Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thuế TP HCM cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo mới

25-09-2025 - 16:34 PM | Smart Money

Thuế TP HCM cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo mới

Các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều chiêu thức giả mạo cơ quan thuế, khiến người dân nhầm tưởng thông tin được phát đi từ cơ quan quản lý nhà nước.

Giả mạo phong bì của cơ quan thuế yêu cầu nộp tiền

Qua nền tảng Facebook, một số người dân phản ánh ngày 24-9 họ nhận được phong bì ghi tên người gửi là "Cục Thuế", kèm theo yêu cầu thanh toán 80.000 đồng. Tuy nhiên, khi mở ra, bên trong chỉ có văn bản photocopy của cơ quan thuế từ các năm trước.

Trước thông tin này, Cục Thuế khẳng định các nội dung trong phong bì hoàn toàn không phải do Cục Thuế hoặc bất kỳ đơn vị nào thuộc ngành thuế phát hành. Hơn nữa, loại phong bì này cũng không phải mẫu được sử dụng trong hệ thống ngành thuế.

Cục Thuế khuyến cáo người dân cần cảnh giác, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng gần nhất nếu nhận được phong bì tương tự hoặc bị yêu cầu thanh toán phí giao nhận. Đồng thời, Cục Thuế đề nghị các bưu cục của Bưu điện Việt Nam cùng các đơn vị vận chuyển khi tiếp nhận loại phong bì bất thường phải thông tin ngay cho cơ quan chức năng để phối hợp xác minh và xử lý.

Thuế TP HCM cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo mới- Ảnh 1.

Cơ quan thuế phát cảnh báo về tình trạng mạo danh để lừa đảo

Xuất hiện tài khoản giả mạo cơ quan thuế

Trước đó, ngày 23-9, Thuế TP HCM cũng phát cảnh báo về việc một nhóm cá nhân lập tài khoản Facebook giả mạo, lấy tên "Thuế Thành phố Hồ Chí Minh" và đăng tải các nội dung không thuộc thẩm quyền cơ quan thuế.

Ngoài ra còn nhiều hình thức giả mạo cơ quan thuế khác khác, như: cán bộ thuế “ảo” liên hệ qua điện thoại hoặc email để hỗ trợ khai báo thuế, điều chỉnh thông tin trên eTax Mobile; nhắn tin SMS dưới tên "Tổng cục Thuế" hay "Cục Thuế" kèm link hoàn thuế, cập nhật thông tin hoặc nộp phạt. Các link trong tin nhắn lừa đảo thường dẫn đến website giả mạo để đánh cắp thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng.

Đặc biệt, các đối tượng lừa đảo còn giả danh cán bộ thuế gọi điện dọa nợ thuế, yêu cầu người dân chuyển khoản ngay; thậm chí có trường hợp hứa hẹn hoàn thuế nhanh hoặc giảm nghĩa vụ thuế với khoản phí xử lý phải thanh toán trước qua chuyển khoản.

Cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo thuế

Theo Thuế TP HCM, những hành vi giả mạo này gây hiểu lầm cho người nộp thuế và ảnh hưởng đến uy tín cơ quan. Đáng chú ý, tình trạng lừa đảo gia tăng trong giai đoạn Thuế TP HCM thực hiện mô hình tổ chức mới, đồng thời sáp nhập cơ quan thuế tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương.

Đơn vị này khẳng định cơ quan thuế không bao giờ gửi tin nhắn chứa link yêu cầu nhập thông tin cá nhân. Mọi giao dịch chính thức chỉ thực hiện qua cổng thông tin thuế điện tử (etax.gov.vn) hoặc ứng dụng eTax chính thức. Cán bộ thuế không yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại hoặc email. Thông báo nợ thuế chỉ được phát hành bằng văn bản chính thức hoặc qua hệ thống điện tử. Quy trình hoàn thuế diễn ra minh bạch, không phát sinh thêm phí ngoài quy định.

Người dân cần kiểm tra kỹ email, số điện thoại, website trước khi cung cấp thông tin; tuyệt đối không click vào đường link lạ, cũng như không chia sẻ dữ liệu cá nhân qua các kênh không chính thức.


Theo Thy Thơ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một ngân hàng thay đổi phí dịch vụ từ ngày 1/10/2025

Một ngân hàng thay đổi phí dịch vụ từ ngày 1/10/2025 Nổi bật

Công an phát cảnh báo khẩn liên quan đến tài khoản ngân hàng của tất cả người dân

Công an phát cảnh báo khẩn liên quan đến tài khoản ngân hàng của tất cả người dân Nổi bật

Nên gửi tiết kiệm ngắn hạn hay dài hạn trong bối cảnh lãi suất thấp?

Nên gửi tiết kiệm ngắn hạn hay dài hạn trong bối cảnh lãi suất thấp?

10:49 , 25/09/2025
Trước khi rót tiền đầu tư, hãy thực hiện ngay việc này!

Trước khi rót tiền đầu tư, hãy thực hiện ngay việc này!

09:11 , 25/09/2025
Cảnh báo giả mạo trang Facebook của Bộ Tài chính để lừa đảo

Cảnh báo giả mạo trang Facebook của Bộ Tài chính để lừa đảo

07:51 , 25/09/2025
Người phụ nữ yêu cầu chuyển khoản 70 triệu vào một tài khoản ACB để đầu tư sinh lời gấp 5 lần, tỷ lệ thắng 100%: Nhân viên ngân hàng MB lập tức báo công an

Người phụ nữ yêu cầu chuyển khoản 70 triệu vào một tài khoản ACB để đầu tư sinh lời gấp 5 lần, tỷ lệ thắng 100%: Nhân viên ngân hàng MB lập tức báo công an

20:46 , 24/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên