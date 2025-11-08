Thủ tướng: Tốc độ tăng GDP quý IV phải đạt trên 8,4%

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 10/2025 trực tuyến với các địa phương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 8/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025 trực tuyến với các địa phương.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo các địa phương.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về chủ đề chính là: Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các cấp, các ngành, các địa phương đã nỗ lực vượt bậc, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực trong 10 tháng đầu năm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thu từ bất động sản và đất chỉ chiếm 20,9% tổng thu ngân sách

Các báo cáo, ý kiến tại phiên họp thống nhất đánh giá, trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã bám sát thực tiễn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, với 8 điểm nổi bật .

Theo đó, tập trung hoàn thiện thể chế, phục vụ tốt Hội nghị Trung ương 13 và Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Trong tháng 10, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 27 nghị định, 64 nghị quyết, 282 quyết định, 27 chỉ thị, công điện và trên 460 văn bản chỉ đạo, điều hành. Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua 49 dự án luật, nghị quyết; cả năm là 77 luật, 20 nghị quyết, nhiều nhất từ trước đến nay; chỉ đạo xây dựng, ban hành 419 nghị định, văn bản quy định chi tiết.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn báo cáo tại Phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng với đó, thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Tháo gỡ khó khăn, tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh để thu hút, huy động các nguồn lực.

Triển khai hiệu quả các quyết sách của Bộ Chính trị (các Nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72); đồng thời xây dựng, trình ban hành các nghị quyết mới của Bộ Chính trị (về kinh tế nhà nước, FDI, văn hóa).

Tiếp tục chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả với chính sách thuế quan đối ứng của Hoa Kỳ. Xử lý quyết liệt các dự án tồn đọng, kéo dài và quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU.

Bộ trưởng Bộ Tài Chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tại Phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội (thúc đẩy xây dựng nhà ở xã hội; chuẩn bị, khởi công gần 100 trường nội trú, bán trú liên cấp tại các xã biên giới…); chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân.

Triển khai thành công nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao; duy trì được môi trường hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển (như APEC, ASEAN).

Về tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2025 , phiên họp thống nhất đánh giá, nhìn chung, tình hình tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, tính chung 10 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực, với 10 kết quả nổi bật.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên báo cáo tại Phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thứ nhất, kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng được thúc đẩy; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm (thu đủ chi, xuất đủ nhập, làm đủ ăn, bảo đảm cân đối năng lượng, lương thực, lao động, kiểm soát tốt bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài).

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng tăng 3,27%. Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt trên 2,1 triệu tỷ đồng, vượt 9,1% dự toán và tăng 28,5% so với cùng kỳ, trong khi đã miễn, giảm, gia hạn khoảng 217,3 nghìn tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất (bằng khoảng 10% tổng số thu ngân sách nhà nước). Trong đó, thu từ bất động sản và đất chỉ chiếm 20,9%; thu từ khu vực kinh tế tư nhân là 19%; thu từ xuất nhập khẩu là 17,4%.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng đạt trên 762,4 tỷ USD, tăng 17,4% (trong đó xuất khẩu đạt 391 tỷ USD, tăng 16,2% và nhập khẩu đạt 371,4 tỷ USD, tăng 18,6%); xuất siêu gần 19,6 tỷ USD.

Cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều phát triển tốt, ổn định; khu vực nông nghiệp duy trì ổn định dù nhiều địa phương bị bão lũ; sản xuất công nghiệp tăng 9,2% (cùng kỳ tăng 8,3%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,3% (cùng kỳ tăng 8,8%).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình báo cáo tại Phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thứ hai, tập trung đẩy nhanh các dự án kết cấu hạ tầng ; dự kiến hoàn thành 3.245 km đường bộ cao tốc và 1.711 km đường ven biển trong năm 2025; chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình, dự án vào ngày 19/12/2025.

Thứ ba, đầu tư phát triển đạt kết quả tích cực . Trong 10 tháng, giải ngân vốn đầu tư công đạt 491 nghìn tỷ đồng, đạt 54,4% kế hoạch (tăng 3,5% về tỉ lệ và tăng 145 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ). Tổng vốn FDI đăng ký đạt trên 31,5 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện khoảng 21,3 tỷ USD, tăng 8,8%, giải ngân cao nhất trong 5 năm qua.

Thứ tư, phát triển doanh nghiệp tiếp tục khởi sắc. Trong 10 tháng có 266 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và trở lại hoạt động, tăng 26,5%. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI sản xuất) tháng 10 tăng lên 54,5 (so với 50,4 điểm tháng 9), phản ánh sản lượng và đơn hàng mới tăng, dự báo tác động tích cực tới sản xuất kinh doanh những tháng tới đây.

Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng báo cáo tại Phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thứ năm, du lịch tiếp tục phục hồi mạnh ; trong 10 tháng thu hút 17,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,5%.

Thứ sáu, chính quyền địa phương 2 cấp nhìn chung vận hành thông suốt; cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh (năm 2025 ước tính bãi bỏ, đơn giản hóa gần 3,2 nghìn thủ tục hành chính (chiếm tỉ lệ gần 75%) và cắt giảm trên 2 nghìn điều kiện kinh doanh (đạt tỉ lệ 26%)); nhiều dự án vướng mắc kéo dài (gần 3.000 dự án) được tập trung xử lý tích cực, có hiệu quả bước đầu.

Thứ bảy, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện . Tỉ lệ hộ đánh giá có thu nhập tăng lên và không đổi là 96,1%. Từ đầu năm đã hỗ trợ 12,3 nghìn tấn gạo hỗ trợ giáp hạt và khắc phục thiên tai; xuất cấp 4.244 tỷ đồng từ dự phòng ngân sách Trung ương hỗ trợ kịp thời các địa phương. Nhiều địa phương làm tốt xây dựng nhà ở xã hội như Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Đà Nẵng, Bình Dương… (đến nay cả nước đang triển khai 648 nghìn căn, đã hoàn thành trên 127 nghìn căn).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo tại Phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thứ tám, chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Thứ chín, đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh ; tổ chức thành công Lễ ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng; nâng cấp quan hệ với Anh lên đối tác chiến lược toàn diện; các hoạt động ở ASEAN, APEC, hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt mang lại nhiều kết quả tích cực.

Thứ mười, nhiều địa phương đạt mức tăng trưởng cao ; có 16 địa phương tăng trưởng GRDP 9 tháng từ 8% trở lên (trong đó 6 địa phương tăng trên 10% là Quảng Ninh tăng 11,67%, Hải Phòng 11,59%, Ninh Bình 10,45%, Phú Thọ tăng 10,22%; Quảng Ngãi tăng 10,15%, Bắc Ninh 10,12%). Trong khi đó, có 18 địa phương tăng dưới 8%; 8 địa phương đạt thấp dưới 7% (Đồng Tháp 6,98%; Đắk Lắk 6,9%; Tuyên Quang 6,83%; Điện Biên 6,76%; Cao Bằng 6,52%; Lâm Đồng 6,42%; Vĩnh Long 6,33%; Sơn La 6,26%).

Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực, lạc quan về tình hình kinh tế Việt Nam và dự báo năm 2025 Việt Nam thuộc nhóm nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng báo cáo tại Phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Địa phương nào giải ngân tốt thì tăng trưởng cao

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến; giao Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện các báo cáo và dự thảo Nghị quyết phiên họp, sớm trình ban hành.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các cấp, các ngành, các địa phương đã nỗ lực vượt bậc, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực trong 10 tháng đầu năm, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và 5 năm 2021-2025.

Theo Thủ tướng, nếu duy trì được đà này, chúng ta sẽ đạt tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm 2025. Đồng thời, thực tiễn cho thấy địa phương nào đạt tỉ lệ giải ngân đầu tư công cao thì cũng đạt tăng trưởng GRDP cao và ngược lại.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung báo cáo tại Phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận nước ta còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức cần lưu ý . Theo đó, sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về tỷ giá, lãi suất, lạm phát, đặc biệt là trước tác động của tình hình đầy biến động trên thế giới.

Hoạt động sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ; số doanh nghiệp ngừng hoạt động còn lớn (trên 190 nghìn).

Các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng (chưa thu hút được nhiều dự án FDI quy mô lớn; xuất khẩu có xu hướng chậm lại do chịu ảnh hưởng của chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ; tiêu dùng 10 tháng tăng 9,3%, mục tiêu cả năm là 12%; giải ngân vốn đầu tư công vẫn chậm, 29 địa phương, bộ ngành còn giải ngân thấp); trong khi các động lực tăng trưởng mới cần thời gian để phát huy hiệu quả.

Giá vàng biến động mạnh; tình hình thị trường bất động sản từng bước được cải thiện nhưng giá nhà đất còn cao. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ còn diễn biến phức tạp.

Thể chế, pháp luật một số lĩnh vực còn vướng mắc; phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính còn chưa triệt để. Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là việc khó, thực hiện trên quy mô lớn, thời gian ngắn, yêu cầu cao nên có nơi, có lúc còn lúng túng, chưa đồng bộ.

