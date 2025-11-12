Thức trắng săn sale 11-11, nhận về toàn… “cục tức”

Dịp siêu sale ngày độc thân 11-11 vừa qua, các sàn thương mại điện tử tung ngân sách “khủng” để triển khai các chính sách ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, thu hút hàng triệu người tiêu dùng thức trắng đêm để "săn sale".



Tuy nhiên, bên cạnh những người may mắn được mua giá hời, không ít người bày tỏ sự thất vọng. Chị Nguyễn Thị Cẩm My, nhân viên văn phòng tại TP HCM, kể chị đã dành cả buổi tối để săn một đôi giày chạy bộ yêu thích nhưng... không mua được gì. Vì sản phẩm đẹp chỉ giảm với size lớn, còn mẫu chị thích lại không có giảm giá hoặc hết hàng.

Đối với mẫu "hot", khi nhà bán vừa ghim trên phiên live, chỉ 1-2 giây đã bán sạch, khiến chị không kịp chốt đơn. Không chỉ giày dép, các mặt hàng mỹ phẩm như dưỡng ẩm hay mặt nạ chăm sóc da cũng gặp tình trạng tương tự.

“Tôi dành cả buổi săn sale mà chỉ mua được 2 món ít ỏi, không còn cách nào khác phải mua thương hiệu khác với giá cao hơn. Thực tế, tiết kiệm cũng chẳng được bao nhiêu nhưng lại mất rất nhiều thời gian"- chị My nói.

Những sản phẩm giảm giá thường sẽ bị giới hạn về màu sắc hoặc phiên bản

Tương tự, anh Nguyễn Ngọc Thái (TP HCM) cũng đã trải nghiệm thất vọng khi săn đồ công nghệ.

“Các dòng điện thoại Apple, Samsung phần lớn chỉ giảm 5-10%, màu sắc hạn chế. Laptop mẫu cũ giảm 15-20%, chênh lệch so với thị trường chỉ vài trăm ngàn nhưng chỉ có vài màu đen hoặc trắng, không phải màu mình thích. Những sản phẩm bán chạy gần như giảm rất ít, chỉ 5-10%, áp voucher vào cũng chẳng rẻ hơn bao nhiêu. Thà ra cửa hàng mua cho nhanh và an toàn, có gì bảo hành sẽ tiện hơn"- anh Thái chia sẻ.

Theo các nhà bán hàng, chỉ một số mẫu hot, bán chạy trên thị trường không giảm sâu là do nhu cầu cao và biên lợi nhuận hẹp. Ngược lại, những mẫu ít được ưa chuộng hoặc hàng tồn kho mới được giảm mạnh nhằm kích cầu và xả hàng.

Bên cạnh đó, việc giảm giá có chọn lọc còn giúp nhà bán kiểm soát lượng hàng tồn, tránh tình trạng “cháy hàng” quá nhanh, dẫn đến quá tải và tối ưu lợi nhuận trong mùa cao điểm, đặc biệt khi các chi phí vận hành gian hàng, phí sàn và vận chuyển ngày càng tăng.

Theo nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, dự báo quý IV/2025, doanh số thương mại điện tử sẽ đạt khoảng 105.000 tỉ đồng, sản lượng 1.069 triệu sản phẩm, tăng lần lượt 1,35% và 8,14% so với quý trước. Động lực tăng trưởng đến từ các chiến dịch "11.11", "12.12" và dịp mua sắm cuối năm, cùng xu hướng tiêu dùng mạnh ở nhóm hàng điện tử, gia dụng, thời trang.



