Thượng viện Mỹ đạt thỏa thuận chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa

10-11-2025 - 10:30 AM | Tài chính quốc tế

Các thượng nghị sĩ Mỹ đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ liên bang bị đóng cửa.

Politico đưa tin theo hai nguồn tin giấu tên, cho biết rằng thỏa thuận này có sự thương lượng của các Thượng nghị sĩ Dân chủ Angus King, Jeanne Shaheen, Maggie Hassan cùng một số nghị sĩ Cộng hòa. Thỏa thuận nhận được “đủ số phiếu ủng hộ” trong Khối Dân chủ Thượng viện để có thể được thông qua. Phía đảng Cộng hòa tại Thượng viện cũng được cho là sẽ ủng hộ thỏa thuận này.

 Dự kiến, Thượng viện sẽ bỏ phiếu vào tối 10/11 (giờ địa phương) để thông qua dự luật tạm thời do Hạ viện đề xuất, vốn sẽ là cơ sở cho gói ngân sách lớn hơn trong thời gian tới. Gói ngân sách đó là kết quả của nhiều tháng đàm phán lưỡng đảng giữa hai viện, và sẽ cấp kinh phí cho Bộ Nông nghiệp, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), Bộ Cựu chiến binh, cũng như các dự án xây dựng quân sự và hoạt động của Quốc hội trong suốt năm tài khóa.

Các cơ quan liên bang còn lại sẽ được tài trợ tạm thời đến ngày 30/1/2026, theo bản dự thảo nghị quyết tiếp tục chi tiêu được công bố ngày 9/11.

Trong khuôn khổ thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa, Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune cam kết với các Thượng nghị sĩ Dân chủ rằng sẽ có một cuộc bỏ phiếu vào tháng 12 về việc gia hạn các khoản trợ cấp trong Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (Affordable Care Act – ACA), vốn sẽ hết hạn vào cuối năm nếu Quốc hội không hành động. Đảng Dân chủ cũng sẽ được quyền lựa chọn nội dung dự luật gia hạn này.

Thỏa thuận mở cửa chính phủ cũng đảm bảo việc tuyển dụng lại toàn bộ nhân viên liên bang bị tạm nghỉ trong thời gian đóng cửa, đồng thời chi trả toàn bộ tiền lương trong thời gian bị gián đoạn cho họ.

Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ cấp tiến trong Thượng viện và một bộ phận lớn Hạ nghị sĩ Dân chủ, bao gồm cả Lãnh đạo phe thiểu số Hakeem Jeffries, cho rằng thỏa thuận này chưa đủ mạnh nếu không gắn việc gia hạn tín dụng thuế ACA vào dự luật ngân sách.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện nhấn mạnh rằng vấn đề trợ cấp y tế phải được đưa vào luật, chứ không chỉ là một cam kết miệng, đặc biệt khi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson vẫn từ chối đưa ra lời hứa tương tự về một cuộc bỏ phiếu cho dự luật này trong Hạ viện.

