Loại rau nhiều người ghét nhưng lại "bổ như sâm"

11-09-2025 - 20:12 PM | Sống

Nhiều người khi nhắc đến khổ qua (mướp đắng) là nhớ ngay đến tuổi thơ với những bữa cơm mà cha mẹ thường ép ăn, kèm theo câu nhắc nhở “Ăn khổ qua để thanh nhiệt, bổ dưỡng”. Dù vị đắng khó nuốt, nhưng trên thực tế, đây lại là loại rau có giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt trong những ngày hè oi bức.

Khổ qua chứa đến 93,4% nước , gần tương đương với dưa chuột. Chính vì vậy, ăn khổ qua vào mùa hè không chỉ giúp bổ sung lượng nước mất đi khi ra mồ hôi mà còn mang lại cảm giác thanh mát, dễ chịu.

Theo Bảng thành phần thực phẩm Trung Quốc , 100g khổ qua chỉ có 22 kcal , ít hơn cả cà chua bi, nên người đang ăn kiêng hay giảm cân hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng.

Điểm đáng chú ý nữa là hàm lượng vitamin C cao , trung bình 56mg/100g, thậm chí có loại lên tới hơn 70mg/100g - gần tương đương kiwi. Ngoài ra, khổ qua còn giàu kali (256mg/100g, gần bằng chuối), chất xơ (2,8g/100g, gấp 3 lần bắp cải) và folate (72µg/100g, cao gấp nhiều lần dưa leo, bí đao). Đây đều là những dưỡng chất quan trọng giúp ổn định huyết áp, bảo vệ tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa, đồng thời giảm nguy cơ dị tật thai nhi.

Loại rau nhiều người ghét nhưng lại "bổ như sâm"- Ảnh 1.

Lưu ý folate dễ bị phá hủy khi nấu lâu ở nhiệt độ cao , vì vậy ăn sống hoặc trộn gỏi là cách giữ lại nhiều nhất.

Người tiểu đường có thể ăn nhưng đừng kỳ vọng “thuốc hạ đường huyết”

Trên thực tế, khổ qua là thực phẩm ít tinh bột, nhiều chất xơ, thuộc nhóm chỉ số đường huyết thấp (GI thấp) , rất phù hợp cho người tiểu đường hoặc có nguy cơ tăng đường huyết. Ăn khổ qua thường xuyên giúp ổn định đường huyết sau bữa ăn.

Tuy nhiên, quan niệm “ăn khổ qua thay thuốc” là sai lầm. Các nghiên cứu hiện nay chủ yếu tiến hành trên chiết xuất khổ qua (như saponin, polypeptid, alcaloid) và đa phần là trên động vật. Thí nghiệm lâm sàng ở người còn ít, số lượng mẫu nhỏ, kết quả chưa thống nhất. Vì vậy, không thể coi việc ăn khổ qua hàng ngày là phương pháp điều trị tiểu đường , càng không được thay thế thuốc men.

Sự thật thú vị về khổ qua

Loài duy nhất trong họ bầu bí có vị đắng nhưng không độc . Khác với dưa leo, bí xanh hay mướp đắng khi có vị đắng thường chứa độc tố, khổ qua lại an toàn. Vị đắng đến từ những hoạt chất đặc biệt, nhiều nghiên cứu còn cho rằng chúng có lợi cho sức khỏe.

Khi chín lại ngọt . Khổ qua xanh có vị đắng, nhưng khi chín chuyển sang màu vàng cam, vị sẽ ngọt dịu, thậm chí có thể ăn như trái cây.

Loại rau nhiều người ghét nhưng lại "bổ như sâm"- Ảnh 2.

Làm sao để khổ qua bớt đắng?

- Bỏ ruột và lớp màng trắng : Phần này chứa nhiều chất gây đắng, nạo bỏ kỹ sẽ giảm vị khó chịu.

- Chần nhanh qua nước sôi : Ngâm 30 giây - 1 phút giúp loại bỏ bớt chất đắng, nhưng cũng khiến một phần dinh dưỡng tan vào nước.

- Trộn gỏi với mật ong hoặc giấm : Vừa giữ được dinh dưỡng, vừa dung hòa vị đắng, tạo cảm giác thanh mát, dễ ăn. Nếu để lạnh trong tủ mát 30 phút, hương vị còn ngon hơn.

Khổ qua tuy đắng nhưng lại là “thần dược” từ thiên nhiên, giàu vitamin C, kali, chất xơ và folate. Dù không thể thay thế thuốc hạ đường huyết, nhưng ăn khổ qua điều độ, kết hợp chế biến hợp lý sẽ mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe, đặc biệt trong những ngày nắng nóng.

Nguồn và ảnh: jfdaily.com

Loại rau được ví là "thần dược của sản phụ", rẻ hơn rau lang, rau cải: Ở Việt Nam chỉ nấu canh là quá phí

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

