Tiền tỉ bay theo "đá trời"

Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ Hồ Hoàng Hôn (SN 1973, ngụ TP HCM), Tô Vũ Tiến (SN 1970, quê Tây Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Những cú lừa tiền tỉ

Đây là 2 đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi để lừa ông L.V.L. (ngụ Bình Dương) để chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng. Theo đơn tố cáo của ông L., ông được nhóm của Hồ Hoàng Hôn cho xem các video được dàn dựng về "Đồng hủy kính", "Kim loại có tính năng đặc biệt", "Thiên thạch kích thước nhỏ nhưng khối lượng lớn, phát ra ánh sáng lạ mắt".

Nhóm này còn cho ông L. nhìn nhiều hình chụp hợp đồng mua bán thiên thạch có giá trị lớn, hình ảnh chúng tiếp xúc với các lãnh đạo chính quyền (thực tế là giả) rồi dụ dỗ nếu đầu tư những mặt hàng này sẽ thu được lợi nhuận hàng ngàn USD trong thời gian ngắn. Bên cạnh mời nạn nhân mua thiên thạch, Hồ Hoàng Hôn cùng đồng phạm còn giăng bẫy dụ ông L. mua bán "sừng tê giác", "ngọc ốc giác"… để chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng.

Ghi nhận trên mạng xã hội cho thấy nhiều cá nhân lên mạng rao bán trang sức thiên thạch. Theo lời họ, người nào mang "đá trời" sẽ được kích hoạt cung tài lộc, hấp thu nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống và công việc. Ngoài ra, hàng loạt clip về việc thiên thạch hủy sắt thép trong vòng 3 phút cùng vô vàn tác dụng khác cũng được giới thiệu.

Nằm trong số nhiều người tin là ông C., quê An Giang. Nghĩ hòn đá được rao có giá trị hàng tỉ đồng, ông C. rơi vào bẫy của nhóm Nguyễn Trung Hiếu (SN 1981). Nhóm Hiếu bàn mưu rồi đến gặp ông C. nhờ môi giới người bán thiên thạch trị giá từ 5.000 tỉ đến 6.000 tỉ đồng, nếu giao dịch thành công ông C. sẽ hưởng đến 6 tỉ đồng. Ông C. tin thật nên đặt cọc 500 triệu đồng và bị chiếm đoạt. Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam Hiếu cùng 4 người về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Một vụ khác, ông N.L.M. (ngụ quận 1, TP HCM), bị lừa đảo gần 42 tỉ đồng bằng thủ đoạn tinh vi. Thông qua các mối quan hệ, ông M. nhận được thông tin một công ty mua thiên thạch 80 triệu USD/kg. Từ đó, ông M. muốn tìm người có thiên thạch bán để môi giới hưởng lời.

Ông M. đã bị Lê Văn Huy (SN 1966) dẫn dắt với những lời lẽ bảo đảm số lợi lớn. Vợ chồng ông M. cầm cố sổ hồng và vay mượn thêm để mua 5,3 kg thiên thạch. Sau khi nhận tiền, nhóm Huy cắt liên lạc với ông M. Ngoài vụ này, nhóm Huy thực hiện 8 vụ lừa đảo khác, qua đó chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng.

Tô Vũ Tiến (trái) và Hồ Hoàng Hôn tại cơ quan điều tra. Ảnh: HẠNH NGUYÊN

Tán gia, bại sản vì tưởng tượng

Từ việc phá vụ án lừa đảo với "miếng mồi" thiên thạch, Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác. Tuyệt đối không tin tưởng rồi dễ dàng giao dịch với những ai mời gọi mua bán mảnh thiên thạch hoặc sừng tê giác để tránh bị tiền mất, tật mang.

Nói về những tình huống tương tự, VKSND TP HCM cho biết các đối tượng có sự câu kết, phân vai tinh vi, dựng nên vở kịch hoàn hảo mà nạn nhân khó nhận biết. Nhiều băng nhóm hoạt động liên tỉnh khi bị phát hiện đã nhanh chóng lẩn trốn khiến công tác điều tra gặp không ít khó khăn.

"Người dân cần cảnh giác trước những vụ làm ăn thu lợi nhuận cao để tránh rơi vào bẫy. Đặc biệt trong thời buổi công nghệ bùng nổ thì càng thận trọng trong việc đầu tư, mua bán" - VKSND TP HCM khuyến cáo.

Theo luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty Luật Lưu Vũ), đến nay chưa có cơ quan, tổ chức nào nghiên cứu rõ ràng các công năng của thiên thạch.

Thông tin thiên thạch có thể mang lại may mắn, làm tan chảy sắt thép, vỡ kính đều do các đối tượng lừa đảo nghĩ ra rồi dựng lên các màn kịch tinh vi đưa nạn nhân vào bẫy. Ngoài ra, nhiều đối tượng đánh vào lòng tham của con người muốn có tiền nhanh chóng bằng việc mua bán, môi giới thiên thạch hưởng chênh lệch.

Cũng theo luật sư Lưu Tấn Anh Toàn, từ những vụ đã khám phá và đơn tố cáo của nạn nhân, đến nay các cơ quan chức năng đã khẳng định trong những vụ lừa đảo không có thiên thạch hoặc đồng đen hoặc đồ vật quý như quảng cáo. "Những công năng của thiên thạch chỉ là trí tưởng tượng được thổi phồng rồi dưới sự phân công nhiệm vụ tinh vi của tội phạm, nạn nhân rơi vào bẫy được giăng sẵn và mất tiền tỉ, có khi phải tán gia bại sản khi mất hết những gì cả đời tích lũy" - luật sư Toàn nói.

Vạch trần thủ đoạn Điểm qua một số vụ án được xét xử, luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận xét nạn nhân thường là người có tài sản nhưng cả tin. Ban đầu, nhóm lừa đảo tìm mọi cách tiếp cận nạn nhân, sau đó chỉ đạo đồng bọn phao tin cần mua thiên thạch giá cao. Tiếp đến, những "mắt xích" khác sẽ xuất hiện, vào vai người sở hữu thiên thạch cần bán với giá thấp, vào vai bên công ty mua lại với giá cao… Chúng còn dàn dựng người môi giới gặp bị hại để trao đổi, bàn bạc về việc mua bán. Bên cạnh đó, nhóm lừa đảo còn ra điều kiện muốn xem thiên thạch phải ký quỹ... "Có băng nhóm còn tỏ vẻ mạnh bạo đầu tư tiền hùn hạp nhưng thực chất là để đưa nạn nhân vào bẫy" - luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi nói.