Thương hiệu An Spa - Nhật Bản vận hành dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại CaraWorld

Chủ đầu tư KN Cam Ranh đã bắt tay cùng Công ty Eikou (một thành viên thuộc Công ty TNHH Quốc tế Cred – Nhật bản) đưa thương hiệu An Spa, tham gia hợp tác đầu tư, khai thác vận hành kinh doanh dịch vụ spa tại dự án này.

An Spa - thêm giá trị quốc tế cho CaraWorld

An Spa là thương hiệu spa hàng đầu do Công ty TNHH Quốc tế Cred, chuyên cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đạt tiêu chuẩn quốc tế. Với kinh nghiệm hoạt động tại hơn 17 thành phố ở Nhật Bản cùng các chi nhánh tại những quốc gia lớn như Canada, Hoa Kỳ, Sri Lanka và Việt Nam, An Spa đã khẳng định vị thế toàn cầu và được biết đến như một đối tác tin cậy của hơn 2.000 khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Tổng Giám đốc KN Cam Ranh, chia sẻ: "Chúng tôi rất phấn khởi khi hợp tác với An Spa, một thương hiệu đã được khẳng định trên thị trường quốc tế. Sự hiện diện của An Spa tại CaraWorld không chỉ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích đáp ứng đa dạng nhu cầu mà còn nâng cao trải nghiệm của cư dân và du khách. Đây là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc mang lại giá trị bền vững và đẳng cấp cho toàn dự án".

KN Cam Ranh và An Spa chính thức hợp tác vận hành dịch vụ chăm sóc sức khoẻ

Việc lựa chọn An Spa là đối tác chiến lược không chỉ khẳng định tầm nhìn dài hạn của KN Cam Ranh mà còn mang đến cho cư dân và du khách của CaraWorld những trải nghiệm nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe vượt trội bởi CaraWorld không chỉ là một dự án bất động sản thông thường, mà là biểu tượng của phong cách sống hiện đại và đẳng cấp. Dự án bao gồm hệ sinh thái toàn diện với các tiện ích nổi bật như sân golf liền kề biển đạt tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm thương mại, công viên nước, khu vui chơi giải trí và hệ thống chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp toàn diện.

Phối cảnh clubhouse tại tiểu khu Ả Rập thuộc Sông Town – CaraWorld

Vừa qua, chủ đầu tư đã giới thiệu ra thị trường phân khu Sông Town - một phần quan trọng trong quy hoạch tổng thể của đô thị trái tim CaraWorld quy mô gần 800 ha, được định vị là biểu tượng phát triển mới tại thành phố Cam Ranh. Với thiết kế độc đáo, phân khu này được dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao vào quý 2/2026. Đây không chỉ là nơi an cư lý tưởng với không gian sống xanh mát, hòa quyện giữa thiên nhiên và phong cách hiện đại, mà còn mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn với khả năng khai thác cho thuê vượt trội.

Liên tục "bắt tay" với các đối tác uy tín

Trước đó tại lễ ký kết đối tác chiến lược diễn ra vào tháng 11/2024, có đến 7 ngân hàng gồm Vietinbank, MB Bank, OCB, VP Bank, Bản Việt, VietBank và OceanBank, tham gia hỗ trợ cho khách mua nhà phân khu Sông Town trong việc cung cấp giải pháp tài chính linh hoạt, phù hợp khả năng thanh toán của từng khách hàng nhằm giúp khách hàng sở hữu bất động sản tại CaraWorld một cách dễ dàng.

Việc các ông lớn ngân hàng đồng loạt tham gia hỗ trợ người mua nhà tại dự án CaraWorld góp phần bảo chứng uy tín của chủ đầu tư, pháp lý chuẩn chỉnh và tiềm năng phát triển của dự án, củng cố niềm tin cho khách hàng trước khi ra quyết định sở hữu. Ngoài tổ chức tài chính, các đối tác xây dựng Unicons và Ikcons sẽ đóng góp vai trò quan trọng trong quy trình thi công nghiêm ngặt, đáp ứng tiến độ và chất lượng bàn giao. Đối tác tư vấn quản lý vận hành Savills sẽ cung cấp giải pháp quản lý tích hợp, tiêu chuẩn cao, bảo chứng cho việc CaraWorld không chỉ đáp ứng nhu cầu du lịch mà còn mang đến trải nghiệm khác biệt cho cư dân.

Ngoài ra, các đối tác lữ hành hàng đầu như Chi hội Golf Du lịch Sài Gòn, Diễn đàn Doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ, Bến Thành Tourist, Wyndham Grand, Asia Tourist, Savaco Tourist và BT TOUR cũng là đối tác chiến lược của KN Cam Ranh. Theo đó, các đối tác sẽ đồng hành cùng KN Cam Ranh trong việc quảng bá hình ảnh CaraWorld, cung cấp dịch vụ du lịch trọn gói chất lượng cao và tổ chức các hoạt động trải nghiệm độc đáo, giúp dự án trở thành điểm đến hấp dẫn không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn khu vực.

Phối cảnh dòng sản phẩm nhà phố biển sở hữu tiện ích hồ bơi riêng bên thềm được lòng giới đầu tư

"Chúng tôi luôn đặt lợi ích của cư dân và khách hàng lên hàng đầu. Vì vậy, tiếp nối hợp tác với các đối tác ngân hàng, xây dựng, quản lý vận hành, đối tác lữ hành thì việc "bắt tay" với thương hiệu spa cao cấp đến từ Nhật Bản thể hiện quyết tâm của chúng tôi trong việc xây dựng một đô thị đáng sống. Nơi mà mọi nhu cầu về an cư, giải trí hay chăm sóc sức khỏe đều được đáp ứng một cách tối ưu" – đại diện chủ đầu tư KN Cam Ranh cho biết.

Hiện nhà phố biển sở hữu lâu dài Sông Town - CaraWorld đang được mở bán với chính sách bán hàng "đột phá", cụ thể: Hoàn thiện đầy đủ nội thất, chỉ cần xách vali vào ở hoặc dễ dàng cho thuê; Khách hàng có booking sớm, trước ngày mở bán với chiết khấu 12%; Tặng 2 năm phí quản lý.

Đặc biệt, tặng ngay 500 triệu đồng cho 500 khách hàng đầu tiên hoàn thành thủ tục với CĐT.

Khách hàng dễ dàng tiếp cận với nhiều phương thức thanh toán linh hoạt: Thanh toán theo tiến độ chuẩn 1,5 năm; Thanh toán giãn tiến độ 4 năm; Thanh toán sớm nhận ngay chiết khấu đến 10%; Hỗ trợ lãi suất lên đến 24 tháng.

* Áp dụng có điều kiện, chi tiết xem thêm tại CSBH được CĐT phát hành tại thời điểm công bố.