Tỉ phú Elon Musk đình chỉ tài khoản Twitter của nhiều nhà báo

Theo Hãng tin Reuters, những tài khoản bị đình chỉ là của phóng viên Donie O’Sullivan của Đài CNN, Ryan Mac của báo The New York Times, Drew Harwell của báo The Washington Post và nhiều nhà báo khác.

Ông Musk giải thích rằng việc đình chỉ tài khoản của nhiều nhà báo là vì họ tiết lộ thông tin cá nhân của ông và gia đình. Theo đó, quy định cấm xuất bản thông tin cá nhân của Twitter áp dụng cho tất cả mọi người, kể cả các nhà báo.

Trả lời một tweet về việc đình chỉ tài khoản, ông Musk viết: "Các quy tắc doxxing - tức các quy tắc cấm chia sẻ thông tin cá nhân của Twitter, giống nhau khi áp dụng cho nhà báo cũng như cho những người khác".

Trước đó, Twitter đình chỉ tài khoản @elonjet, một tài khoản theo dõi máy bay riêng của ông trong thời gian thực bằng cách tổng hợp các dữ liệu có sẵn công khai. Tỉ phú Musk đe dọa sẽ có hành động pháp lý chống lại người vận hành tài khoản này.

Ngày 15-12, ông Musk viết: "Chỉ trích tôi cả ngày thì được, nhưng cung cấp thông tin cá nhân về vị trí trong thực tế của tôi và gây nguy hiểm cho gia đình tôi thì không được".

Twitter chưa lên tiếng về những động thái mới của mạng xã hội này.

Trong khi đình chỉ tài khoản của phóng viên, trước đó, ông Musk nhiều lần tuyên bố sẽ duy trì quyền tự do ngôn luận tuyệt đối trên nền tảng mà ông đã mua với giá 44 tỉ USD hồi tháng 10.

Người phát ngôn của báo The New York Times cho biết: "Việc đình chỉ tài khoản Twitter của một số nhà báo nổi tiếng vào tối nay, bao gồm cả Ryan Mac của The New York Times, là điều cần đặt câu hỏi và đáng tiếc.

Cả tờ báo và Ryan đều chưa nhận được bất kỳ lời giải thích nào về lý do tại sao điều này xảy ra. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả tài khoản của các nhà báo được khôi phục và Twitter sẽ đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho hành động này".

Đài CNN cho biết việc đình chỉ các tài khoản của phóng viên một cách "bốc đồng và phi lý" mặc dù đáng lo ngại nhưng không gây ngạc nhiên. CNN cho biết họ đã yêu cầu Twitter giải thích và sẽ đánh giá lại mối quan hệ của mình với mạng xã hội này dựa trên phản hồi của Twitter.