Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thuế TP HCM công khai danh sách công chức hỗ trợ người nộp thuế

07-08-2025 - 13:59 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cơ quan Thuế TPHCM vừa công khai danh sách cán bộ hỗ trợ người nộp thuế, đơn vị tiếp nhận phản ánh hành vi trốn thuế.

Để tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước, Thuế TP HCM đã phân công và công khai danh sách công chức hỗ trợ người nộp thuế.

Cụ thể, cơ quan Thuế TP HCM đã công bố danh sách cán bộ thuế được phân công hỗ trợ trực tiếp cho từng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Danh sách này bao gồm họ tên, số điện thoại và email của từng công chức phụ trách.

Đặc biệt, Thuế TP HCM còn công khai danh sách cán bộ thuộc các phòng chuyên môn, bao gồm thông tin chi tiết về họ tên, số điện thoại, email và đơn vị công tác. Đây là nhóm công chức chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về thuế.

Ngoài ra, Thuế TP HCM công khai thông tin các đơn vị thuế cơ sở có nhiệm vụ tiếp nhận phản ánh về hành vi trốn thuế, gian lận thuế. Thông tin liên hệ bao gồm số điện thoại và email của các đơn vị thuế cơ sở.

Điều này giúp hàng trăm ngàn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và người dân ở TP HCM có thể liên hệ trực tiếp của các công chức thuế để được hỗ trợ khi cần thiết. 

Người nộp thuế chỉ cần truy cập trang web https://tphcm.gdt.gov.vn, vào mục "Thông báo", chọn tiêu đề bài viết "Công khai danh sách công chức thuế hỗ trợ người nộp thuế" để tải danh sách cán bộ và đơn vị thuế cơ sở có nhiệm vụ hỗ trợ, tiếp nhận thông tin phản ánh về hành vi trốn thuế và gian lận thuế.

Hà Nội nêu tên 41 đơn vị nợ thuế hơn 195 tỉ đồng

Theo Thy Thơ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau một thập kỷ, dự án cây cầu dây văng cao nhất Việt Nam sắp về đích

Sau một thập kỷ, dự án cây cầu dây văng cao nhất Việt Nam sắp về đích Nổi bật

Người Việt đi xuất khẩu lao động ở nước nào nhiều nhất?

Người Việt đi xuất khẩu lao động ở nước nào nhiều nhất? Nổi bật

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đảm bảo thông xe kỹ thuật vào cuối năm

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đảm bảo thông xe kỹ thuật vào cuối năm

13:32 , 07/08/2025
Sân bay cách Long Thành 2 giờ lái xe đã hoàn thành phần quân sự, đề xuất sớm khởi công phần dân dụng

Sân bay cách Long Thành 2 giờ lái xe đã hoàn thành phần quân sự, đề xuất sớm khởi công phần dân dụng

13:30 , 07/08/2025
Thủ tướng: Điều hành kinh tế chịu áp lực lớn về tỉ giá, lạm phát và thuế quan

Thủ tướng: Điều hành kinh tế chịu áp lực lớn về tỉ giá, lạm phát và thuế quan

11:45 , 07/08/2025
Triển lãm 80 năm Quốc khánh: Vinh dự đi cùng trách nhiệm lớn của các doanh nghiệp 'Khởi nghiệp kiến quốc'

Triển lãm 80 năm Quốc khánh: Vinh dự đi cùng trách nhiệm lớn của các doanh nghiệp 'Khởi nghiệp kiến quốc'

11:00 , 07/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên