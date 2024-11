Tiềm năng kinh doanh từ vị trí cửa ngõ giao thương của Hồng Bàng Midtown

Địa thế đắt giá - Đất rồng vượng khí

Hồng Bàng Midtown là dự án nhà phố thương mại cao cấp do Công ty TNHH Tư vấn & Đầu tư Tadugo là chủ đầu tư, phát triển bởi Công ty CP Đầu tư và Quản lý Bất động sản G5. Tọa lạc tại đường Quán Toan 1, phường Quán Toan, dự án sở hữu vị trí chiến lược ngay cửa ngõ giao thương quận Hồng Bàng - Một trong ba quận trung tâm lâu đời nhất của thành phố Hải Phòng. Từ lâu, quận Hồng Bàng được mệnh danh là "trái tim thương cảng" và thường được ví như "quận nhất" bởi đây là trung tâm văn hóa, chính trị, giáo dục, kinh tế sôi động nhất thành phố Cảng.

Nằm ngay cửa ngõ giao thương quận Hồng Bàng, dự án sở hữu vị trí tâm điểm giao thoa kết nối các quận huyện trong thành phố cũng như tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh thông qua các tuyến đường huyết mạch như đường Hùng Vương, Quốc lộ 5, Quốc lộ 10, Phan Đăng Lưu và di chuyển thuận lợi tới cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Vị trí kết nối của Hồng Bàng Midtown (Nguồn ảnh: G5 Invest)

Hơn thế, vị trí chiến lược giúp Hồng Bàng Midtown mở ra mọi cánh cửa kết nối nhanh chóng tới mạng lưới các khu công nghiệp, chợ và cảng biển lớn nhất phía Tây Hải Phòng. Cụ thể nếu tính thời gian di chuyển, từ dự án chỉ 2 phút để tới Chợ Quán Toan, 5 phút tới các bến cảng Vật Cách, cảng Nam Ninh, bến phà cao tốc đi Cát Bà. Trong đó cảng Vật Cách đang được đầu tư mở rộng để có thể tiếp nhận cỡ tàu trên 10.000 tấn từ đó đón dòng chảy thương mại sầm uất đổ về khu vực.

Trong khi đó, chỉ 10 phút từ dự án kết nối tới 4 khu công nghiệp trọng điểm quy mô lớn tới hàng nghìn hecta như: KCN Tràng Duệ, KCN An Dương, KCN Nomura, KCN Nam Cầu Kiền. Đón nguồn nhu cầu dịch vụ thương mại - giải trí khổng lồ từ hàng chục nghìn người lao động và các chuyên gia, kỹ sư nước ngoài đổ về khu vực trung tâm đắt giá này.

Dự án cũng sở hữu hệ thống tiện ích ngoại khu tốt bậc nhất thành phố chỉ cách vài bước chân: Chợ - trường học - bệnh viện - ngân hàng - công viên - cơ quan hành chính công dày đặc. Sát cạnh và bao quanh dự án là hệ thống trường học từ mầm non tới trung học phổ thông, trường dạy nghề, cao đẳng VMU, trụ sở công an, ủy ban nhân dân phường Quán Toan… Từ Hồng Bàng Midtown đi dọc theo đường Hùng Vương chỉ vài trăm mét là hàng loạt các phòng giao dịch ngân hàng lớn nhỏ. Điều này không chỉ mang đến môi trường sống văn minh và an ninh đảm bảo mà còn đem tới lợi thế kinh doanh dịch vụ dồi dào cho chủ sở hữu.

Hồng Bàng Midtown: Thắng từ vị trí tới lợi thế kinh doanh

Những ưu thế sáng rực từ vị trí chính là bảo chứng vàng đưa Hồng Bàng Midtown trở thành tọa độ kinh doanh sầm uất khu vực, đón trọn dòng khách hàng khổng lồ sẵn có từ các khu công nghiệp, hàng loạt trường học, cơ quan ban ngành và khu dân cư đông đúc bao quanh dự án.

Hồng Bàng Midtown được kiến tạo trở thành mảnh ghép đô thị quan trọng là trung tâm thương mại - dịch vụ - giải trí sầm uất mới quận Hồng Bàng. Các căn nhà phố tại đây được thiết kế theo phong cách kiến trúc tân cổ điển Châu Âu sang trọng với số lượng giới hạn chỉ 75 căn, diện tích sử dụng từ 251m2 - 450m2. Các căn nhà phố có chiều cao 4,5 tầng đáp ứng 4 công năng sử dụng: Đầu tư tích sản - kinh doanh, mở công ty - Cho thuê - An cư, giúp gia tăng khả năng khai thác và tối ưu chi phí đầu tư cho chủ sở hữu.

Có thể nói, mô hình nhà phố "đa nhiệm" tại Hồng Bàng Midtown được thiết kế tinh tế và khoa học để từng mét vuông diện tích đều được tận dụng tối đa, sinh lời triệt để. Theo đó, tầng 1 và tầng 2 chủ sở hữu hoặc khách thuê có thể sử dụng để kinh doanh đa ngành từ thời trang, nhà hàng, tiệm ăn, trụ sở chi nhánh công ty, ngân hàng, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, làm đẹp, tiệm vàng, cafe… Tầng 3, tầng 4 và tầng tum gia chủ có thể để ở hoặc khai thác làm nơi lưu trú cao cấp cho nhóm chuyên gia, kỹ sư đang làm việc tại các KCN xung quanh dự án.

Nhà phố thương mại Hồng Bàng Midtown có kiến trúc tân cổ điển sang trọng

Là chủ một chuỗi cafe tại Hải Phòng, ngay khi nhận được thông tin ra mắt dự án với số lượng giới hạn anh Lê Hải (37 tuổi, Quận Lê Chân, Hải Phòng) đã sớm chuẩn bị kế hoạch sở hữu 1 căn shophouse tại đây: "Sở hữu vị trí cửa ngõ giao thương đắt giá, hưởng lợi từ hạ tầng và nguồn khách hàng tiềm năng sẵn có trong khu vực, Hồng Bàng Midtown không chỉ đem lại lợi nhuận từ khai thác kinh doanh mà còn đón sức bật tăng giá từ nội tại dự án. Như vậy, tôi có thể sở hữu một bất động sản mang đến lợi nhuận kép trong dài hạn",

Bởi vậy, không ngạc nhiên khi thông tin dự án mới chỉ vừa được hé lộ đã thu hút đông đảo lượng khách hàng tại Hải Phòng và lân cận cũng như khách đầu tư tại Hà Nội quan tâm tìm hiểu. Nhất là khi giá bán 1 căn shophouse giai đoạn 1 rất hấp dẫn từ 5,9 tỷ, cùng chính sách ưu đãi thanh toán sớm tới 7,5%, hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng.

Sở hữu các yếu tố vàng trong đầu tư bất động sản như vị trí đắt giá cùng tiềm năng kinh doanh thấy ngay, nhà phố thương mại Hồng Bàng Midtown chính là tiềm năng sinh lời mà giới đầu tư kinh doanh không thể bỏ lỡ dịp cuối năm 2024.