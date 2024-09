Tiếp tục cấm đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang để xây cầu dân sinh

Dự án Xây dựng cầu dân sinh vượt cao tốc Hà Nội – Bắc Giang có tổng mức đầu từ hơn 45 tỷ đồng được thực hiện từ năm 2023-2025, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư.

Theo đó, Dự án có chiều dài phần cầu vượt (đến hết phần lan can) khoảng 47m; chiều rộng cầu 7m (lòng cầu rộng 6,5m). Kết cấu công trình bao gồm xây dựng cầu vượt, cầu dẫn với kết cấu nhịp dầm thép, mặt cầu và gờ lan can bê tông cốt thép, lan can thép; mố, trụ cầu kết cấu BTCT đặt trên hệ móng cọc. Phần đường dẫn vuốt nối với đường gom cao tốc bố trí tường chắn BTCT.

UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức cấm phương tiện giao thông từ 22 giờ 00 phút ngày 26/09/2024 đến 05 giờ 00 phút ngày 28/09/2024.

Theo đó, sẽ cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông trên làn chính đường cao tốc hướng Hà Nội – Bắc Giang từ 22 giờ 00 phút ngày 26/09/2024 đến 05 giờ 00 phút ngày 27/09/2024 đoạn từ vị trí lối ra của cao tốc Km129+300 (vị trí cầu vượt vành đai 4) đến Km125+00 (lối vào cao tốc). Các phương tiện tham gia giao thông sẽ đi xuống đường gom phía Quang Châu (bên phải tuyến cao tốc hướng Hà Nội - Bắc Giang).

Đồng thời, cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông trên làn chính đường cao tốc hướng Bắc Giang – Hà Nội từ 22 giờ 00 phút ngày 27/09/2024 đến 05 giờ 00 phút ngày 28/09/2024 tại Km125+900 (lối ra nút giao cầu vượt Đình Trám) và tại Km127+00 (lối vào cao tốc). Các phương tiện tham gia giao thông sẽ đi xuống đường gom phía Nếnh 2 (bên phải tuyến cao tốc hướng Bắc Giang - Hà Nội) đến cầu Như Nguyệt.

Nhằm tạo điều kiện để công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp dọc cao tốc Hà Nội - Bắc Giang như Đình Trám, Vân Trung, Song Khê – Nội Hoàng… đi lại an toàn, những năm qua, tỉnh Bắc Giang đã đầu tư xây dựng nhiều cầu vượt. Trong đó cầu vượt dân sinh Tăng Tiến và Vân Trung chỉ dành cho người đi xe máy, xe đạp và đi bộ.

Những cầu này phát huy tác dụng tích cực, rút ngắn quãng đường, thời gian đi lại cho công nhân từ nhà trọ đến nơi làm việc và ngược lại. Đặc biệt là khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông, hạn chế việc người dân cắt ngang qua cao tốc rất nguy hiểm.

Do đó, việc xây dựng cầu dân sinh vượt cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, xã Vân Trung, thị xã Việt Yên sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu giao thông cho công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp trong khu vực. Góp phần khắc phục tình trạng công nhân đi cắt ngang tuyến cao tốc gây mất an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên các tuyến đường gần khu công nghiệp trong giờ cao điểm. Tạo điều kiện an toàn, thuận lợi cho công nhân, người lao động trong khu vực khi đi qua tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.