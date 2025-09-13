Loại rau được ca ngợi là siêu thực phẩm của Nhật Bản: Người Nhật ăn hàng ngày không hẳn vì sở thích mà để bổ máu, đẹp da, mượt tóc

Nhắc đến Nhật Bản, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Theo Thống kê Y tế Thế giới năm 2014 của WHO, người Nhật có tuổi thọ trung bình là 84 tuổi.

Bí quyết sống khỏe của người Nhật thực ra hiện diện trong từng thói quen sống. Trong đó, cách lựa chọn thực phẩm cũng như chế độ ăn uống của họ cũng là một trong những điều xứng đáng để nhiều quốc gia học tập.

Từ lâu, nền ẩm thực của Nhật Bản đã gắn liền với rong biển. Ngay cả những món ăn vặt cũng được làm từ rong biển như snack rong biển.

Rong biển là một thành phần quan trọng trong ẩm thực Nhật Bản, xuất hiện trong các món ăn hàng ngày như sushi, cơm nắm onigiri, súp miso, salad rong biển, hay thậm chí là snack rong biển giòn tan. Với vị ngọt tự nhiên, hương thơm đặc trưng và kết cấu giòn, rong biển không chỉ làm phong phú thêm hương vị mà còn cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào.

Theo thống kê, người Nhật tiêu thụ trung bình 14,3g rong biển mỗi ngày, chiếm khoảng 66% các loài rong biển được sử dụng trong ẩm thực. Các loại rong biển phổ biến như nori, wakame, kombu, hijiki hay mozuku đều được chế biến đa dạng, từ món chính, món phụ đến món ăn vặt, đáp ứng mọi khẩu vị.

Có phải người Nhật ăn rong biển đơn thuần vì sở thích?

Lợi ích sức khỏe vượt trội của rong biển

Rong biển được xem là "siêu thực phẩm" nhờ hàm lượng dinh dưỡng ấn tượng và ít calo. Dưới đây là những lợi ích nổi bật khiến người Nhật ăn rong biển hàng ngày:

Bổ máu và hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Rong biển chứa nhiều khoáng chất như sắt, canxi, magie và iốt, đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất hồng cầu và cải thiện tuần hoàn máu. Các nghiên cứu từ Đại học Kyoto cho thấy sợi tảo biển nâu giúp giảm huyết áp và nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở những người có nguy cơ cao về tim mạch. Người dân Okinawa, nơi có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới, tiêu thụ rong biển chiếm hơn 50% lượng rau quả hàng ngày, góp phần duy trì huyết áp ổn định và cholesterol thấp.

Làm đẹp da, mượt tóc

Rong biển giàu vitamin A, C, E và các chất chống oxy hóa như fucoxanthin và fucoidan, giúp bảo vệ da khỏi tác động của gốc tự do, giảm viêm và làm chậm quá trình lão hóa. Những chất này còn kích thích sản xuất collagen, giúp da căng mịn và đàn hồi. Ngoài ra, iốt và khoáng chất trong rong biển hỗ trợ sức khỏe tuyến giáp, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, từ đó nuôi dưỡng tóc chắc khỏe, bóng mượt.

Phụ nữ Nhật Bản, nổi tiếng với làn da không tì vết và vóc dáng thon gọn, thường xuyên bổ sung rong biển vào chế độ ăn để duy trì vẻ đẹp tự nhiên, ngay cả sau khi sinh con.

Hỗ trợ tiêu hóa và giải độc cơ thể

Rong biển chứa chất xơ dồi dào và alginate, một hợp chất trong tảo biển nâu giúp tăng cường chất nhầy bảo vệ thành ruột, cải thiện tiêu hóa và làm chậm quá trình hấp thụ thức ăn, giúp no lâu hơn. Nghiên cứu từ Đại học Newcastle chỉ ra rằng rong biển làm tăng vi khuẩn có lợi trong ruột, hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Ngoài ra, rong biển còn giúp giải độc cơ thể bằng cách loại bỏ các kim loại nặng như cadmium và chì, thường có trong khói thuốc lá hay môi trường ô nhiễm, theo nghiên cứu từ Đại học McGill, Canada.

Ngăn ngừa ung thư

Rong biển chứa lignans, một hợp chất thực vật có tác dụng tương tự estrogen, giúp giảm nguy cơ ung thư vú. Tiến sĩ Jane Trà từ Đại học Harvard đã chỉ ra rằng thói quen ăn rong biển thường xuyên là một yếu tố quan trọng giúp giảm tỷ lệ ung thư vú ở phụ nữ Nhật Bản. Các hợp chất chống oxy hóa như fucoidan cũng có đặc tính chống viêm và chống ung thư, góp phần bảo vệ cơ thể.

Hỗ trợ tuổi thọ

Nhật Bản là quốc gia có số lượng người sống trên 100 tuổi cao nhất thế giới, với 90.526 người vào năm 2022, theo báo cáo của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản. Rong biển được xem là một trong năm thực phẩm trường thọ, nhờ vào khả năng cung cấp chất dinh dưỡng thiết yếu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường loại 2 và các bệnh mãn tính khác.

Thói quen ăn rong biển của người Nhật đang lan rộng toàn cầu nhờ những lợi ích sức khỏe vượt trội và tính tiện dụng. Rong biển không chỉ dễ chế biến mà còn phù hợp với nhiều chế độ ăn, từ ăn chay đến ăn kiêng. Các sản phẩm như snack rong biển, bột rong biển hay rong biển khô ngày càng phổ biến, giúp người bận rộn dễ dàng bổ sung siêu thực phẩm này vào chế độ ăn.