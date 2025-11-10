Thuế tỉnh Quảng Ninh và KiotViet hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; căn cứ Kế hoạch số 154/KH-QNI ngày 04/11/2025 của Thuế tỉnh Quảng Ninh về 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh. Ngày 07/11/2025, Thuế Quảng Ninh và Công ty Cổ phần Công nghệ KiotViet ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm hướng dẫn chính sách thuế và hỗ trợ chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử cho các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn.

Tham dự sự kiện có ông Hà Văn Trường, Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ninh, ông Đỗ Tuấn Anh - Phó Tổng giám đốc KiotViet, ông Huỳnh Thái Việt - Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh KiotViet.

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác, Thuế Quảng Ninh phối hợp cùng KiotViet thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế mới đến tất cả hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đồng hành cùng Thuế Quảng Ninh, KiotViet sẽ bố trí đội ngũ kỹ thuật và tư vấn viên chuyên trách hỗ trợ 7 Thuế cơ sở thuộc Thuế tỉnh Quảng Ninh nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhất các công việc được giao.

Theo đó, đội ngũ cán bộ thuế và chuyên viên KiotViet sẽ triển khai hỗ trợ hộ kinh doanh nghiệp vụ đăng ký, sử dụng thành thạo hóa đơn điện tử (bao gồm hóa đơn điện tử được cấp mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền). Đồng thời, hỗ trợ người nộp thuế cài đặt và sử dụng ứng dụng Etax Mobile.

Sự kiện hợp tác giữa Thuế Quảng Ninh và KiotViet góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy chuyển đổi số của hộ kinh doanh trên địa bàn

Là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm quản lý bán hàng, KiotViet cam kết cung cấp chính sách giá ưu đãi cho các sản phẩm như: Giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; Phần mềm quản lý bán hàng; Chữ ký số; Thiết bị bán hàng…, qua đó giúp hộ kinh doanh giảm nhẹ chi phí tuân thủ khi chuyển đổi số.

Đồng thời, KiotViet sẽ thiết lập kênh tiếp nhận thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp vướng mắc nhanh chóng cho hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong thời gian phối hợp triển khai và duy trì bộ phận hỗ trợ sử dụng sau thời gian triển khai.

Ông Huỳnh Thái Việt - Giám đốc Kinh doanh KiotViet chia sẻ: "Đồng hành cùng hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi, KiotViet mang đến gói giải pháp toàn diện bao gồm phần mềm quản lý bán hàng với chi phí ưu đãi, miễn phí hóa đơn điện tử, chữ ký số và phần mềm kế toán, tất cả được tích hợp trên cùng một nền tảng. Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng có thể quản lý bán hàng; xuất hóa đơn điện tử, lập tờ khai thuế và sổ sách theo quy định hiện hành."

Việc chuyển đổi sang kê khai và áp dụng hóa đơn điện tử được coi là bước chuyển căn bản về tư duy quản lý thuế, từ "quản lý thủ công, ước lượng" sang "quản lý theo dữ liệu điện tử và kê khai minh bạch". Tuy nhiên, quá trình này sẽ không tránh khỏi những khó khăn, đặc biệt đối với những hộ kinh doanh còn quen với cách làm thủ công, thiếu nền tảng số hoặc e ngại về chi phí tuân thủ. Do đó, những giải pháp hỗ trợ kịp thời từ cơ quan Thuế và các nhà cung cấp giải pháp chính là sự tiếp sức kịp thời cho các hộ kinh doanh tự tin bước vào kỷ nguyên số, giúp công tác quản lý thuế trở nên minh bạch, hiện đại hơn.