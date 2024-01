Thương hiệu là biểu tượng của địa vị và giàu sang: Dù tăng giá vẫn không có người “chê”, sẵn sàng bay cả sang nước ngoài “xếp hàng”

Rolex lại tăng giá, người mua "nghĩ kế" hay



Đồng hồ Rolex, sản phẩm thủ công và đắt đỏ, đã quen với việc trở thành biểu tượng của sự giàu có và quyền lực. Bước sang năm 2024, những chiếc đồng hồ của nhà sản xuất đến từ Geneva này dự kiến sẽ trở nên đắt đỏ hơn nữa.



Theo một báo cáo của các nhà phân tích tại Barclays, giá bán tại các đại lý ở Vương quốc Anh đã tăng trung bình khoảng 4% khi năm mới bắt đầu. Giá ở Hoa Kỳ vẫn tạm thời giữ nguyên, theo ghi nhận của SCMP vào ngày 4/1.

Trong khi người dân Hoa Kỳ mừng hỡi với thông tin nhỏ này, người hâm mộ Rolex vẫn phải chuẩn bị tinh thần cho một đợt tăng giá đáng kể có thể sẽ diễn ra trong năm 2024. Vì vào năm trước đó, thương hiệu xa xỉ đã đón chào năm mới với việc tăng giá khoảng 7 đến 8%. So với đó, sự tăng giá 4% cho năm 2024 có vẻ “dễ thở” hơn phần nào.

Các mẫu đồng hồ Rolesor và YG Yacht-Master II là những chiếc đồng hồ có sự tăng giá mạnh nhất trong năm nay. Trước đó, giá của một chiếc Rolex Yacht Master II màu vàng ở Anh là khoảng £41.000, sau mức tăng 4% tương đương £4.000 , đưa giá cuối cùng lên khoảng £44.000, theo Monochrome.

Những người sành sỏi trong giới sưu tập đồng hồ đã đưa ra một viễn cảnh thú vị liên quan tới mức tăng giá này. Với mức tăng giá xấp xỉ 3.750 USD, bạn có thể bay hạng thương gia từ London đến New York để mua một chiếc Rolex, ở lại một đêm tại khách sạn sang trọng Plaza Hotel mà vẫn còn dư lại một số tiền.

Cụ thể, một phòng nghỉ có diện tích khoảng 45m2 với trần cao, không gian thoải mái và tầm nhìn mãn nhãn tại khách sạn sang trọng The Plaza ở Central Park South, New York, sẽ có giá khoảng 700 USD. Một chuyến đi khứ hồi tại British Airways từ London đến New York hạng thương gia sẽ tốn gần 2500 USD. Tổng cộng chi phí di chuyển tới Mỹ vào khoảng 3.200 USD, tức là vẫn “lời” khoảng 550 USD so với việc mua Rolex trực tiếp tại Anh.

Thương hiệu xa xỉ không ngừng tăng giá nhưng khách vẫn xếp hàng dài

Trong thời kỳ hiện nay, việc mua sắm hoặc đầu tư vào đồng hồ Rolex đang trở nên hết sức hấp dẫn. Theo nhiều chuyên gia dự đoán, có vẻ như xu hướng này sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều năm tới. Dữ liệu từ Bob's Watches chỉ ra rằng, khi xem xét tỷ lệ tăng giá, giá của đồng hồ Rolex đã vượt trội đáng kể so với vàng và thị trường bất động sản trong dài hạn, trở thành kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn.

Ngoài ra, trong thị trường chứng khoán (dựa trên giá trị Trung bình Công nghiệp Dow Jones lịch sử từ macrotrends.net), trong khi cung cấp lợi nhuận tổng thể tương tự trong suốt thập kỷ qua, đồng hồ Rolex đã ghi nhận tỷ lệ tăng giá đáng kể hơn trong 5 năm gần đây, và dự đoán rằng xu hướng này sẽ tiếp tục ở năm 2024.

Các phân tích tiếp tục chỉ ra rằng, khi xem xét giá trị tiền tệ thực tế (tính theo USD) của đồng hồ Rolex đã qua sử dụng trong suốt 10 năm qua, sự tăng giá này trở nên ấn tượng hơn. Theo đó, giá trung bình của một chiếc đồng hồ Rolex đã qua sử dụng đã tăng từ dưới 5.000 USD vào năm 2011 lên hơn 13.000 USD vào cuối năm 2021. Đặc biệt, mức tăng giá kể từ khi bắt đầu đại dịch (đầu năm 2020) gần bằng tổng mức tăng giá trong 5 năm trước đó. Xu hướng này không hề có dấu hiệu chậm lại khi chúng ta bước sang năm mới.

Theo thống kê, Rolex sản xuất khoảng 1 triệu chiếc đồng hồ mỗi năm. Mặc dù quảng cáo của họ xuất hiện rộng rãi, nhưng việc sở hữu một sản phẩm từ thương hiệu này không phải là chuyện đơn giản, thậm chí là khó khăn. Theo Chrono Hunter, sự tăng giá của Rolex không làm giảm đi lòng hứng khởi của mỗi một khách mua.

Seddiqi Holding, công ty sở hữu cửa hàng bán lẻ đồng hồ Thụy Sĩ ở UAE, từng tiết lộ: Hầu hết đồng hồ Rolex trên kệ chỉ để trưng bày chứ không bán. Vì tất cả sản phẩm về đến nơi cũng chỉ ở trong kho 1-2 ngày là đã có người đến lấy. Công ty lúc nào cũng duy trì một danh sách dài những khách hàng đã mua và danh sách những người chưa mua. Công ty đang giới hạn danh sách chờ mua đồng hồ Rolex ở mức 4.000 người.

*Nguồn: The Richest, Luxury Launches…