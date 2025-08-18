Thương hiệu thời trang sở hữu hơn 1.000 đại lý của Mỹ tung BST mới: Vẻ đẹp của sự tự tin và nét duyên thầm lặng

Thành phố New York trong mùa thu trở thành phông nền cho chiến dịch mới của thương hiệu thời trang Tory Burch, dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Talia Collis và nhiếp ảnh gia Jamie Hawkesworth. Trước ống kính là những gương mặt quen thuộc trong giới mốt - Hejia Li, Ida Heiner, Lulu Tenney, Nora Attal và Selena Forrest. Họ hiện lên không phải như người mẫu, mà là những người phụ nữ bước ra từ nhịp sống đời thường.

Bộ ảnh mang đến cảm giác như một thước phim nghệ thuật, khắc họa chân dung người phụ nữ đô thị với chiều sâu nội tâm. Đây không phải là sự tái tạo, mà là hành trình tinh chỉnh khi Tory Burch tiếp tục theo đuổi sự chân thật thay vì hào nhoáng.

Chiến dịch là sự tiếp nối tự nhiên trong định hướng sáng tạo gần đây của Burch: kể chuyện bằng cảm xúc thông qua trang phục và chân dung, đề cao sự hiện diện hơn là trình diễn. Trong ánh nắng vàng rơi nhẹ trên bậc thềm, vỉa hè, và đôi khi là chiếc ghế trong công viên Central Park, chiến dịch không chỉ giới thiệu một bộ sưu tập, mà còn truyền tải một tâm trạng – nhịp sống của người phụ nữ New York với tất cả sự đa chiều, tự tin và nét duyên thầm lặng.

Về mặt thị giác, bộ ảnh mang đậm tính riêng tư và tinh tế. Những người bạn và nàng thơ của thương hiệu xuất hiện trong những khoảnh khắc thoáng qua, đan xen giữa sự gắn kết và tĩnh lặng: ngồi tựa bậc thềm, bước đi vội vã, chờ đợi. Đây là hình ảnh của những người phụ nữ sống trọn vẹn với phong cách của riêng mình mà không hề diễn xuất. Hawkesworth ghi lại ánh sáng chiều mùa Thu một cách đầy cảm xúc – ánh sáng gợi nhớ ký ức hơn là tạo nên ảo tưởng.

Phong cách tạo hình của Brian Molloy làm nổi bật vẻ đẹp quyến rũ đến từ chất liệu: len ép, áo khoác shearling, những chi tiết di sản được làm mới, kết hợp cùng giày bệt và túi đeo mềm mại. Cách tạo dáng cũng góp phần truyền tải tinh thần ấy – vừa có chủ ý trong việc sắp đặt sản phẩm, vừa mang tính bản năng của đời sống thường nhật. Kết quả là một bầu không khí vừa mang tính nghệ thuật, vừa thấm đẫm dấu ấn cá nhân.

Về chiến lược, chiến dịch thành công nhờ sự tiết chế. Trong một ngành công nghiệp thường bị cuốn vào xu hướng phô trương hay hiệu ứng lan truyền, Tory Burch chọn sự tiếp nối. Mạch kể chuyện xuyên suốt các mùa nhưng ngày càng được mài giũa, đặc biệt trong cách thương hiệu tái hiện những thiết kế biểu tượng như giày Reva hay phom dáng cưỡi ngựa, không phải để hoài niệm, mà để hiện diện trong khoảnh khắc hiện tại.

Nếu có một điểm chưa trọn vẹn, có lẽ là ở quy mô: câu chuyện được kể một cách tinh tế, nhưng có phần quá nội tâm để vượt ra ngoài cộng đồng yêu mến thương hiệu. Có lẽ một cao trào thị giác rộng hơn sẽ giúp chiến dịch tạo dấu ấn văn hóa mạnh mẽ hơn. Trong thời đại mà các chiến dịch thời trang thường mang tính bình luận xã hội, sự kín đáo này có thể khiến thông điệp chưa lan tỏa rộng.

Dẫu vậy, điều còn đọng lại là sự tự tin lặng lẽ. Trong một mùa thời trang đầy ồn ào, Tory Burch nhấn mạnh giá trị của sự tinh tế như một lời mời gọi chúng ta quan sát mối liên hệ sâu sắc giữa trang phục và những người thân yêu quanh mình.

Không phải là tuyên ngôn lớn lao, mà là sự cộng hưởng của những điều quen thuộc, vẻ đẹp của hiện thực, và sức mạnh thầm lặng của việc ăn vận cho chính cuộc sống thường ngày.



