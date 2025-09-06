Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tháng 9, đừng bỏ lỡ 4 loại “rau vàng” vừa rẻ vừa bổ

06-09-2025 - 19:31 PM | Sống

Tháng 9 đi chợ, đừng chỉ quanh quẩn với khổ qua hay dưa leo. Bổ sung ngay 4 loại “rau vàng” trên vào thực đơn, vừa tốt cho sức khỏe, vừa đưa cơm mà lại chẳng hề tốn kém.

Ăn đúng mùa, ăn hợp thời - đó mới là bí quyết giữ gìn sức khỏe bền lâu.

Dưới đây là 4 loại “rau vàng” nên có mặt thường xuyên trên mâm cơm tháng 9.

1. Su su

Su su có vị thanh ngọt, giòn mát, chứa tới 95% là nước nên được ví như “nước khoáng tự nhiên”. Đây là loại rau củ giúp giải khát, làm dịu cơn khô nóng, đồng thời bổ sung vitamin, khoáng chất, hỗ trợ tăng cường miễn dịch.

Tháng 9, đừng bỏ lỡ 4 loại “rau vàng” vừa rẻ vừa bổ- Ảnh 1.

Một món ăn đơn giản mà đưa cơm chính là su su xào trứng muối. Lớp trứng muối bùi mặn bám đều lên từng lát su su giòn ngọt, ăn một lần là nhớ mãi.

2. Đậu ván

Đậu ván là loại đậu đặc trưng của mùa thu. Theo y học cổ truyền, đậu ván có tác dụng kiện tỳ, tiêu thực, rất thích hợp khi thời tiết giao mùa. Loại đậu này giàu chất đạm, chất xơ và vitamin nhóm B, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, cơ thể nhẹ nhõm hơn.

Tháng 9, đừng bỏ lỡ 4 loại “rau vàng” vừa rẻ vừa bổ- Ảnh 2.

Một gợi ý quen thuộc là bánh bao nhân đậu ván, mộc nhĩ và trứng - lớp vỏ mềm xốp, nhân thơm bùi, ăn no mà không ngán.

3. Củ niễng

Củ niễng vốn được mệnh danh là “sâm dưới nước” bởi giá trị dinh dưỡng cao. Tháng 9 là thời điểm củ niễng tươi ngon nhất, giòn ngọt, giàu chất xơ và kali, có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, giảm cảm giác khô nóng.

Tháng 9, đừng bỏ lỡ 4 loại “rau vàng” vừa rẻ vừa bổ- Ảnh 3.

Món củ niễng xào thịt thăn vừa mềm vừa ngọt, lại đậm đà hương vị, ăn cùng cơm nóng thì chẳng gì sánh bằng.

4. Khoai sọ

Khoai sọ là loại củ mùa thu, dồi dào tinh bột, chất xơ và khoáng chất. Ăn khoai sọ không chỉ giúp bổ tỳ vị, mà còn phòng táo bón, tích trữ năng lượng cho cơ thể trước khi sang đông.

Tháng 9, đừng bỏ lỡ 4 loại “rau vàng” vừa rẻ vừa bổ- Ảnh 4.

Món gà kho khoai sọ chính là lựa chọn lý tưởng: khoai dẻo ngọt, thấm đẫm nước dùng, gà chín mềm mà vẫn giữ vị ngọt, cực kỳ thích hợp cho cả người già lẫn trẻ nhỏ.

Nguồn và ảnh: Aboluowang

THEO MỸ DIỆU

Thanh niên Việt

