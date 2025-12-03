Thuế thu nhập cá nhân: Chính phủ muốn giữ thuế suất bậc cao nhất 35%

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, tối 2/12. Dự án này đã được trình Quốc hội cho ý kiến và dự kiến sẽ thông qua vào cuối kỳ họp này.

Khi cho ý kiến về dự án này, một số đại biểu băn khoăn về phương án điều chỉnh các mức ngưỡng thu nhập và mức thuế suất tương ứng trong biểu thuế.

Trong đó, một số đại biểu đề nghị áp dụng biểu thuế đến mức thuế suất 25% hoặc 30%, đồng thời nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế tương ứng đối với từng mức thuế suất.

Phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 2/12. Ảnh: Như Ý

Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo đã chỉnh lý biểu thuế lũy tiến, trong đó điều chỉnh lại 2 bậc thuế suất: giảm mức thuế suất 15% (ở bậc 2) xuống 10% và thuế suất 25% (ở bậc 3) xuống 20%.

Theo biểu thuế mới này sẽ khắc phục việc tăng đột ngột tại một số bậc, đảm bảo tính hợp lý hơn của biểu thuế. Đặc biệt, các cá nhân đang thực hiện nộp thuế ở các bậc hiện nay đều được giảm nghĩa vụ thuế so với biểu thuế hiện hành.

Liên quan đến mức thuế suất cao nhất 35% ở bậc 5, Chính phủ cho biết, đây là đề xuất hợp lý, vì đó là mức thuế suất trung bình, không quá cao cũng không thấp so với các nước trên thế giới cũng như trong khu vực ASEAN.

Trường hợp áp dụng điều chỉnh mức thuế từ 35% giảm xuống 30% thì sẽ bị cho rằng “chính sách giảm thuế cho người giàu”.

Về giảm trừ gia cảnh, Chính phủ lý giải, mức giảm trừ đối với người nộp thuế thực chất là ngưỡng thu nhập tính thuế, được xây dựng trên cơ sở nhu cầu chi tiêu thường xuyên của những người có thu nhập trên mức bình quân xã hội.

Theo kinh nghiệm của các nước, mức tính cho người phụ thuộc thấp hơn mức tính cho người nộp thuế và có giới hạn mức tối đa cho một gia đình để phù hợp với các chính sách liên quan khác. Mức giảm trừ của người phụ thuộc thường chỉ bằng 10 - 50% mức trừ của người nộp thuế.

Không tăng thuế suất quá cao tại một số bậc

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, đối với dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), phần lớn các nội dung quan trọng được các đại biểu và cơ quan thẩm tra đề cập đã được Chính phủ báo cáo giải trình, tiếp thu hoặc tiếp thu một phần.

Tuy nhiên, để các nội dung chính sách này của Luật được triển khai một cách thông suốt và hiệu quả trong thực tiễn, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành kịp thời điểm hiệu lực thi hành của Luật.

Nêu ý kiến về biểu thuế lũy tiến từng phần, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần bảo đảm tính hợp lý giữa các bậc thuế, khoảng cách giữa các bậc thuế, không để xảy ra tình trạng tăng thuế suất quá cao tại một số bậc.

Về giảm trừ gia cảnh, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, cần căn cứ biến động giá cả, thu nhập, bảo đảm phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội để tính toán.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, cần quan tâm việc đánh thuế với chuyển nhượng vàng miếng, phải tính toán rất kỹ, hợp lý trong điều kiện quản lý thị trường vàng để quy định thời điểm áp dụng.