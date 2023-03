Thương hiệu đồng hồ 'thắng lớn' tại Oscar 2023: Quan Kế Huy và hàng loạt nam diễn viên đình đám đều diện, giá 80 tỷ đồng/ chiếc vẫn có người ‘chốt đơn’

Lễ trao giải Oscar 2023 là một đêm trọng đại đối với đoàn làm phim Everything, Everywhere, All at Once khi thắng 7/11 giải được đề cử. Nhưng nếu bạn có niềm đam mê với đồng hồ, Oscar còn là một đêm “thắng lớn” với thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ Omega.

Đồng hồ của Omega được cả Brendan Fraser - người đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Quan Kế Huy lựa chọn. “Người chiến thắng chắc chắn đeo Omega”, tờ Robb Report viết.

Diễn viên phim The Whale Brendan Fraser diện một chiếc đồng hồ thuộc dòng Speedmaster của Omega. Omega Speedmaster được coi là dòng đồng hồ Chronograph nổi tiếng nhất thế giới với lịch sử phát triển hơn một nửa thế kỷ.

Bên cạnh bài phát biểu nhận giải nhiều cảm xúc, diễn viên Quan Kế Huy còn gây chú ý khi diện chiếc Omega Globemaster. Theo Luxury Watches USA, giá của một chiếc Omega Globemaster dao động từ 6.900 USD đến 25.600 USD, tùy thuộc vào tình trạng.

“Người nhện” Andrew Garfield cũng chọn một chiếc Omega DeVille Tresor bằng vàng trong lễ trao giải Oscar năm nay

Một nam diễn viên khác góp mặt trong Everything, Everywhere, All at Once là Harry Shum Jr chọn chiếc Omega DeVille đơn giản nhưng thanh lịch

Nam diễn viên Barry Keoghan trong phim The Banshees of Inisherin đeo đồng hồ Omega Constellation giống Quan Kế Huy.

Omega SA hay Omega là hãng sản xuất đồng hồ cao cấp có trụ sở tại Biel (Thụy Sỹ), nổi tiếng với nhiều mẫu đồng hồ xa xỉ, đạt được nhiều kỷ lục về sự chính xác và độ tinh xảo trong gia công. Omega là công ty con của Tập đoàn đồng hồ lớn nhất thế giới Swatch. Đồng hồ Omega là công cụ bấm giờ chính thức của Thế vận hội kể từ năm 1932 và thương hiệu này cũng là đối tác chính của Thế vận hội mùa đông 2022.

Các phi hành gia tham gia sứ mệnh Apollo 11 đã đeo những chiếc Omega Speedmasters bằng thép không gỉ trong chuyến hành trình lên mặt trăng. Trong đó, chiếc Omega Speedmaster 1969 cực hiếm thuộc sở hữu của cố phi hành gia Michael Collins đã được bán với giá khổng lồ 765.000 USD vào năm 2022, tên người mua không được tiết lộ.

Dù không trực tiếp đi trên mặt trăng (ông đã điều khiển buồng chỉ huy trong khi Buzz Aldrin và Neil Armstrong đặt chân lên mặt trăng), Collins vẫn là một nhân vật quan trọng trong lịch sử vũ trụ Mỹ.

Cả vỏ và dây đeo của đồng hồ đều được làm bằng vàng 18K và mặt sau có khắc chữ “phi hành gia Michael Collins, Gemini 10 – Apollo 11, No.”. Bên trong đó là bộ máy lên dây cót thủ công Calibre 861.

“Đây là một chiếc đồng hồ cực kỳ hiếm. Nó là một phần của lịch sử không gian và cũng là lịch sử của đồng hồ”, Jim Wolf, Giám đốc bộ phận đồng hồ tại Heritage Auctions chia sẻ.

Omega Speedmaster. 2915-1 từng được bán với giá 3,4 triệu USD (~80 tỷ USD) tại buổi đấu giá đồng hồ Geneva của Phillips XIV là chiếc Omega đắt nhất trong lịch sử, đánh bại chiếc Omega có chữ ký của Vua nhạc Rock&Roll Elvis Presley. Trước đó mẫu đồng hồ này từng được dự đoán sẽ bán được với giá từ 87.100 USD - 131.000 USD.

Điểm thu hút nhất của chiếc đồng hồ này là kim giờ hình mũi tên rộng, vòng bezel bằng kim loại với thang đo tachymeter (đầu tiên được ứng dụng cho đồng hồ bấm giờ và logo của Omega với biểu tượng “O” hình bầu dục). Sự tinh xảo trong chế tác còn được thể hiện trên mặt số nhiệt đới là màu chocolate sữa sống động sau sáu thập kỷ sử dụng. Các chi tiết dạ quang của đồng hồ cũng đã chuyển sang tông màu vàng ấm áp.

Omega cũng là thương hiệu được nhiều người nổi tiếng lựa chọn như Hoàng tử William, tài tử Tom Hanks, diễn viên phim James Bond Pierce Brosnan, phi hành gia Buzz Aldrin,...

Theo RobbReport