai bên thường xuyên rà soát kết quả đã đạt được sau các cuộc làm việc, từ đó tiếp tục thúc đẩy hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và đề nghị Tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư hiệu quả tại Việt Nam, nhất là điện sạch, điện gió, điện mặt trời, hydrogen, góp phần chuyển đổi năng lượng xanh, phát triển bền vững; tăng cường chuyển giao công nghệ, trao đổi kinh nghiệm quản trị, đào tạo nhân lực, hợp tác với các đối tác Việt Nam, nhất là Tập đoàn Điện lực, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Nhấn mạnh tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện phải mang lại kết quả cụ thể", Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xử lý khẩn trương các vướng mắc trong triển khai các dự án của tập đoàn tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Yadea Vương Gia Trung - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng cùng ngày, Thủ tướng đã tiếp ông Vương Gia Trung, Phó Chủ tịch Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Yadea.

Yadea là nhà sản xuất xe điện hai bánh hàng đầu thế giới, giữ vững vị trí số 1 toàn cầu về doanh số trong suốt tám năm liên tiếp. Hiện nay, Tập đoàn đã xây dựng 10 trung tâm sản xuất và nghiên cứu lớn tại nhiều quốc gia với sản phẩm được phân phối tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Năm 2019, Yadea đầu tư xây dựng dự án nhà máy sản xuất xe máy điện tại Khu công nghiệp Quang Châu (tỉnh Bắc Ninh). Năm 2023, Yadea đã mở rộng đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại Bắc Ninh với diện tích 230.000 m², công suất thiết kế 2 triệu xe mỗi năm, giai đoạn 1 vốn đầu tư đạt 100 triệu USD. Các dự án của Yadea tạo ra nhiều việc làm với nguồn nhân lực tại chỗ, tỷ lệ nội địa hóa cao. Tập đoàn cũng xây dựng Trung tâm R&D năng lượng xanh khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam.

Yadea mong muốn tham gia các dự án phát triển ngành nghề xe điện hai bánh và các dịch vụ phụ trợ cho ngành nghề, góp phần xây dựng giao thông đô thị xanh tại Việt Nam; tham gia thúc đẩy các dự án chuyển đổi và đóng góp xây dựng giao thông xanh của Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Yadea mở rộng đầu tư trong lĩnh vực xe điện tại Việt Nam theo hướng chuyển giao công nghệ, tỷ lệ nội địa hóa cao hơn, sử dụng nhiều lao động Việt Nam; tham gia chuyển đổi giao thông xanh tại Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hoan nghênh tập đoàn mở rộng đầu tư, xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam, Thủ tướng cho biết Việt Nam chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Thủ tướng đề nghị Yadea mở rộng đầu tư trong lĩnh vực xe điện tại Việt Nam theo hướng chuyển giao công nghệ, tỷ lệ nội địa hóa cao hơn, sử dụng nhiều lao động Việt Nam; tham gia chuyển đổi giao thông xanh tại Việt Nam; hợp tác đào tạo nhân lực với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết Dương Vệ Đông - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tiếp đó, Thủ tướng đã tiếp Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết Dương Vệ Đông.

Ông Dương Vệ Đông đã báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và năng lực của Công ty; tìm hiểu về chiến lược phát triển, quy hoạch chính sách và nhu trong lĩnh vực phát triển hạ tầng của Việt Nam, đặc biệt là tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị, qua đó công ty xây dựng kế hoạch đầu tư kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian tới.

Hoa Thiết là nhà cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật toàn diện hàng đầu Trung Quốc. Năm 2014, công ty chính thức niêm yết toàn bộ trên Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải, trở thành công ty thiết kế kỹ thuật độc lập đầu tiên được niêm yết trên sàn A-share.

Hoa Thiết là tập đoàn có năng lực thiết kế tổng hợp toàn diện hàng đầu cho tất cả các lĩnh vực giao thông, gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không. Công ty đã mở rộng từ quy hoạch thiết kế sang dịch vụ trọn vòng đời, từ hạ tầng cơ sở chuyển sang các lĩnh vực mới bao gồm: Thành phố thông minh, môi trường và năng lượng tái tạo, kinh tế hàng không tầm thấp, xây dựng lắp ghép hiện đại, tiêu dùng thương mại và phục hồi, phát triển nông thôn.

Tháng 8/2025, Hoa Thiết đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Đèo Cả của Việt Nam, dự kiến triển khai hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực và cùng tham gia vào các dự án công trình mà Đèo Cả đang thực hiện. Đồng thời, Hoa Thiết thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam và phối hợp với Tập đoàn Đèo Cả để xây dựng mô hình hợp tác chặt chẽ hơn, cùng nâng cao năng lực đào tạo và phát triển nguồn lực.

Thủ tướng gợi ý Hoa Thiết tham gia tư vấn, hỗ trợ để hoàn thành dự án đường bộ cao tốc Lạng Sơn - Cao Bằng trong năm nay; tư vấn khai thác, phát huy sông Hồng theo hướng hiệu quả, bền vững hơn; hợp tác tài chính, tham gia phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam… - Ảnh:VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh tập đoàn xác định tăng cường hợp tác với Việt Nam theo hướng mở rộng số lượng, nâng cao chất lượng là vấn đề chiến lược, lâu dài; đề nghị Hoa Thiết tiếp tục hợp tác, hỗ trợ các đối tác Việt Nam, trong đó có các tập đoàn lớn trong thiết kế, tư vấn kỹ thuật trên các lĩnh vực, như giao thông, điện, dầu khí, hạ tầng số…, góp phần xây dựng hệ sinh thái phát triển ngành thiết kế, tư vấn kỹ thuật chuyên nghiệp. Điều này rất cần thiết khi nhiều nơi tại Việt Nam có địa hình, địa chất phức tạp, gây khó khăn, thách thức khi xây dựng các công trình.

Nhấn mạnh cần coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán, Thủ tướng gợi ý Hoa Thiết tham gia tư vấn, hỗ trợ để hoàn thành dự án đường bộ cao tốc Lạng Sơn - Cao Bằng trong năm nay; tư vấn khai thác, phát huy sông Hồng theo hướng hiệu quả, bền vững hơn; hợp tác tài chính, tham gia phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam…

Nhất trí với các định hướng của Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo Tập đoàn Hoa Thiết cho biết sẽ trao đổi với các đối tác, cơ quan phía Việt Nam để triển khai cụ thể trong thời gian tới.