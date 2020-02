Thuỷ sản Minh Phú (MPC): Thời tiết dịch bệnh, dự án công nghệ cao chậm tiến độ khiến LNST 2019 giảm hơn nửa xuống còn 443 tỷ đồng

Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú (MPC) đã công bố BCTC hợp nhất quý 4/2019 với doanh thu 4.229 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 4.456 tỷ cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tương ứng đạt 275 tỷ, giảm hơn 42% so với quý 4/2018. Khấu trừ chi phí, MPC ghi nhận lãi ròng quý 4/2019 khoảng 52 tỷ, giảm phân nửa so với mức lãi 143 tỷ cùng kỳ.



Luỹ kế cả năm, MPC ghi nhận doanh thu 17.020 tỷ, lợi nhuận sau thuế chỉ còn 443 tỷ đồng - năm 2018 ghi nhận lãi đến 824 tỷ đồng. Như vậy, so với kế hoạch (đã điều chỉnh), MPC chỉ mới thực hiện được 31%. Mặc dù, quý 1/2019 Công ty đã mạnh tay điểu chỉnh kế hoạch lợi nhuận giảm 38% so với kỳ vọng ban đầu.

Về tình hình xuất khẩu, MPC cũng không đạt được kế hoạch đề ra. So với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng sản xuất đạt 59.548 tấn, giảm 9,05%; doanh số xuất khẩu đạt 643 triệu USD, giảm 14,25%, sản lượng xuất khẩu 57.709 tấn, giảm 14,69%.

Theo MPC, thời tiết và dịch bệnh ảnh hưởng mạnh mẽ đến nguồn tôm nguyên liệu của Minh Phú trong năm nay. Đầu vụ 1 năm 2019 nguyên liệu tôm trong được khá dồi dào, tuy nhiên sang vụ 2 lượng tôm nguyên liệu sụt giảm mạnh do thời tiết và diễn biến phức tạp của dịch bệnh, làm tôm chậm lớn không đủ cung cấp cho các nhà máy. Giá thành nguyên liệu tiếp tục tăng cao trong các tháng tháng 8, tháng 9, tháng 10.

Ngoài ra, năm nay nguồn tôm nguyên liệu nhập khẩu giảm mạnh, làm tình hình cạnh tranh nguyên liệu với các nhà máy cũng trở nên nghiêm trọng hơn, giá nguyên liệu trong nước tăng cao trong khi giá bán ko tăng tương ứng dẫn đến kết quả kinh doanh MPC không đạt được kỳ vọng.

Về vùng nuôi, do tình hình mưa nhiều, nguồn tiền giải ngân khá chậm nên hoạt động xây dựng vùng nuôi công nghệ cao cũng gặp nhiều khó khăn. Số lượng ao nuôi công nghệ cao ở MPLA chỉ đạt 57 ao, Kiên Giang 80 ao. Do số ao nhỏ được triển khai, nên năm nay MPC cũng chưa có nhiều nguyên liệu tôm cung cấp cho nhà máy, và chưa có lợi nhuận.

Mặt khác, MPC vừa quyết định sẽ chia thêm cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng số tiền 397 tỷ đồng. Tính chung, tổng mức chi trả cho năm 2018 tổng cộng 70% bằng tiền. Công ty đang có lượng tiền và tiền gửi ngắn hạn hơn 2.000 tỷ đồng, gấp đôi so với thời điểm đầu năm.