Tình hình thiên tai, lũ lụt dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng nặng nề (thiệt hại ước tính sơ bộ khoảng 40 nghìn tỷ đồng, làm giảm khoảng 0,2 điểm % tăng trưởng GDP cả nước năm 2025).

Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận nước ta còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức cần lưu ý - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh, nguyên nhân cơ bản của những kết quả đạt được là sự lãnh đạo sâu sát của Trung ương mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; sự phối hợp, đồng hành và giám sát của Quốc hội; sự vào cuộc của các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự chỉ đạo điều hành đúng hướng, quyết liệt, sát thực tiễn, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành, địa phương; sự ủng hộ, tích cực tham gia vào cuộc của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Những hạn chế, tồn tại có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, như tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, vượt dự báo; thảm hoạ thiên tai, lũ chồng lũ, bão chồng bão. Ở trong nước, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thời gian đầu ở một số nơi phát sinh những bất cập và được giải quyết chưa kịp thời. Công tác phân tích, dự báo và phản ứng chính sách có lĩnh vực còn hạn chế. Tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức năng lực hạn chế, chưa đồng đều, chưa quyết liệt, chưa dám nghĩ, dám làm, chưa dám vượt ra giới hạn của bản thân.

Thủ tướng đồng thời nhấn mạnh một số bài học từ thực tiễn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đồng thời nhấn mạnh một số bài học từ thực tiễn. Theo đó, phải bám sát, nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, linh hoạt, khả thi, hiệu quả; quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phân công nhiệm vụ bảo đảm "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả"; đi đôi với 6 rõ là việc huy động nguồn lực để thực hiện.

Khẳng định yêu cầu điều hành trên cơ sở dữ liệu, Thủ tướng chỉ rõ các bộ ngành, địa phương phải nhanh chóng hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu, bảo đảm kết nối liên thông, dữ liệu "đúng – đủ - sạch – sống".

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát; nghiêm túc chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, đề cao tinh thần trách nhiệm, không đùn đẩy, né tránh; khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh. Kiên quyết không lùi bước trước thách thức; không chủ quan trước thuận lợi, không bi quan trước khó khăn; "không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội".

Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu lớn nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Quyết liệt, tích cực, chủ động để đạt mục tiêu lớn nhất đã đề ra

Thời gian tới, Thủ tướng đánh giá nhìn chung thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Thủ tướng yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ngành, đề nghị các đồng chí Bí thư, Chủ tịch các địa phương tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, nhất là Kết luận số 199-KL/TW của Trung ương ngày 10/10/2025 về kinh tế - xã hội năm 2025 - 2026, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, gần đây nhất là Nghị quyết 86/NQ-CP của Chính phủ về triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025.

Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu lớn nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là nguồn lực cho sự phát triển, nếu thực hiện được thì mới tăng trưởng cao, phát triển nhanh và bền vững. Các bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cần chủ động, tích cực thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để đạt mục tiêu này và có biện pháp khắc phục các hạn chế, tồn tại, thách thức đã chỉ ra.

Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh 12 nội dung trọng tâm sau đây.

Thứ nhất , chuẩn bị kỹ các đề án, dự án, báo cáo trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Thi đua toàn quốc; tiếp tục rà soát, chuẩn bị kỹ các nhiệm vụ, công việc phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Thứ hai, tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng nhanh, bền vững.

Về định hướng chính sách, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác.

Về chính sách tiền tệ, tập trung kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam; bảo đảm hài hoà, hợp lý, hiệu quả giữa tăng trưởng và lạm phát cả trước mắt và lâu dài; duy trì tỉ giá, lãi suất hợp lý, linh hoạt, hiệu quả; bảo đảm thị trường vàng, ngoại tệ hoạt động ổn định, lành mạnh, kiểm soát chặt chẽ rủi ro; tập trung vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh, các động lực tăng trưởng; xây dựng, duy trì các gói tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên (như nhà ở xã hội, phát triển hạ tầng chiến lược, khắc phục hậu quả lũ lụt); kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro (trong đó có lĩnh vực bất động sản), không để xảy ra rủi ro đối với từng tổ chức tín dụng và rủi ro hệ thống. NHNN phải chịu trách nhiệm về việc này.

