Thượng úy Lê Hoàng Hiệp chiến thắng đề cử Young Face tại WeChoice Awards 2025

Năm nay, WeChoice Awards 2025 trở lại với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, kể câu chuyện mới về một Việt Nam vươn mình, nơi mà bất cứ ai cũng thấy mình là một phần trong đó. Tinh thần này được thể hiện rõ nét qua hàng loạt đề cử - những con người đại diện cho khát vọng vươn lên, cho niềm tin và tinh thần cống hiến.

Trong đó, nhóm đề cử Young Face thuộc hạng mục Đời sống Giới trẻ tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt. Không dừng lại ở thành tích hay mức độ phủ sóng, Young Face phác họa một bức tranh đa sắc về thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay - khi các đề cử trải dài trên nhiều lĩnh vực, từ văn hóa, sáng tạo, khoa học, giáo dục đến hoạt động cộng đồng, phản ánh một thế hệ trẻ chủ động tham gia, bền bỉ đóng góp và theo đuổi những giá trị dài hạn.

Điểm chung giữa các Young Face không nằm ở hào quang nhất thời, mà ở hành trình nỗ lực dài hơi, tinh thần trách nhiệm và cách mỗi cá nhân góp thêm những lát cắt cụ thể, chân thực vào câu chuyện Việt Nam đương đại. Mỗi cái tên được xướng lên là một câu chuyện, một hành trình đáng được lắng nghe và tiếp tục lan tỏa.

Tại WeChoice Awards 2025, Young Face quy tụ 10 đề cử tiêu biểu, đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống giới trẻ, gồm: Thượng Úy Lê Hoàng Hiệp, Đại Úy QNCN Đào Văn Bình, Nguyễn Quang Thuấn, Maris Nguyễn Quốc Huy, marisa0707 (tác giả game Tiệm Phở của Anh Hai), Nguyễn Hoàng Đức, LazyFeel Trần Bảo Minh, Hà Kiara, Vịt Bầu (Trần Việt Hoàng), Hà Hải Dương, Lý Hoàng Nam, Ba Thanh Nguyen (Bếp).

Lê Hoàng Hiệp chiến thắng đề cử Young Face tại WeChoice Awards 2025.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Đoàn và Nhạc sĩ, Ca sĩ Bùi Công Nam là người công bố.

Và, với 111.874 lượt vote, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp chính thức trở thành người chiến thắng tại đề cử Young Face - hạng mục Đời sống Giới trẻ, phản ánh rõ dấu ấn mạnh mẽ cũng như mức độ lan tỏa của anh trong suốt năm qua.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp hiện công tác tại Sư đoàn 9, Quân đoàn 34, là một trong những quân nhân tiêu biểu tham gia đội hình diễu binh, diễu hành tại hai sự kiện trọng đại của đất nước là A50 và A80. Theo thống kê, các hashtag liên quan đến Thượng úy Lê Hoàng Hiệp đã thu hút hơn 2,3 tỷ lượt xem, kèm theo hàng trăm nghìn lượt bình luận và tương tác.

Không chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc xuất hiện trước ống kính, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp còn được nhắc đến như biểu tượng của lý tưởng sống tích cực, tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật - những giá trị cốt lõi nhưng luôn cần được “viết tiếp” trong câu chuyện của người trẻ Việt hôm nay.

Sau A50 và A80, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp vẫn nhận được sự quan tâm lớn trên các nền tảng số. Tuy nhiên, anh lựa chọn cách hiện diện kín tiếng, tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn và sinh hoạt đúng nhịp của một sĩ quan quân đội.

Ở Lê Hoàng Hiệp, công chúng phần nào nhìn thấy chân dung của một quân nhân trẻ thời đại mới: vững vàng kỷ luật, rõ ràng nhiệm vụ, kiên trì rèn luyện và hoàn thành trách nhiệm được giao. Những giá trị nền tảng nay·vẫn đang lan tỏa và trở thành nguồn cảm hứng tích cực.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.

Gala Vinh danh và Trao giải đã khép lại trọn vẹn hành trình truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025. Thông tin chi tiết về kết quả các hạng mục giải thưởng, truy cập wechoice.vn.