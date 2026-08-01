Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất hiện loạt tín hiệu tích cực cho thị trường chứng khoán

| | Thị trường chứng khoán

Xuất hiện loạt tín hiệu tích cực cho thị trường chứng khoán

Một trong số đó là sự trở lại của dòng vốn ngoại trong bối cảnh định giá thị trường đã giảm về vùng thấp.

Theo báo cáo chiến lược mới công bố của Chứng khoán An Bình (ABS) , thị trường chứng khoán Việt Nam đang đón nhận hàng loạt tín hiệu tích cực, tạo động lực cho nhịp hồi phục sau giai đoạn điều chỉnh mạnh cuối tháng 7.

Động lực đầu tiên đến từ kết quả kinh doanh quý 2/2026 của các doanh nghiệp niêm yết. Tính đến ngày 5/8, đã có 1.057/1.523 doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính kết quả kinh doanh, đại diện khoảng 98,8% tổng vốn hóa toàn thị trường.

Theo ABS, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp tăng 41,2% so với cùng kỳ, đánh dấu quý tăng trưởng thứ năm liên tiếp. Trong đó, nhóm doanh nghiệp phi tài chính ghi nhận mức tăng lợi nhuận 57,6%, vượt xa mức tăng 24,4% của khối tài chính. Triển vọng lợi nhuận tích cực trong nửa cuối năm của cả doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ mặt bằng định giá thị trường ở mức hấp dẫn.

Yếu tố thứ hai là sự trở lại của dòng vốn ngoại trong bối cảnh định giá thị trường đã giảm về vùng thấp. ABS cho biết FTSE Russell dự kiến công bố danh mục chính thức của bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) dành cho thị trường mới nổi vào ngày 21/8, có hiệu lực từ ngày 21/9.

Công ty chứng khoán này ước tính khoảng 1,4 tỷ USD từ các quỹ ETF mô phỏng chỉ số có thể được giải ngân ngay trong kỳ cơ cấu tháng 9, chủ yếu vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Bên cạnh đó, vốn FDI giải ngân trong 7 tháng đầu năm đạt mức kỷ lục 15,2 tỷ USD, cùng với dòng vốn đầu tư gián tiếp gia tăng đã góp phần hạ nhiệt tỷ giá và cải thiện thanh khoản hệ thống ngân hàng khi lãi suất liên ngân hàng giảm trở lại.

ABS cũng đánh giá Quyết định 40/2026/QĐ-TTg là động lực hỗ trợ quan trọng đối với thị trường. Quyết định này tạo cơ sở pháp lý để các doanh nghiệp nhà nước thực hiện tăng vốn, giảm vốn, thoái vốn hoặc tái cơ cấu trong giai đoạn 2026-2030.

Theo đội ngũ phân tích, những doanh nghiệp thuộc diện có thể giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước được kỳ vọng sẽ được đẩy mạnh thoái vốn trong thời gian tới, qua đó bổ sung thêm nhiều doanh nghiệp chất lượng cho thị trường chứng khoán.

Động lực thứ tư đến từ kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội, diễn ra từ ngày 3-24/8. ABS kỳ vọng việc sửa đổi hàng loạt luật quan trọng như Luật Dầu khí, Luật Đầu tư, Luật Ngân hàng Nhà nước cùng các dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)... sẽ góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Cuối cùng, ABS cho rằng triển vọng đàm phán thương mại giữa Việt Nam và Mỹ đang có nhiều tín hiệu khả quan. Việt Nam đã tăng cường phối hợp với phía Mỹ trong các cuộc rà soát về quyền sở hữu trí tuệ, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, đồng thời ban hành Nghị định 292/2026 nhằm siết chặt quản lý xuất xứ và chống gian lận thương mại.

Theo ABS, những động thái này có thể giúp các cuộc điều tra của Mỹ theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 sớm khép lại, qua đó mở ra kỳ vọng Việt Nam sẽ được áp dụng mức thuế cạnh tranh hơn, tạo thêm động lực cho hoạt động xuất khẩu và thị trường chứng khoán.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vốn hóa DMX vượt tập đoàn mẹ MWG

Vốn hóa DMX vượt tập đoàn mẹ MWG Nổi bật

Tổng Giám đốc Dragon Capital: Cơ hội tích lũy cổ phiếu dài hạn có thật, nhưng không phải mã nào cũng dễ "xuống tiền"

Tổng Giám đốc Dragon Capital: Cơ hội tích lũy cổ phiếu dài hạn có thật, nhưng không phải mã nào cũng dễ "xuống tiền" Nổi bật

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui tại nền kinh tế lớn nhất ĐNÁ: Xây tổ hợp "có đủ cả" rộng hơn 8.700 m2

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui tại nền kinh tế lớn nhất ĐNÁ: Xây tổ hợp "có đủ cả" rộng hơn 8.700 m2

23:10 , 10/08/2026
Một quyết định mới đang kích hoạt "sóng" tăng mạnh ở loạt cổ phiếu

Một quyết định mới đang kích hoạt "sóng" tăng mạnh ở loạt cổ phiếu

21:31 , 10/08/2026
Cổ phiếu của Chứng khoán Hòa Bình duy trì diện hạn chế giao dịch

Cổ phiếu của Chứng khoán Hòa Bình duy trì diện hạn chế giao dịch

20:13 , 10/08/2026
Lợi nhuận gần 7,8 tỷ đồng/ngày của Sở Giao dịch Chứng khoán đến từ đâu?

Lợi nhuận gần 7,8 tỷ đồng/ngày của Sở Giao dịch Chứng khoán đến từ đâu?

18:59 , 10/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên