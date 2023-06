Tiến bộ không tưởng của làng ô tô điện: Đi xuyên 2 quốc gia không cần sạc giữa đường, dự kiến sắp có chiếc ‘chạy siêu dài’ với phạm vi 1.600km chỉ với 1 lần sạc

*Bài viết dựa theo chia sẻ của Christopher Mims - người phụ trách chuyên mục công nghệ tại Wall Street Journal và cộng sự.

Tương lai cùng ô tô điện chạy “siêu dài”?

Nếu bạn muốn trải nghiệm một phần “tương lai” của ngành xe điện ngay hôm nay, hãy thử mua chiếc Lucid Air Grand Touring - một sản phẩm đến từ công ty Lucid, do Giám đốc điều hành Peter Rawlinson, cựu giám đốc Tesla lãnh đạo.

Christopher Mims đã nhận thấy điều này sau khi thực hiện chuyến đi dài bằng chiếc xe điện từ hãng Lucid. Anh chia sẻ: “Tôi có thể đi từ thành phố New York (Mỹ) đến Montreal (Canada) và ngược lại mà không phải sạc giữa đường - chỉ phải sạc qua đêm thêm một lần”.

Ngoài ra, theo ước tính của Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA), chiếc Tesla Model S Long Range đã đạt phạm vi ước tính là 405 dặm (651 km) và Lucid Air Dream Edition đạt phạm vi là 520 dặm (836 km).

EPA cũng chỉ ra đối với xe xăng, những chiếc ô tô như Honda Civic cũng có phạm vi kết hợp trong thành phố/đường cao tốc đạt khoảng 450 dặm (724 km) trên một bình xăng.

Tuy nhiên, nếu muốn sở hữu một chiếc xe điện có phạm vi hoạt động lớn như vậy, giá có thể sẽ đắt đỏ hơn thông thường, ví dụ khoảng 89.000 USD cho một chiếc Tesla. Bởi lẽ, nó thường yêu cầu pin diện tích lớn hơn - khiến giá xe đắt đỏ hơn.

Tuy nhiên, một số kỹ sư cho biết, nhiều người trong số họ đang thiết kế các thế hệ xe điện tiên tiến trong tương lai. Chúng có khả năng đi đường dài – gạt bỏ nỗi sợ hết điện trước khi đến trạm sạc. Xe dự kiến sẽ có công suất lớn nhưng pin thì có diện tích nhỏ - cho phép tăng phạm vi hoạt động của xe - điều mà trước đây chưa làm được.

Phạm vi hoạt động trung bình và tối đa của ô tô điện hiện nay

Nếu có thể đưa xe điện “chạy siêu dài” với pin diện tích nhỏ vào thị trường, xe điện có thể phổ biến như xe xăng. Đến tận lúc tan ca, những người điều khiển các phương tiện như xe tải giao hàng, taxi và Uber mới phải dừng lại sạc. Loại xe này cũng có thể là một giải pháp tốt cho những chủ xe không có nhà để xe để đậu vào ban đêm và chỉ sử dụng sạc nhanh.

Tuy nhiên, Christopher Mims cũng cho rằng tương lai này chắc chắn sẽ “gập ghềnh” và cần thời gian.

Ô tô điện Lucid Air Grand Touring

Christopher Mims đã lái chiếc Lucid Air Grand Touring để khảo sát. Về tổng quan, đây là một chiếc xe hạng sang hiệu suất cao - nó tăng tốc từ 0 đến 96km/h chỉ trong 3 giây.

Christopher Mims lái chiếc Lucid Air Grand Touring

Anh nhận thấy chiếc xe này có phạm vi hoạt động thực tế tốt. Nguyên nhân là nhờ toàn bộ hệ thống truyền động điện và khí động học của nó rất hiệu quả - tốt hơn đáng kể so với các đối thủ như Porsche Taycan. Người phát ngôn của Porsche cho biết Taycan được thiết kế để mang lại trải nghiệm lái hấp dẫn thay vì đem đến hiệu quả cao.

Ban đầu, với lần sạc, Mims nghĩ mình có thể đi từ phía tây Manhattan đến Cambridge, Massachusetts. Quãng đường khoảng 708 km.

Tuy nhiên, thực tế, Mims cho biết chiếc xe đi được tổng cộng khoảng 393 dặm (khoảng 632 km) từ lúc nhận xe đến khi cạn kiệt hoàn toàn - dù điều kiện lái xe gần như lý tưởng. Điều này cho thấy phạm vi hoạt động khác xa với 516 dặm (830 km) mà EPA ước tính cho chiếc sedan này.

Nguyên nhân là do ước tính của EPA về phạm vi hoạt động thực tế luôn cao hơn 12,5% so với những gì mà các phương tiện đó thực sự mang lại - khi lái xe trên đường cao tốc với tốc độ ổn định 120 km/giờ, theo một bài báo gần đây do SAE International xuất bản .

Ngoài ra, các bài kiểm tra thực tế ở tốc độ 120km/giờ do Car and Driver thực hiện cũng cho thấy Lucid Air Grand Touring đang ở gần phạm vi hoạt động 410 dặm (khoảng 660km).

Đối với trải nghiệm của Mims, lý do hiệu suất của xe dưới 400 dặm là bởi nó đã phải chạy điều hòa trong vài tiếng bởi có 1 buổi chụp ảnh trước khi anh rời Manhattan.

Tuy nhiên, về cơ bản, chiếc xe của hãng Lucid có khả năng sạc đủ nhanh để lấy lại phạm vi hoạt động lên tới 300 dặm (482 km) chỉ trong 20 phút - nhưng chỉ khi nó được kết nối với đúng loại của bộ sạc. Và nó vẫn có thể đi từ New York đến Montreal (Canada) mà không cần sạc giữa đường.

Ô tô điện chạy “siêu dài” Aptera Gamma

Theo WSJ, một số công ty EV đang thử nghiệm các phương tiện của mình để tăng phạm vi hoạt động.

Vào năm 2022, công ty khởi nghiệp Aptera đã tạo ra một bản mẫu xe điện ba bánh hình giọt nước, chở được hai hành khách và có thể đi được 16 km với một kilowatt giờ điện.

Chiếc xe này từng được giới phân tích nhận định là chiếc hiệu quả nhất và có phạm vi hoạt động xa nhất từng được phát triển. Nó ước tính có thể đi được 1.000 dặm (khoảng 1.600km) với 1 lần sạc. Công ty khởi nghiệp cho biết họ vẫn đang đi đúng hướng và dự kiến tăng cường sản xuất theo quy mô trong năm 2023.

Để so sánh, Mims cho biết Lucid Air Grand Touring chỉ đạt được mức 3,7 dặm/kWh điện (khoảng 5,9km).

Anh cũng nói rằng khi đi từ Boston đến Thành phố New York, anh chỉ thấy một số chiếc như Mustang Mach E, Tesla và một chiếc Lucid Air khác. Điều này phản ánh một thực tế rằng để xe điện thực sự phổ biến như xe xăng, các nhà sản xuất cần cố gắng khiến các dòng xe có phạm vi hoạt động lớn hơn cùng giá cả phải chăng hơn.

Tham khảo WSJ