Về chính sách tài khoá, phát huy hơn nữa vai trò thúc đẩy tăng trưởng (thông qua đẩy mạnh hơn nữa đầu tư công, thúc đẩy giải ngân vốn FDI, đầu tư tư nhân; miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí đối với các lĩnh vực, đối tượng dễ bị tổn thương do các yếu tố chủ quan; tận dụng dư địa nợ công, nợ Chính phủ thấp để huy động vốn cho đầu tư phát triển). Phấn đấu thu ngân sách nhà nước vượt 25% dự toán.

Theo dõi sát diễn biến, bảo đảm ổn định tình hình thị trường, giá cả, nhất là các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý.

Thủ tướng chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho các bộ ngành, địa phương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thứ ba, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng chỉ rõ, tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,85%; để tăng trưởng cả năm 2025 đạt trên 8% thì tốc độ tăng GDP quý IV phải đạt trên 8,4% (trong đó khu vực công nghiệp tăng khoảng 9,4%; khu vực dịch vụ tăng khoảng 8,3%; khu vực nông nghiệp tăng khoảng 4%; phấn đấu tỉ trọng kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP).

Với các động lực tăng trưởng truyền thống, Thủ tướng nêu rõ, về đầu tư, cả hệ thống chính trị phải phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; cắt giảm mọi thủ tục hành chính rườm rà, thu hút mạnh FDI, nhất là vốn thực hiện; thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư tư nhân (như giao việc, đặt hàng, hình thức khoán…).

Về tiêu dùng, phát triển mạnh thị trường trong nước, nhất là thương mại điện tử; tăng cường xúc tiến thương mại, khuyến mại, giảm giá, hội chợ, miễn giảm thuế, phí, lệ phí, nhất là dịp Lễ, Tết.

Về xuất khẩu, triển khai các chương trình xúc tiến thương mại quy mô lớn, chất lượng cao tại các thị trường trọng điểm (EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc…); thúc đẩy đàm phán, phấn đấu ký kết Hiệp định FTA với khối Mercosur và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) trong năm 2025. Triển khai hiệu quả Nghị định thư nâng cấp Hiệp định FTA ASEAN - Trung Quốc (ACFTA 3.0) vừa ký tại Malaysia.

Thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo, Trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, các mô hình kinh doanh mới; các ngành, lĩnh vực mới như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo; liên kết vùng, phát triển đô thị, khai thác hiệu quả không gian ngầm, không gian vũ trụ, không gian biển; đổi mới, hoàn thiện thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh. Thủ tướng yêu cầu, đến hết tháng 12 không còn điểm lõm sóng, lõm điện trên toàn quốc.

Thứ tư, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị (các nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72); đồng thời, khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết mới về kinh tế nhà nước, FDI, văn hóa.

Thứ năm, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động ; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế sáng tạo; thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; nâng cao khả năng cạnh tranh, sức chống chịu của nền kinh tế; phát triển mạnh các lĩnh vực công nghiệp chiến lược, công nghiệp phụ trợ.

Thứ sáu, triển khai, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (lưu ý rà soát chức năng, nhiệm vụ, bộ máy, xây dựng vị trí việc làm, bố trí đủ cán bộ có năng lực, kết nối thông tin, dữ liệu, quy trình, thủ tục, phân cấp, phân quyền…).

Thứ bảy, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Thứ tám, tập trung phòng, chống khắc phục hậu quả bão lũ (lưu ý tổ chức tìm kiếm người mất tích; kịp thời cứu chữa người bị thương; nhanh chóng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà ở bị hư hại, hỗ trợ chỗ ở tạm thời; khôi phục hạ tầng thiết yếu; thống kê đầy đủ tình hình thiệt hại; hỗ trợ kinh phí, vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, hóa chất khử khuẩn, thuốc men, thiết bị, dụng cụ y tế cho các địa phương bị ảnh hưởng…).

Thứ chín, chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi để có kinh phí đề xuất các cấp có thẩm quyền quyết định tăng lương, phụ cấp, trợ cấp ngay từ đầu năm 2026. Tập trung khởi công gần 100 trường phổ thông nội trú, bán trú liên cấp ở các xã biên giới. Thu hồi đất sạch, giao dự án đặt hàng xây dựng nhà ở xã hội.

Thứ mười, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Mười một, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia , trong đó trình Quốc hội hợp nhất 3 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Mười hai, tăng cường, nâng cao hiệu quả thông tin, truyền thông , nhất là truyền thông chính sách, nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay, điển hình tiên tiến, góp phần tạo đồng thuận xã hội, với tinh thần "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu"; "đoàn kết tạo ra sức mạnh, hợp tác tạo ra nguồn lực, trao đổi, đối thoại tạo ra niềm tin".