Thuế quan 55% với Trung Quốc đảo lộn ngành bán lẻ Mỹ: 2 doanh nghiệp sụp đổ, loạt ông lớn ‘run rẩy’

Tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 26/8 đưa tin, thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đang ảnh hưởng đến doanh thu của một số công ty bán lẻ Mỹ, với ít nhất hai công ty đã phải nộp đơn xin phá sản và một số công ty khác dự báo sẽ chịu thiệt hại đáng kể.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về thuế quan trong sự kiện có chủ đề "Làm nước Mỹ thịnh vượng trở lại" tại Vườn Hồng, Nhà Trắng vào ngày 2/4/2025. Ảnh: TNS

Hầu hết hàng nhập khẩu từ Trung Quốc hiện đang phải chịu mức thuế 55%

Theo biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ diễn ra vào ngày 29 và 30/7, trích dẫn quan điểm của các đại biểu tham dự, các nhà xuất khẩu chỉ phải chịu một phần thuế tương đối nhỏ đối với hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ, khiến các công ty Mỹ phải gánh chịu phần thuế còn lại hoặc chuyển sang cho người tiêu dùng.

Các nhà kinh tế cảnh báo điều này sẽ dẫn đến giá cả tăng cao nếu thuế quan vẫn được áp dụng.

Hầu hết hàng nhập khẩu từ Trung Quốc hiện đang phải chịu mức thuế 55%, bao gồm cả mức tăng trong cả hai nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Ông Trump cho biết các mức thuế này sẽ giúp cân bằng thương mại và kích thích ngành công nghiệp bên trong nước Mỹ.

Christopher Beddor - Phó giám đốc nghiên cứu Trung Quốc của công ty nghiên cứu Gavekal Dragonomics có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc) - cho biết: "Thuế quan được áp dụng trên diện rộng, vì vậy hầu hết các công ty Mỹ nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc đều chứng kiến chi phí tăng lên."

Ông cảnh báo rằng việc sa thải nhân viên sắp xảy ra, đồng thời nói thêm rằng các công ty sẽ "chuyển một phần chi phí tăng thêm sang khách hàng".

Zhou Weiming - Phó giáo sư về đổi mới và quản lý thông tin tại Trường Kinh doanh thuộc Đại học Hồng Kông (Trung Quốc) - cho biết, do lượng hàng tồn kho được tích trữ trước khi thuế quan có hiệu lực đang dần cạn kiệt, các nhà bán lẻ có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các nguồn cung ứng thay thế ngoài Trung Quốc cho cùng một loại hàng hóa.

Lynn Song - Nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc Đại lục của tổ chức tài chính ING (Hà Lan) cho rằng cuộc chiến thương mại năm 2018 "chỉ có thể được mô tả như một món khai vị cho món chính của năm 2025".

Theo tính toán của ING, nguồn thu từ thuế quan hàng tháng tại Mỹ đã tăng vọt từ khoảng 7 tỷ USD vào tháng 7/2024 lên gần 28 tỷ USD trong cùng tháng năm nay, và dự kiến sẽ tiếp tục tăng.

SCMP đưa tin, đối với một số công ty Mỹ, gánh nặng này tỏ ra quá lớn. Nhà bán lẻ hàng gia dụng At Home Group đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 6, thông báo đóng cửa 26 trong số 260 cửa hàng của mình.

Một tháng sau, nhà cung cấp văn phòng phẩm và đồ chơi IG Design Group Americas và các công ty liên doanh với họ cũng nộp đơn xin bảo hộ phá sản, với lý do là thuế quan.

Trong hồ sơ nộp lên tòa án, Jeremy Aguilar - Giám đốc tài chính của At Home - cho biết công ty đã "đối mặt với những thách thức đáng kể trong việc giải quyết vấn đề thuế quan do phụ thuộc vào hàng hóa có nguồn gốc từ Trung Quốc".

Trong một hồ sơ khác, Brett Anderson - Giám đốc chiến lược của IG Design Group Americas - cho biết thuế quan đã "gây ra một mức độ bất ổn và biến động mới" ngay khi đội ngũ quản lý cấp cao của công ty đang xây dựng chiến lược kinh doanh.

