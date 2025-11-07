Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thực hư món cơm gà ở Việt Nam cấm người dưới 18 tuổi

07-11-2025 - 11:33 AM | Lifestyle

Dòng thông báo khi mua cơm gà khiến nhiều thực khách hoang mang khó hiểu.

Mới đây, một tình huống dở khóc dở cười của một thực khách khi gọi món trên ứng dụng đặt đồ ăn khiến nhiều người phải hoang mang. Nhiều người cho rằng, đây là tình trạng họ lần đầu tiên thấy trong đời.

Cụ thể, một thực khách khi tìm mua cơm gà trên ứng dụng đặt đồ ăn, những tưởng ứng dụng sẽ lập tức trả kết quả nhưng đột nhiên có một dòng tin nhắn hiện ra khiến cho vị thực khách này có phần hoang mang: “Món này chỉ dành cho người từ 18 tuổi trở lên”. 

Thực hư món cơm gà ở Việt Nam cấm người dưới 18 tuổi- Ảnh 1.

Vị thực khách bất ngờ trước thông báo của ứng dụng gọi đồ ăn. Nguồn: Threads @hoagngannnn

Theo chia sẻ, vị thực khách này chỉ mới vừa tìm kiếm tên món, vẫn chưa chọn quán nhưng nền tảng đã hiện lên dòng thông báo trên. Vị thực khách này sau đó cũng đã đăng tải bài viết trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số mọi người đều cho biết họ cũng lần đầu tiên thấy tình trạng trên và đưa ra rất nhiều suy đoán:

- Chắc trong menu quán này có bán kèm bia/rượu nên bị giới hạn độ tuổi rồi.

- Nhưng mà sao lại có tính năng món ăn dành cho người trên 18 ta?

- Do nhiều quán bán rượu bia đó.

- Vậy là từ bé đến giờ tôi đã ăn món mà phải trên 18 tuổi mới được ăn hả?

Thực hư món cơm gà ở Việt Nam cấm người dưới 18 tuổi- Ảnh 2.
Thực hư món cơm gà ở Việt Nam cấm người dưới 18 tuổi- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Ngoài ra họ còn đưa ra nhiều suy đoán vô cùng hài hước khác khiến cư dân mạng không khỏi bật cười và cũng hiểu phần nào vì sao nền tảng lại giới hạn độ tuổi khi tìm kiếm một số món ăn nhất định.

Thực tế, khi đăng ký tài khoản đặt món ăn thì nền tảng có bước xác minh độ tuổi. Bởi trong quy chế của một số ứng dụng đặt đồ ăn, nền tảng không cấm các nhà hàng bán thức uống có cồn nhưng lại giới hạn độ tuổi có thể mua. Thêm vào đó, có thể một số cửa hàng bán món cơm gà có bán kèm đồ uống có cồn nên bước xác minh độ tuổi trước khi mua là một hành động hợp lý nhằm bảo vệ thực khách.

Ngoài ra, để người dùng không còn nhìn thấy dòng thông báo trên cho các lần mua sau thì họ chỉ cần xác minh độ tuổi như hướng dẫn trên nền tảng. Đồng thời, dòng thông báo này cũng là một sự lưu ý cho nhiều người dùng khi mua những món ăn có quy định rõ ràng về độ tuổi.

Không phải cơm gà, mì Quảng, du khách ấn tượng với 2 món này ở Hội An, có người bất ngờ vì chưa nghe tên

Theo Hy Chu

Phụ nữ số

