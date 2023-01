Thủy điện Hủa Na (HNA) báo lãi kỷ lục trong lịch sử hoạt động

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na (UpCOM: HNA) đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 333 tỷ đồng – tăng 66,5% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt 205 tỷ đồng, tăng 144% so với quý 4/2021.

Trong kỳ Thủy điện Hủa Na thu về hơn 3 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng gấp hơn 2 lần cùng kỳ trong khi chi phí tài chính giảm mạnh từ 24 tỷ đồng xuống còn 14,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng ở mức tương đương cùng kỳ. Kết quả, HNA lãi sau thuế 173 tỷ đồng – cao gấp gần 3,8 lần cùng kỳ.

Luỹ kế cả năm 2022, HNA đạt 1.175,6 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 70,2% so với cùng kỳ. LNST đạt 583,5 tỷ đồng – cao gấp hơn 4 lần cùng kỳ tương đương EPS đạt 2.480 đồng. Đây cũng là con số lãi cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của HNA.

Theo giải trình từ phía công ty trong năm 2022 lưu lượng nước về hồ tăng 48,5% so với 2021, sản lượng điện cũng cao hơn 265,53 triệu kWh so với năm ngoái nên doanh thu tăng cao so với 2021. Doanh thu tăng cao trong khi chi phí năm 2022 chỉ tăng thêm 2%, ngoài ra chi phí tài chính giảm gần 33 tỷ đồng do dư nợ tại các ngân hàng, trái phiếu thấp hơn gần một nửa so với năm 2021.

Năm 2022, Thủy điện Hủa Na chỉ đặt mục tiêu tổng doanh thu 680,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 84,2 tỷ đồng, tương ứng giảm 2,2% và 48% so với thực hiện năm 2021. Như vậy, với kế hoạch này HNA đã hoàn thành gần 2 lần kế hoạch doanh thu và gấp tới 7 lần kế hoạch lợi nhuận.