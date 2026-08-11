Thuduc House (TDH) gỡ “nút thắt” tài sản, mở thêm dư địa phục hồi hoạt động

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, HoSE: TDH) vừa công bố thông tin liên quan đến việc chấm dứt các biện pháp ngăn chặn chuyển dịch, thế chấp tài sản của doanh nghiệp.

Theo đó, Thuduc House đã nhận được Thông báo số 10463/TPHCM-QLDN2 ngày 4/8/2026 của Thuế TP.HCM về việc chấm dứt ngăn chặn chuyển dịch tài sản, thế chấp tài sản.

Trên cơ sở thông báo này, Thuế TP.HCM đề nghị Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường Nhà nước, Sở Tư pháp TP.HCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM cùng các cơ quan thuế cơ sở chấm dứt hiệu lực công văn ngày 22/4/2024 của Cục Thuế TP.HCM về việc ngăn chặn chuyển dịch, thế chấp tài sản đối với Thuduc House.

Động thái trên được thực hiện nhằm chấp hành bản án hành chính phúc thẩm số 332/2025/HC-PT ngày 23/9/2025 của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM.

Thuduc House nhấn mạnh, tính đến thời điểm hiện tại, các biện pháp ngăn chặn chuyển dịch, thế chấp tài sản đối với Công ty đã chính thức được tháo gỡ và chấm dứt hiệu lực trên cơ sở thi hành bản án.

Việc gỡ bỏ biện pháp ngăn chặn có ý nghĩa đáng kể đối với một doanh nghiệp đang trong quá trình tái cơ cấu và khôi phục hoạt động như Thuduc House. Khi những hạn chế liên quan đến tài sản được tháo gỡ, doanh nghiệp sẽ có thêm không gian để chủ động xử lý, khai thác hoặc sử dụng tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh, thay vì tiếp tục chịu các ràng buộc hành chính trước đây.

Trước đó, trong tháng 4/2026, Thuduc House cũng nhận được thông báo từ Cục Thuế TP.HCM về việc thực hiện bản án hành chính phúc thẩm số 332/2025/HC-PT.

Theo nội dung thông báo, cơ quan thuế chính thức thi hành bản án, qua đó chấm dứt các biện pháp cưỡng chế hành chính từng được áp dụng đối với Thuduc House.

Các biện pháp này bao gồm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; ngừng sử dụng hóa đơn; phong tỏa tài khoản ngân hàng.

Đáng chú ý, tại thời điểm xét xử, các quyết định liên quan đến một số biện pháp cưỡng chế nói trên đã được đình chỉ xét xử do hết hiệu lực.

Bên cạnh đó, bản án cũng liên quan đến các thông báo tiền nợ thuế trong giai đoạn từ tháng 12/2020 đến tháng 4/2025, trong đó có phần tiền chậm nộp liên quan đến khoản tiền 365,5 tỷ đồng.

Như vậy, việc chấm dứt biện pháp ngăn chặn chuyển dịch, thế chấp tài sản lần này có thể được xem là một bước tiếp theo trong quá trình Thuduc House tháo gỡ các vấn đề pháp lý kéo dài nhiều năm.

Trong bối cảnh các vướng mắc pháp lý từng bước được xử lý, kết quả kinh doanh của Thuduc House trong nửa đầu năm 2026 cũng ghi nhận sự cải thiện đáng kể về doanh thu.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của TDH đạt khoảng 117 tỷ đồng, cao gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, doanh thu tăng mạnh chưa chuyển hóa thành tăng trưởng lợi nhuận. Lợi nhuận ròng của doanh nghiệp đạt gần 13 tỷ đồng, giảm khoảng 33% so với cùng kỳ.

So với kế hoạch kinh doanh năm 2026, Thuduc House đã thực hiện khoảng 52% mục tiêu doanh thu và 33% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đang có tín hiệu phục hồi về quy mô doanh thu, nhưng hiệu quả sinh lời vẫn là bài toán cần tiếp tục cải thiện.

Đáng chú ý, đến cuối tháng 6/2026, lỗ lũy kế của Thuduc House vẫn ở mức gần 935 tỷ đồng. Đây vẫn là một trong những áp lực tài chính lớn đối với doanh nghiệp trong quá trình tái cơ cấu.

Thị giá cổ phiếu TDH rung lắc nhẹ trong nhiều tháng qua.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên sáng 11/8, giá cổ phiếu TDH giảm 0,29% so với tham chiếu, xuống mức 3.440 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt 28,4 nghìn đơn vị.

Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu TDH chủ yếu dao động trong vùng giá khoảng 3.000-4.000 đồng/cổ phiếu. Hiện, vốn hóa thị trường của Thuduc House ở mức 387,5 tỷ đồng.