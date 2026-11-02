Thực hư chuyện uống nước sau khi thức dậy giúp “rửa trôi cục máu đông”

Khi bàn về thói quen buổi sáng, nhiều người cho rằng uống một cốc nước lớn lúc bụng đói có thể “rửa trôi cục máu đông”. Ngược lại, một số người nghe nói uống nước khi chưa ăn gì gây hại cho dạ dày nên cố nhịn cả khi khát. Thậm chí, có ý kiến còn so sánh mức độ nguy hại giữa uống nước lúc bụng đói và bỏ bữa sáng.

Thực tế, với phần lớn mọi người, uống một lượng nước lọc vừa phải sau khi thức dậy không có vấn đề gì. Trong lúc ngủ, cơ thể vẫn mất nước qua hô hấp và đổ mồ hôi, vì vậy uống nước vào buổi sáng là cách bổ sung lượng nước đã mất. Tuy nhiên, nước không thể “rửa sạch mạch máu” hay cuốn trôi các mảng xơ vữa. Uống nhiều nước cũng không thể thay thế những phương pháp điều trị cần thiết.

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Bên cạnh việc uống nước thì cách thức dậy, đi vệ sinh và ăn sáng cũng cần được chú ý. Dưới đây là 6 việc có thể thực hiện để sắp xếp sinh hoạt buổi sáng hợp lý hơn.

Ngồi vững rồi mới xuống giường

Khi chuyển từ tư thế nằm sang đứng, sự phân bố máu trong cơ thể thay đổi. Ở một số người cao tuổi, khả năng điều chỉnh huyết áp không theo kịp, có thể gây hoa mắt chóng mặt hoặc đứng không vững.

Vì vậy, bạn có thể ngồi ở mép giường khoảng 1 phút, vịn vào điểm tựa chắc chắn rồi từ từ đứng lên, tiếp tục đứng yên khoảng 1 phút. Nếu không có biểu hiện khó chịu, hãy bắt đầu đi lại. Nếu chóng mặt, cần lập tức ngồi hoặc nằm xuống; tình trạng tái diễn cần được bác sĩ đánh giá.

Có nhu cầu thì đi vệ sinh, không nên cố rặn

Không nhất thiết phải đi đại tiện ngay sau khi thức dậy. Hoạt động của đường ruột thường tích cực hơn vào buổi sáng và sau bữa ăn, vì vậy có thể tận dụng những thời điểm này để hình thành thói quen. Nếu chưa có nhu cầu, bạn có thể vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi thử đi vệ sinh sau.

Khi đi vệ sinh, nên để điện thoại bên ngoài và chỉ dành khoảng 5 phút để thử đại tiện. Nếu không có kết quả, hãy dừng lại, tránh liên tục nín thở và dùng sức rặn. Người mắc bệnh tim mạch hoặc bệnh mạch máu não càng cần tránh cố rặn. Nếu đi ngoài ra máu, phân đen hoặc đau bụng kéo dài, cần đi khám.

Đánh răng kỹ

Đánh răng sau khi thức dậy nhằm loại bỏ mảng bám, không phải để ngăn nước uống mang độc tố vào cơ thể. Khoang miệng vốn có vi khuẩn, nhưng điều đó không có nghĩa uống nước khi chưa đánh răng sẽ gây ngộ độc. Không cần vì những lời đồn như vậy mà cố nhịn uống nước dù đang khát.

Bạn nên sử dụng kem đánh răng chứa fluoride, chải ít nhất 2 phút, làm sạch cả mặt ngoài, mặt trong và mặt nhai của răng. Buổi tối trước khi đi ngủ, hãy đánh răng thêm một lần. Người cao tuổi gặp khó khăn khi cầm bàn chải có thể nhờ người thân hỗ trợ.

Uống từng ngụm nước lọc

Nhiệm vụ của cốc nước đầu tiên trong ngày là bổ sung nước cho cơ thể. Nước lọc thông thường đã đủ, không cần thêm muối hay đường. Người khỏe mạnh không có lý do phải uống nước muối loãng chỉ vì vừa trải qua một đêm ngủ. Nước mật ong cũng chứa đường, không phải phương pháp hỗ trợ đại tiện phù hợp với tất cả mọi người.

Người trưởng thành không được bác sĩ yêu cầu hạn chế nước và có khả năng nuốt bình thường có thể uống khoảng 200 ml nước lọc, từng ngụm nhỏ, không cần uống hết trong một lần. Lượng nước này không thay thế nhu cầu bổ sung nước trong cả ngày.

Người mắc suy tim hoặc bệnh thận đã được bác sĩ yêu cầu hạn chế nước cần tính cả lượng nước uống buổi sáng vào tổng lượng chất lỏng trong ngày và thực hiện theo hướng dẫn riêng. Người thường xuyên bị sặc khi uống nước cần được đánh giá chức năng nuốt.

Ăn sáng đầy đủ

Uống nước giúp bổ sung nước nhưng không thể cung cấp năng lượng và protein cần thiết cho bữa sáng. Bạn có thể kết hợp thực phẩm từ nhóm ngũ cốc, khoai với trứng, sữa hoặc sản phẩm từ đậu nành, đồng thời bổ sung rau củ và trái cây. Chẳng hạn, một chiếc bánh bao nhỏ, một quả trứng, một cốc sữa và một lượng rau phù hợp. Khẩu phần cần điều chỉnh theo nhu cầu ăn uống và tình trạng sức khỏe.

Người cao tuổi gặp khó khăn khi nhai có thể chế biến thức ăn mềm hoặc cắt nhỏ, không nên chỉ ăn cháo trắng trong thời gian dài. Người đang sử dụng insulin hoặc thuốc có nguy cơ gây hạ đường huyết không được tùy tiện bỏ bữa; thời gian ăn uống cần phối hợp với thời điểm dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Bắt đầu vận động nhẹ nhàng

Giá trị của việc vận động buổi sáng nằm ở chỗ phù hợp với thể trạng và có thể duy trì lâu dài, không phải đổ nhiều mồ hôi khi bụng đói. Sau khi ăn sáng và cảm thấy cơ thể dễ chịu, bạn có thể đi bộ chậm trong nhà hoặc trên mặt đường bằng phẳng khoảng 5–10 phút, với cường độ vẫn có thể trò chuyện thoải mái.

Người đi lại không vững cần có người đi cùng; người mắc bệnh tim phổi nên vận động theo kế hoạch đã được đánh giá. Nếu xuất hiện đau ngực, khó thở rõ rệt, cần dừng hoạt động và lập tức tìm kiếm sự trợ giúp.

Thay vì quá lo lắng về việc uống nước khi bụng đói, mỗi người nên chú ý đến lượng nước mình uống và chất lượng bữa sáng. Xác định lượng nước trong cốc thường dùng, đồng thời bổ sung thực phẩm giàu protein vào bữa sáng là những việc thiết thực có thể bắt đầu ngay từ hôm nay.