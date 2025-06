Tỉ phú 61 tuổi giàu thứ 3 thế giới, bỏ vợ để tổ chức đám cưới với tình mới, cư dân phẫn nộ phản đối!

Lễ cưới của tỷ phú Jeff Bezos ở Venice phải đổi địa điểm vào phút chót, không phải vì mưa hay lý do an ninh, mà vì cá sấu bơm hơi. Đây là hành động phản đối của nhóm “No Space for Bezos”, những người không chấp nhận việc một cá nhân giàu có biến cả thành phố thành sân khấu cho lễ cưới của mình.

Ban đầu, lễ cưới hoành tráng giữa nhà sáng lập Amazon và vị hôn thê, cựu MC truyền hình Lauren Sánchez được dự kiến tổ chức tại Scuola Grande della Misericordia, tòa nhà tráng lệ từ thế kỷ 16 nằm giữa trung tâm Venice. Nhưng các nhà hoạt động tuyên bố sẽ thả cá sấu bơm hơi xuống kênh đào bao quanh địa điểm này, biến lối vào thành một “đầm lầy” cản đường dàn khách mời đình đám gồm Elon Musk, Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio và Ivanka Trump.

Kết quả: địa điểm cưới đã được chuyển về Arsenale – một khu tổ hợp nhà máy đóng tàu cổ bao quanh bởi tường thành, kín đáo hơn và khó tiếp cận hơn với người biểu tình. Dù giới chức địa phương viện dẫn lý do an ninh nhưng nhiều người tin rằng chính áp lực xã hội và “bầy cá sấu” mới là nguyên nhân thật sự.

Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos cùng hôn thê. Ảnh: The Guardian

Tuy chưa rõ ngày giờ cụ thể, nhưng báo chí địa phương cho hay lễ cưới sẽ diễn ra trong ba ngày, bắt đầu từ thứ Năm với nghi thức trao lời thề tại nhà thờ San Giorgio Maggiore, hòn đảo mang tên Thánh George. Tiệc chính sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, với khoảng 200 khách mời và gần 100 máy bay riêng đang đổ bộ xuống sân bay Venice.

Trước đó, các nhóm như Greenpeace Italia và “Everyone Hates Elon” đã nhập cuộc bằng biểu ngữ khổng lồ tại quảng trường St Mark: hình Bezos đang cười lớn kèm câu khẩu hiệu đanh thép “Nếu anh có thể thuê cả Venice cho đám cưới, anh cũng có thể trả thêm thuế”. Dọc đường phố là loạt poster vẽ đầu Jeff Bezos gắn trên tên lửa, một cú đá xoáy vào chương trình du hành không gian Blue Origin của ông.

Biểu ngữ chống đối được cư dân Venice mang ra quảng trường. Ảnh: The Guardian

Phong trào “No Space for Bezos” phản đối việc biến Venice, một di sản văn hóa thế giới vốn đã khốn đốn vì du lịch thành sàn diễn cho giới siêu giàu. “Một người thuê cả thành phố trong ba ngày? Đó là điều ghê tởm,” một thành viên phong trào chia sẻ. Dù không cản được lễ cưới, họ vẫn xem việc buộc Bezos phải thay đổi kế hoạch là một thắng lợi.

Trong khi thị trưởng Venice Luigi Brugnaro chỉ trích người biểu tình là “đáng xấu hổ”, thì thị trưởng thị trấn Soàve, nơi chỉ có 7.000 dân lại nhanh chóng tranh thủ cơ hội. Ông mời cặp đôi tổ chức đám cưới tại quê mình: “Venice thì độc nhất vô nhị thật, nhưng cưới ở ngôi làng đẹp nhất nước Ý cũng đâu tệ.”





Theo The Guardian