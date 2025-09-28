Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tiền lương khu vực tư nhân tại Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục

28-09-2025 - 16:14 PM | Tài chính quốc tế

Nguyên nhân của sự gia tăng này một phần là do mức lương tối thiểu tăng.

Kết quả một cuộc khảo sát của Cơ quan Thuế quốc gia cho thấy, mức lương trung bình của người lao động trong khu vực tư nhân tại Nhật Bản đã đạt mức cao kỷ lục là 4,78 triệu yen vào năm 2024 (xấp xỉ 32.000 USD theo tỷ giá hiện tại), tăng 3,9% so với năm 2023.

Mức lương trung bình của nam giới là 5,87 triệu yen, tăng 3,2%, và của phụ nữ là 3,33 triệu yen, tăng 5,5%, cả hai đều đạt mức cao kỷ lục.

Nhân viên chính thức kiếm được trung bình 5,45 triệu yen, tăng 2,8%, trong khi nhân viên không chính thức, bao gồm cả nhân viên bán thời gian, có mức lương trung bình là 2,06 triệu yen, tăng 2,2%.

Theo ngành, mức lương cao nhất thuộc về ngành điện, khí đốt và nước, tăng 7,4% lên 8,32 triệu yen Ngành tài chính và bảo hiểm đứng thứ hai với mức tăng 7,7% lên 7,02 triệu yen. Những người được trả lương thấp nhất là công nhân trong ngành khách sạn và nhà hàng, với mức lương là 2,79 triệu yen.

Tổng mức lương mà khoảng 61 triệu công nhân khu vực tư nhân kiếm được đã tăng 3,7% lên 241.400 tỷ yen, với khoảng 11.200 tỷ yen tiền thuế thu nhập bị khấu trừ.

Theo Xuân Giao

VTV

