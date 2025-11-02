Thường làm 3 việc này vào cuối tuần là biểu hiện EQ thấp “đáng báo động”

Đòi hỏi sự giúp đỡ dù không phải việc gấp

Cuối tuần là khoảng thời gian hầu hết mọi người tạm gác công việc để dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân hoặc thư giãn bên gia đình, bạn bè. Chính vì vậy hành động nhờ sự giúp đỡ cho thấy người đó không chú ý đến cảm xúc của đối phương, coi trọng mục đích của bản thân hơn. Đây là biểu hiện EQ thấp, làm giảm thiện cảm trong mối quan hệ, thậm chí dẫn đến xung đột.

Một cư dân mạng họ Minh (Trung Quốc) cho biết đồng nghiệp của cô thường xuyên nhắn tin vào cuối tuần để hỏi về công việc trong tuần chưa xử lý xong bị cấp trên nhắc nhở. Thế nhưng những ngày trong tuần người đồng nghiệp này lại không tập trung, dành nhiều thời gian nói chuyện phiếm với bạn bè hoặc lướt mạng xã hội.

Trong khi đó cô Minh hay về thăm bố mẹ hoặc đi du lịch vào cuối tuần nên không thể cầm điện thoại liên tục. Khi thấy cô Minh trả lời chậm hoặc không phản hồi, đồng nghiệp lại cho rằng cô Minh không nhiệt tình giúp đỡ mình. Cuối cùng, người này cũng chẳng thể nhờ cậy ai, chịu phạt từ công ty do nhiều tuần làm chậm trễ tiến độ công việc.

Chính vì vậy, trước khi có ý định nhờ sự giúp đỡ ai đó vào cuối tuần, bạn nên xác định “Việc này có thực sự cần gấp không?”. Mọi người nên cố gắng tự tìm phương án giải quyết hoặc ngỏ lời một cách lịch sự để chắc chắn đối phương sẵn sàng và thoải mái hỗ trợ.

Tranh cãi với người thân, bạn bè vô cớ

Nhiều người thường căng thẳng bởi công việc, cuộc sống vào những ngày trong tuần do mâu thuẫn với đồng nghiệp, gia đình. Thế nhưng vì không thể giải quyết tận gốc vấn đề nên dẫn đến bùng nổ cảm xúc tiêu cực vào cuối tuần. Điều này cho thấy họ có EQ thấp khi thiếu khả năng tự nhận thức về bản thân, không kiểm soát được mức độ căng thẳng và thấu hiểu với cảm xúc của người khác.

Người phụ nữ họ Giang (Trung Quốc) và chồng thường xuyên có những cuộc cãi vã vào ngày nghỉ do trước đó họ quá bận rộn với công việc, chăm sóc con cái. Cả hai đổ lỗi cho nhau chỉ vì những hành động nhỏ nhặt, dẫn đến không khí trong gia đình rơi vào tình trạng căng thẳng.

Chỉ khi vợ chồng chị dành cho nhau khoảng thời gian nghỉ ngơi và suy ngẫm lại, họ mới nhận ra cả hai đang để cảm xúc tiêu cực lấn át lý trí, dẫn lời nói và hành động gây tổn thương. Họ chọn cách trao đổi thẳng thắn về các vấn đề vừa xảy ra thay vì để cảm xúc tiêu cực tích tụ dẫn đến mâu thuẫn không thể cứu vãn.

Đột ngột gọi điện hoặc đến nhà không báo trước

Người EQ thấp thường chỉ coi trọng nhu cầu của bản thân, không suy nghĩ đến cảm nhận của đối phương. Hành động này càng cho thấy họ không biết cách giao tiếp khéo léo tạo thiện cảm và gắn kết các mối quan hệ.

Tài khoản mạng xã hội tên Trung Phong chia sẻ về việc mới cắt đứt liên lạc với một người bạn. Từ ngày chuyển sang làm việc tự do, người bạn này không có lịch trình cố định trong công việc và cuộc sống, thường xuyên ngẫu hứng hẹn bạn bè hoặc gọi điện bất ngờ vào cuối tuần.

Anh ấy luôn nghĩ rằng bản thân quá bận rộn nên những người khác cần thông cảm, sẵn sàng tham gia cuộc vui khi có thời gian rảnh. Ban đầu Trung Phong hưởng ứng vì hiểu tính chất công việc của bạn, nhưng đến khi cư dân mạng này muốn thay đổi kế hoạch do có việc riêng, bạn lại tỏ thái độ không đồng tình. Không được lắng nghe và cũng không muốn chạy theo yêu cầu vô cớ của bạn vào ngày nghỉ, Trung Phong quyết định ngừng liên lạc.