Tuy nhiên, Phó giáo sư Zhou đến từ Đại học Hồng Kông cho biết các công ty nộp đơn xin phá sản thường gặp phải các vấn đề tài chính khác, bao gồm cả nợ quá mức. Ngược lại, nhiều công ty lớn hơn ít bị ảnh hưởng bởi thuế quan hơn, mặc dù vẫn buộc phải thích nghi.

Nhà bán lẻ hàng gia dụng At Home Group đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 6, thông báo đóng cửa 26 trong số 260 cửa hàng của mình. Ảnh: At Home Group

Thuế quan có hại cho hoạt động kinh doanh

Các nhà phân tích và một số giám đốc điều hành doanh nghiệp cho biết ngay cả những nhà bán lẻ lớn nhất cũng có thể phải loại bỏ vĩnh viễn một số sản phẩm khỏi kệ hàng hoặc trải qua những thay đổi lớn về hoạt động.

Billy Bastek - Phó chủ tịch điều hành của nhà cung cấp vật liệu xây dựng The Home Depot (Mỹ) – cho biết: "Nếu suy nghĩ về cơ cấu dòng sản phẩm của chúng tôi hiện nay, có những mặt hàng có khả năng bị ảnh hưởng bởi thuế quan. Thành thật mà nói, chúng tôi sẽ không duy trì trong tương lai nếu chúng không hợp lý trong cơ cấu dòng sản phẩm."

Wal-Mart - chuỗi cửa hàng bách hóa toàn cầu vận hành khoảng 5.200 cửa hàng tại Mỹ - đã chứng kiến chi phí tăng hàng tuần khi bổ sung hàng tồn kho bằng các mặt hàng chịu thuế, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Douglas McMillon phát biểu với các nhà đầu tư vào tháng 8. Ông cho biết xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục đến quý IV năm nay.

Tuy nhiên, Phó giáo sư Zhou đến từ Đại học Hồng Kông cho biết nguồn cung "mạnh mẽ hơn" của Wal-Mart giúp công ty này có khả năng phục hồi tốt hơn so với các nhà bán lẻ phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc.

Các công ty đa quốc gia khác cũng nhận định thuế quan là có hại cho hoạt động kinh doanh. Jim Farley - Giám đốc điều hành Ford Motor - được truyền thông Mỹ dẫn lời rằng thuế quan trên toàn thế giới sẽ khiến nhà sản xuất ô tô này thiệt hại khoảng 2 tỷ USD trong năm nay.

Nhà sản xuất hàng tiêu dùng Procter & Gamble của Mỹ cũng dự đoán vào tháng 7 rằng thuế quan sẽ khiến công ty mất thêm 800 triệu USD chi phí sau thuế.

Trong một phỏng vấn qua điện thoại hồi tháng 6 với SCMP, Nike cảnh báo rằng họ dự kiến sẽ tăng giá trong năm tài chính 2026 để bù đắp chi phí liên quan đến thuế quan ước tính khoảng 1 tỷ USD.

Nhà sản xuất công cụ Stanley Black & Decker (Mỹ) cũng đã đưa ra thông báo tương tự hồi tháng 4, tuyên bố sẽ tăng giá để giảm thiểu thiệt hại dự kiến ở mức 800 triệu USD do thuế quan.

Tuy nhiên, theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ, trong khi các nhà bán lẻ lớn hơn có thể có đủ nguồn lực để điều chỉnh, các doanh nghiệp nhỏ hơn lại lo ngại cho sự tồn tại của mình.

"Chúng tôi đã lắng nghe phản hồi trực tiếp từ các nhà bán lẻ nhỏ, những người lo ngại về khả năng duy trì hoạt động kinh doanh của họ trước mức thuế quan không bền vững này", tổ chức đại diện cho 16.000 doanh nghiệp này cho biết vào ngày 1/8 sau khi Washington công bố một đợt tăng thuế quan toàn cầu khác.