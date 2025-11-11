"Thuốc bổ máu tự nhiên" không phải táo đỏ mà là 3 món dân dã của người Việt: Ăn 2 lần mỗi tuần để bổ máu, mát gan và chống lão hóa!

Khi nói đến việc bổ máu, điều đầu tiên người ta nghĩ đến là táo tàu đỏ. Táo tàu đỏ được công nhận rộng rãi là vua của việc bổ máu. Dù được ăn như một loại trái cây, dùng trong các món ăn, hay làm thuốc, táo tàu đều được mọi người yêu thích.

Tuy nhiên, về bản chất, táo đỏ không trực tiếp bổ máu. Chúng giúp tăng cường tỳ, sau đó tỳ sẽ tự nhiên sản sinh ra máu. Táo đỏ còn dễ sinh ra nhiệt ẩm, vì vậy những người bị đờm, ứ trệ hoặc đầy hơi nên tránh dùng!

Vậy câu hỏi ở đây là: Kiếm đâu "thuốc bổ máu tự nhiên" khi bạn không thể ăn táo đỏ? Hóa ra người Việt có 3 món dân dã rẻ bèo lại tốt chẳng kém, thế mà ít người để ý ăn:

1. Ngải cứu

Tục ngữ có câu: "Phụ nữ bệnh tật đều do khí huyết hư, lão hóa đều do khí huyết ứ trệ". Ai cũng biết phụ nữ rất dễ bị thiếu máu. Khí huyết không đủ sẽ dẫn đến sắc mặt tái nhợt, da xanh xao, tay chân lạnh. Lâu dần, họ sẽ trở thành "phụ nữ mặt vàng".

Ngải cứu là một loại thảo dược tự nhiên được ban tặng cho phụ nữ để "làm ấm kinh lạc, tăng cường lưu thông máu". Nó có tác dụng làm ấm vùng bụng, xua tan lạnh và loại bỏ ẩm ướt. Nó phù hợp nhất cho phụ nữ bị lạnh và khí huyết ứ trệ.

Theo sách Dược lý học, khi uống lá ngải cứu có thể thông qua 3 kinh mạch âm, trừ thấp hàn, hóa thô thành hòa; khi dùng ngải cứu có thể thông qua tất cả các kinh mạch, chữa được trăm bệnh, mang lại sức khỏe cho những người mắc bệnh mãn tính.

Theo "Bản thảo công tâm", lá ngải cứu có thể thông tam kinh, điều hòa khí huyết, trừ hàn thấp, làm ấm tử cung, cầm máu, ấm trung tiêu, giảm trầm uất, điều hòa kinh nguyệt, an thai.

Ngải cứu là một kho tàng công dụng. Nó không chỉ có tác dụng làm ấm kinh lạc, trừ hàn, giảm đau, khi kết hợp với trứng và đường nâu, còn có tác dụng bổ máu, thúc đẩy tuần hoàn máu, bồi bổ cơ thể, tiêu trừ mầm bệnh.

Chị em có thể ăn trứng luộc ngải cứu, gừng để bổ máu tự nhiên, chóng lão hóa. Món ăn không chỉ có tác dụng chữa đau bụng kinh do cảm lạnh thông thường mà còn có thể loại bỏ nhiều triệu chứng lạnh ở cơ thể phụ nữ như sợ lạnh thường xuyên, tay chân lạnh, môi lưỡi xanh xao, nước tiểu trong và nhiều, phân lỏng không thành khuôn, đau bụng do lạnh, kinh nguyệt màu đỏ sẫm có cục.

2. Mộc nhĩ đen

Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng mộc nhĩ có vị ngọt, tính bình, đặc biệt có tác dụng "khai thông" và "tẩy rửa". Mộc nhĩ có thể khai thông "khí đục trong dạ dày và ruột", loại bỏ các chất cặn bã nhỏ lắng đọng sâu trong nội tạng hoặc trong máu.

Vậy thì... tại sao lại nói rằng mộc nhĩ đen có thể bổ máu, cải thiện lưu thông máu?

Bài thuốc bổ máu nổi tiếng "Tô Tư Ô Đường" có thành phần chính là mộc nhĩ, chứng tỏ mộc nhĩ thực sự có tác dụng bổ máu hiệu quả. Người bị thiếu máu nên thường xuyên ăn.

Nguyên liệu tốt tất nhiên cần có sự kết hợp hài hòa. Vậy đâu là sự kết hợp hoàn hảo cho nấm mèo? Câu trả lời: Quả óc chó .

Mộc nhĩ đen giàu sắt, là thực phẩm bổ máu tự nhiên, quả óc chó có thể bổ thận, tăng cường sinh lực. Sự kết hợp của 2 nguyên liệu này không chỉ bổ máu, bổ gan, mà còn giúp thanh nhiệt, chống lão hóa.

3. Nhãn

Nhãn có tác dụng bổ máu tốt hơn táo đỏ, bổ huyết tim, rất phù hợp với phụ nữ bị tim huyết hư.

Làm sao để biết bạn có bị thiếu máu cơ tim hay không? Mọi người nên nhớ một điều: Thiếu máu cơ tim có thể gây ra các vấn đề về tim.

Nếu bạn thường xuyên bị tim đập nhanh, hồi hộp hoặc tim đột nhiên ngừng đập, cảm thấy mất trọng lượng và lơ lửng trong giây lát, thì đây là những dấu hiệu điển hình của tình trạng thiếu máu.

Ngoài ra còn có một số triệu chứng ít điển hình hơn như mất ngủ, mơ nhiều, sắc mặt nhợt nhạt, rụng tóc, tóc bạc, tay chân lạnh thì nên ăn nhãn.

Trương Hi Xuân, một danh y thời nhà Thanh, đã viết trong cuốn "Hợp nhất Đông Tây Y": "Nhãn nhục vị ngọt, hương thơm thoang thoảng, tính bình, nước đặc, ẩm, là vị thuốc thiết yếu cho tâm tỳ. Có thể dưỡng tâm huyết, bảo vệ tâm khí, dưỡng tâm huyết, bổ tỳ, kiện tỳ vị".

Ngoài ra, long nhãn còn có vị ngọt, có tác dụng thúc đẩy tái tạo mô, tốt cho tỳ vị. Nuôi dưỡng tỳ vị giúp cải thiện tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, giúp sản sinh khí huyết nhiều hơn và dồi dào hơn.

Nước lọc pha long nhãn đặc biệt thích hợp với: Những người vận động trí não nhiều, dẫn đến giảm trí nhớ, hay quên; những người khó ngủ, ngủ không ngon hoặc hay mơ nhiều.

Liều dùng: Ngâm 3-9 quả nhãn khô trong nước mỗi ngày. Ăn phần thịt nhãn sau khi ngâm là tốt nhất. Cũng có thể dùng để nấu súp hoặc cháo.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Sohu)