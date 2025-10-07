Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thực hư thông tin "sốt căn hộ" ở Thủ Đức cũ

07-10-2025 - 16:28 PM | Bất động sản

Có nhộn nhịp, có giao dịch nhưng "hàng còn vô số kể" nên sẽ không có chuyện "sốt" căn hộ ở khu Thủ Đức cũ.

Vài ngày gần đây, trên các nhóm mạng xã hội chuyên mua bán chung cư và trang cá nhân của giới môi giới bất động sản, đặc biệt tại khu vực Thủ Đức cũ, xuất hiện hàng loạt thông tin gây xôn xao như "dự án này bị điên", "khách Hà Nội vào mua như vũ bão", hay "chủ nhà gửi buổi sáng, chiều đã bán hết", thậm chí có người khoe 1 tuần bán "510 căn hộ". 

Trên TikTok, một tài khoản đăng video tuyên bố: "Sóng to rồi các bạn ơi, dự án này nóng lắm, khách cọc online không cần xem nhà". Tuy nhiên, dưới phần bình luận, hàng loạt người phản bác, cho rằng đây chỉ là "chiêu tạo sóng" của giới môi giới. Một người viết: "Chém gió, tôi có căn 2 phòng ngủ rao 3 tỉ đồng hai năm nay chẳng ai hỏi", trong khi người khác nói thẳng: "Toàn sale tung tin để "lùa gà", có 3-4 căn đăng bán mà không ai hỏi mua".

Không chỉ vậy, các bài đăng với nội dung như "khách cần mua 50 căn hộ ở dự án Thủ Đức cũ" cũng bị cộng đồng mạng nghi ngờ là tin thổi giá. Một người bình luận mỉa mai: "Cọc 30%, một tháng không mua mất cọc, sale khóc chứ ai mua thật!".

Thực hư thông tin "sốt căn hộ" ở Thủ Đức cũ- Ảnh 1.

Những bài đăng, video clip "tạo sóng" đăng trên mạng xã hội khiến nhiều người lầm tưởng thị trường vào cơn sốt. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, khảo sát thực tế của phóng viên Báo Người Lao Động ngày 7-10 cho thấy, thị trường ở khu vực này không "nóng" như lời đồn, khi hàng trăm căn hộ được rao bán vẫn chưa có khách mua.

Nhiều môi giới thừa nhận có một số khách từ Hà Nội quan tâm đến dự án nhưng không hề xảy ra tình trạng "sốt ảo" hay "cháy hàng". Bà Hòa, một môi giới kỳ cựu, cho biết: "Đúng là có khách Hà Nội đặt cọc online 1-2 căn studio khoảng 1,7 – 1,8 tỉ đồng nhưng đều là khách quen đầu tư, tin tưởng môi giới, xem sổ và video là chốt, chứ không phải khách mới ồ ạt vào mua như trên mạng nói".

Theo ông Tạ Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bất động sản Việt Á (Việt Á Real), sau khi khảo sát, cũng xác nhận lượng khách mua thật rất ít. "Một vài khách Hà Nội nhờ môi giới giới thiệu căn hộ nhưng số lượng chốt hợp đồng không đáng kể. Nhiều môi giới hô "cháy hàng" để tạo hiệu ứng, khiến người có nhà đang bán phải rút lại, tưởng thị trường đang tăng giá" - ông Kiên nói.

Theo ông, khu R của dự án là khu có giá thấp nhất, chỉ 43-45 triệu đồng/m², nên dễ thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, lượng cung căn hộ còn rất lớn, lên đến hàng ngàn căn từ các nhà đầu tư cũ, khiến khả năng tăng giá thực tế không cao.

Bà Hoà cũng chia sẻ việc môi giới "thổi sóng" khiến nhiều người lầm tưởng thị trường hồi phục mạnh nhưng thực chất thanh khoản chỉ nhỉnh hơn giai đoạn trầm lắng trước đây, chủ yếu do người bán đồng loạt tung hàng ra, chứ không phải vì nhu cầu mua tăng đột biến.

Tính từ đầu năm đến nay, giá tại dự án này chỉ tăng khoảng 15%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 20%–50%, thậm chí 80%-90% ở những khu vực khác của TP HCM. 

Nguyên nhân là khu vực Thủ Đức cũ có quỹ căn hộ dồi dào, tung hàng liên tục 2-3 năm qua, trong khi giá cho thuê thấp, khiến nhà đầu tư ít mặn mà. Một căn 3 phòng ngủ đầy đủ nội thất chỉ cho thuê được 10 triệu đồng/tháng, thậm chí 8,5 triệu đồng nếu không có nội thất. Người thuê chủ yếu là sinh viên và người trẻ đi làm, chọn khu xa trung tâm để tiết kiệm chi phí.

Theo Sơn Nhung

Người lao động

