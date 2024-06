Tiếp sóng đầu tư nghìn tỷ, Đông Sài Gòn đón “vị thế mới”

Theo giới chuyên gia, Thành phố Hồ Chí Minh đang được tạo những cơ chế đặc thù, giải pháp chiến lược để bứt phá, định hướng trở thành một siêu đô thị, là đầu tàu dẫn dắt sự phát triển của cả phía Nam, trong đó, đặc biệt chú ý đến khu vực cửa ngõ Đông Thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm kết nối các trung tâm trọng điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, tạo thành thế trụ "kiềng 3 chân" vững chắc.



Nằm trong chiến lược phát triển trên, hàng loạt công trình hạ tầng được đẩy mạnh triển khai giúp lưu lượng giao thông thông suốt, tăng cường khả năng kết nối liên vùng, hình thành tâm điểm giao thương nơi cửa ngõ khu Đông: quốc lộ 13 sắp được nâng cấp mở rộng; đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành, tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đang được đề xuất kéo dài thêm 53 km từ TP.Thủ Đức đến tỉnh Bình Dương, hàng loạt trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, trung tâm văn hoá – giải trí hai bên bờ sông Sài Gòn triển khai quyết liệt...

Một điểm cộng nữa để cửa ngõ khu Đông lọt vào tầm ngắm của giới đầu tư và an cư là sở hữu mật độ cây xanh cao, đặc biệt là khu vực dọc theo bờ sông Sài Gòn. Xu hướng sống xanh gần gũi thiên nhiên đang thịnh hành và tác động trực tiếp đến thị hiếu mua nhà. Sau những ảnh hưởng của đại dịch Covid, biến đối khí hậu, đặc biệt là guồng quay hối hả của nhịp sống đô thị,… cộng đồng cư dân càng ý thức hơn về sức khỏe tinh thần và thể chất, đề cao hơn giá trị tận hưởng khi quay về tổ ấm riêng tư.

Thấy rõ tiềm năng thăng hạng của bất động sản cửa ngõ Đông Sài Gòn, hàng loạt "ông lớn" đổ bộ về khu vực này và mạnh tay đầu tư phát triển hàng loạt dự án cao cấp, quy mô, đa dạng loại hình. Trong đó, những dự án có vị trí đắc địa nơi cửa ngõ vừa có lợi thế giáp sông, được đầu tư tiện ích bài bản dự đoán sẽ có sức hấp dẫn đặc biệt.

Dự án đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sống chuẩn xanh tại cửa ngõ Đông Sài Gòn

The Emerald 68 là dự án căn hộ nổi bật trong loạt dự án bất động sản đang xuất hiện sôi nổi tại khu vực cửa ngõ Đông Sài Gòn, đáp ứng tốt nhu cầu về chuẩn sống mới của cư dân. Dự án nằm ngay tọa độ vàng cách cổng chào Bình Dương 1km, nơi cửa ngõ phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối giữa 04 thành phố (Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Thuận An, Dĩ An), cư dân tương lai có thể sinh sống tại đây nhưng vẫn thuận tiện di chuyển đến làm việc, vui chơi, giải trí tại các thành phố trên một cách dễ dàng.

The Emerald 68 sở hữu vị thế độc đáo với 03 mặt view sông và ngay cửa ngõ Đông Sài Gòn

Theo đuổi lối sống xanh thân thiện với môi trường, The Emerald 68 sở hữu cảnh quan xung quanh độc đáo bậc nhất khu vực với vị trí góc 02 mặt tiền, 3 mặt view sông (sông Sài Gòn, sông Vĩnh Bình, sông Cầu Mống), điều hòa nguồn không khí tươi mát trong lành cho cả không gian dự án, cùng loạt tiện ích phục vụ cho nhu cầu sống cân bằng, thư giãn giữa thành thị.

Thiết kế và bố trí hệ thống tiện nghi hợp lý từ tầng trệt đến các tầng không, The Emerald 68 đảm bảo cho tất cả các cư dân được tận hưởng đủ đầy tiện nghi. Phong cách sống năng động, khuyến khích rèn luyện sức khỏe thể chất với sân bóng rổ, gym và yoga, vườn sức khỏe, khu leo núi cho trẻ em, … được chú trọng, những tiện ích gắn kết gia đình và tận hưởng chất sống thời thượng: hồ bơi 4 mùa, hồ sục jacuzzi, yoga, gym, thư viện, khu thể thao ngoài trời, cầu hạnh phúc nối liền khu vườn sức khỏe với khu vườn tri thức, biến nhịp sống mỗi ngày của cư dân tại The Emerald 68 như một thành phố đáng sống thu nhỏ nơi cửa ngõ.

The Emerald 68 xây dựng mảng xanh lớn nhất của dự án trên tầng thượng, nơi thư giãn và chăm sóc toàn diện cả về thân – tâm – trí.

Là dự án đầu tay của Coteccons trong vai trò chủ đầu tư, The Emerald 68 được xây dựng trên tiêu chí an cư đúng nghĩa. Đây sẽ là tổ ấm nơi bố mẹ thấy con nhỏ trưởng thành, nơi người lớn tuổi được quan tâm thỏa đáng, nơi người trẻ nạp đầy năng lượng. Wellness là cụm từ định danh cho tất thảy những tâm huyết chủ đầu tư muốn mang đến cho cư dân: Lối sống xanh, lành mạnh, tích cực mỗi ngày.

The Emerald 68 được bảo chứng đồng thời về chất lượng và tiến độ xây dựng bởi Coteccons –Công ty xây dựng hàng đầu Việt Nam; bảo chứng pháp lý bởi Tập đoàn Lê Phong – Thương hiệu chủ đầu tư uy tín tại thị trường phía Nam, mang lại sự yên tâm toàn diện cho người mua ở và nhà đầu tư. Hiện tại, dự án đang được phân phối độc quyền bởi Tập đoàn Khải Hoàn Land.