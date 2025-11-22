Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tiêm kích Ấn Độ gặp nạn hãi hùng ở triển lãm Hàng không Dubai

22-11-2025 - 08:00 AM | Tài chính quốc tế

Một máy bay chiến đấu Ấn Độ bất ngờ gặp sự cố khi bay trình diễn tại Triển lãm Hàng không Dubai vào chiều 21-11 (giờ địa phương).

Hãng tin cho biết sự cố xảy ra ở Sân bay Quốc tế Al Maktoum, Dubai World Central - nơi diễn ra triển lãm Hàng không Dubai.

Tiêm kích Ấn Độ gặp nạn hãi hùng ở triển lãm Hàng không Dubai- Ảnh 1.

Tiêm kích thuộc biên chế quân đội Ấn Độ bất ngờ lao xuống, gây ra vụ nổ kinh hoàng (Ảnh cắt từ clip)

Cụ thể, một tiêm kích nội địa Ấn Độ mang tên HAL Tejas, do Tập đoàn Hindustan Aeronautics Limited (HAL) sản xuất, gặp tai nạn khủng khiếp lúc 14 giờ 10 phút ngày 22-11.

Nhiều người có mặt ở triển lãm Hàng không Dubai cho hay một tiêm kích lao xuống đất với tốc độ chóng mặt, gây ra vụ nổ lớn, khiến khói đen bốc cao tại sân bay quốc tế Al Maktoum, Dubai World Central.

Tiêm kích thuộc biên chế quân đội Ấn Độ bất ngờ lao xuống gây ra vụ nổ kinh hoàng (Nguồn: The Week)

Ngay lập tức, còi báo động ở sân bay vang lên, lực lượng cứu nạn nhanh chóng xử lý hiện trường.

Hiện nhà chức trách Ấn Độ chưa công bố thông tin về thương vong hay phi công điều khiển tiêm kích gặp nạn.

Máy bay HAL Tejas là dòng tiêm kích hạng nhẹ có một động cơ, đang thuộc biên chế Không quân Ấn Độ.

Với loại tiêm kích này, quân đội Ấn Độ kỳ vọng củng cố lực lượng chiến đấu giữa bối cảnh Trung Quốc mở rộng hiện diện quân sự ở Nam Á cũng như tăng cường hợp tác quốc phòng với Pakistan - đối thủ của New Delhi. 

Vào tháng 9, Bộ Quốc phòng Ấn Độ ký hợp đồng mua 97 tiêm kích HAL Tejas, dự kiến nhận bàn giao từ năm 2027. 

New Delhi từng đặt mua 83 máy bay HAL Tejas từ năm 2021 nhưng tiến trình giao hàng chậm trễ do thiếu động cơ nhập khẩu từ Mỹ.

Diễn ra 2 năm một lần, triển lãm Hàng không Dubai năm nay thu hút sự chú ý lớn với nhiều đơn hàng "khủng" từ hãng hàng không đường dài Emirates và hãng hàng không giá rẻ FlyDubai.

Theo Tâm Nguyễn

Người Lao Động

