Xuất hiện loạt tín hiệu tích cực cho thị trường chứng khoán

Theo báo cáo chiến lược mới công bố của Chứng khoán An Bình (ABS) , thị trường chứng khoán Việt Nam đang đón nhận hàng loạt tín hiệu tích cực, tạo động lực cho nhịp hồi phục sau giai đoạn điều chỉnh mạnh cuối tháng 7.

Động lực đầu tiên đến từ kết quả kinh doanh quý 2/2026 của các doanh nghiệp niêm yết. Tính đến ngày 5/8, đã có 1.057/1.523 doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính kết quả kinh doanh, đại diện khoảng 98,8% tổng vốn hóa toàn thị trường.

Theo ABS, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp tăng 41,2% so với cùng kỳ, đánh dấu quý tăng trưởng thứ năm liên tiếp. Trong đó, nhóm doanh nghiệp phi tài chính ghi nhận mức tăng lợi nhuận 57,6%, vượt xa mức tăng 24,4% của khối tài chính. Triển vọng lợi nhuận tích cực trong nửa cuối năm của cả doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ mặt bằng định giá thị trường ở mức hấp dẫn.

Yếu tố thứ hai là sự trở lại của dòng vốn ngoại trong bối cảnh định giá thị trường đã giảm về vùng thấp. ABS cho biết FTSE Russell dự kiến công bố danh mục chính thức của bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) dành cho thị trường mới nổi vào ngày 21/8, có hiệu lực từ ngày 21/9.

Công ty chứng khoán này ước tính khoảng 1,4 tỷ USD từ các quỹ ETF mô phỏng chỉ số có thể được giải ngân ngay trong kỳ cơ cấu tháng 9, chủ yếu vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Bên cạnh đó, vốn FDI giải ngân trong 7 tháng đầu năm đạt mức kỷ lục 15,2 tỷ USD, cùng với dòng vốn đầu tư gián tiếp gia tăng đã góp phần hạ nhiệt tỷ giá và cải thiện thanh khoản hệ thống ngân hàng khi lãi suất liên ngân hàng giảm trở lại.

ABS cũng đánh giá Quyết định 40/2026/QĐ-TTg là động lực hỗ trợ quan trọng đối với thị trường. Quyết định này tạo cơ sở pháp lý để các doanh nghiệp nhà nước thực hiện tăng vốn, giảm vốn, thoái vốn hoặc tái cơ cấu trong giai đoạn 2026-2030.

Theo đội ngũ phân tích, những doanh nghiệp thuộc diện có thể giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước được kỳ vọng sẽ được đẩy mạnh thoái vốn trong thời gian tới, qua đó bổ sung thêm nhiều doanh nghiệp chất lượng cho thị trường chứng khoán.

Động lực thứ tư đến từ kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội, diễn ra từ ngày 3-24/8. ABS kỳ vọng việc sửa đổi hàng loạt luật quan trọng như Luật Dầu khí, Luật Đầu tư, Luật Ngân hàng Nhà nước cùng các dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)... sẽ góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Cuối cùng, ABS cho rằng triển vọng đàm phán thương mại giữa Việt Nam và Mỹ đang có nhiều tín hiệu khả quan. Việt Nam đã tăng cường phối hợp với phía Mỹ trong các cuộc rà soát về quyền sở hữu trí tuệ, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, đồng thời ban hành Nghị định 292/2026 nhằm siết chặt quản lý xuất xứ và chống gian lận thương mại.

Theo ABS, những động thái này có thể giúp các cuộc điều tra của Mỹ theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 sớm khép lại, qua đó mở ra kỳ vọng Việt Nam sẽ được áp dụng mức thuế cạnh tranh hơn, tạo thêm động lực cho hoạt động xuất khẩu và thị trường chứng khoán.