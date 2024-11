Thước đo lạm phát then chốt được công bố: Fed sẽ làm gì với lãi suất vào tháng sau?

Cụ thể, PCE tháng 10 đã tăng nhẹ 0,2% so với tháng trước và tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đúng với dự báo của Dow Jones. Trong khi đó, PCE lõi, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, ghi nhận mức tăng 0,3% so với tháng 9 và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Cả hai con số này cũng đúng như dự đoán.

Phần lớn yếu tố thúc đẩy lạm phát trong tháng 10 là giá dịch vụ với mức tăng 0,4%. Còn lại, giá hàng hoá giảm 0,1%, giá năng lượng giảm 0,1% và giá thực phẩm gần như không thay đổi.

Các nhà hoạch định chính sách của Fed đặt mục tiêu lạm phát ở mức 2%. Kể từ tháng 3/2021, PCE luôn cao hơn mức này, thậm chí đạt đỉnh 7,2% vào tháng 6/2022. Điều này đã khiến Fed phải tăng lãi suất một cách mạnh mẽ.

Chứng khoán trái chiều sau khi PCE được công bố. Dow Jones tăng khoảng 100 điểm còn S&P 500 và Nasdaq Composite đều giảm. Lợi suất trái phiếu kho bạc giảm.

Dù lạm phát toàn phần tăng, các nhà giao dịch vẫn cược rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường dự đoán 66% khả năng Fed cắt giảm 0,25% vào tháng cuối năm.

Mặc dù tỷ lệ lạm phát đã giảm đáng kể từ khi Fed bắt đầu thắt chặt chính sách, đây vẫn là một nỗi trăn trở của các hộ gia đình và là vấn đề trọng tâm trong cuộc đua vào Nhà Trắng vừa qua. Các tác động tích luỹ của lạm phát đã ảnh hưởng nặng nề đến người tiêu dùng, đặc biệt là những người thu nhập thấp.

Chi tiêu bằng USD của người tiêu dùng tăng 0,4% trong tháng 10, đúng như dự báo. Còn thu nhập cá nhân tăng 0,6%, cao hơn nhiều so với ước tính 0,3%.

Fed vốn theo dõi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) để đánh giá lạm phát, nhưng ưa dùng số liệu PCE cho mục đích dự báo và cân nhắc các quyết định chính sách của mình. Chỉ số này rộng hơn CPI và điều chỉnh theo hành vi của người tiêu dùng.

Dữ liệu kinh tế mới nhất được đưa ra sau hàng loạt các đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và tháng 11. Các quan chức Fed tại cuộc họp tháng 11 đã bày tỏ sự tin tưởng rằng lạm phát đang tiến tới mục tiêu 2%. Dù vậy, các quan chức ủng hộ việc giảm dần dần lãi suất vì họ thừa nhận sự không chắc chắn cần cắt giảm bao nhiêu là đủ.

Theo CNBC