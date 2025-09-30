Đây là câu chuyện được tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico Holdings - kể chiều 30-9 tại phiên họp chuyên đề Ủy ban I về công nghệ tài chính và tài sản số, trong khuôn khổ toàn cảnh kinh tế tư nhân (ViPEL) do Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), tổ chức tại TP HCM.

Theo lời bà Thảo, khoảng 4 năm trước, dù không phải người tham gia thị trường chứng khoán, không có tài khoản và không mua bán trên sàn nhưng trước tình hình sàn giao dịch thị trường vốn lớn nhất của Việt Nam là Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE), đứng trước nguy cơ nghẽn mạch khiến cho một số doanh nghiệp lớn phải chuyển giao dịch, một số chuyên gia khuyến nghị giải pháp có thể chuyển sàn HOSE ra Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) khi đây là sàn đang phát triển.

Bà Thảo đã cùng ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, bàn cách tháo gỡ. Khi đó, những lãnh đạo chủ chốt của Sovico và FPT đưa ra giải pháp chuyển sàn HNX vào sàn HOSE trên cơ sở tham vấn chuyên gia về việc đưa sàn Hà Nội vào sàn TP HCM để giúp tăng khối lượng giao dịch, bổ sung các tính năng để đáp ứng yêu cầu của sàn HOSE.

Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo kể chuyện "giải cứu" HOSE nghẽn mạch 4 năm trước

"Tính toán kỹ lưỡng về mặt chuyên môn, kỹ thuật và nguồn lực có thể làm được phương án trên. Nhưng ai cho mình làm, dù nguồn lực sẵn sàng?" - bà Thảo nhớ lại bối cảnh 4 năm trước.

Ý tưởng "giải cứu" sàn HOSE sau đó được 2 doanh nhân này đề xuất trực tiếp tới Thủ tướng Chính phủ tại một cuộc họp với doanh nhân và đã được đồng ý. Dù đây là việc chưa từng có tiền lệ, chưa có quy định để doanh nghiệp tư nhân tham gia. Lúc đó FPT và Sovico đã phải trực tiếp đưa ra phương án đề xuất với Bộ Tài chính.

Theo tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, việc tiếp nhận giải pháp của một nhóm doanh nghiệp tư nhân với sáng kiến triển khai thí điểm là chưa có tiền lệ, nên phải bằng quyết định của Thủ tướng thì doanh nghiệp tư nhân mới có thể triển khai được.

Một bài toán nữa là triển khai thế nào khi đầu năm 2021, dịch COVID-19 bùng phát khiến cho việc đi lại khó khăn. Chủ tịch Sovico chia sẻ lúc đó đã phải trực tiếp đến Bộ Y tế xin giấy thông hành cho 200 chiến sĩ công nghệ thuận tiện đi lại thực hiện dự án.

"Khi đó, mục tiêu đặt ra triển khai dự án trong 90 ngày, cùng 10 ngày dự phòng, dự án được đặt tên là "HOSE 100". Theo đúng tiến độ, 100 ngày đã hoàn thành. Kết quả, dự án kết nối với các công ty chứng khoán, trung tâm lưu ký chứng khoán, mua sắm bản quyền và các phần cứng… với toàn bộ nguồn lực của tư nhân. Hiện tại, những hiệu quả mang lại đã chứng minh 4 năm qua dự án vận hành liên tục, ổn định, trong khi chi phí đầu tư chỉ mất vài triệu USD" – bà Thảo nhớ lại.