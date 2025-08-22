Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Ngày 22/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1798/QĐ-TTg bổ nhiệm Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/8.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc. Ảnh: QĐND.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc sinh ngày 28/9/1968, quê quán Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). Ông có trình độ cao cấp lý luận chính trị, cử nhân Quân sự chuyên ngành Chỉ huy Tham mưu, Binh chủng hợp thành.