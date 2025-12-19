Tiếp tục điều tra KOLs ký hợp đồng quảng cáo bán sữa giả HIUP trị giá 2.436 tỷ đồng

Từ thuê gia công đến lập nhà máy sản xuất hàng giả

Như Tiền Phòng đưa tin, Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding); La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh (cùng là Phó tổng giám đốc Công ty Z Holding) về 3 tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Rửa tiền”.

Cùng vụ án, Viện Kiểm sát cũng truy tố 15 bị can khác bị truy tố về 1 trong 3 tội nêu trên.

Sản phẩm sữa giả HIUP chủ yếu được bán trực tuyến.

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Z Holding thành lập từ năm 2020 tại Hà Nội, vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng, chuyên buôn thực phẩm chức năng.

Ba người góp vốn chính là Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh, lần lượt làm người đại diện pháp luật.

Hệ thống Z Holding còn có 4 công ty cổ phần, 19 công ty đứng tên chủ nhãn, bán hàng online. Ngoài ra còn có 26 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng, 179 hộ kinh doanh cá thể.

Trước năm 2023, Z Holding đặt gia công tại nhiều nhà máy để sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. Sau này để giảm chi phí, tăng lợi nhuận, nhóm chủ động được nguồn hàng nên Z Holding thống nhất thành lập Công ty Nature Made, đồng thời tự xây dựng nhà máy để sản xuất, kinh doanh các mặt hàng đang phải đặt thuê gia công.

Tại Công ty Nature Made, Nguyễn Văn Minh và La Văn Minh cùng điều hành, vận hành khâu sản xuất, nghiên cứu phát triển công thức sản phẩm. Họ chỉ đạo nhân viên tính giá nguyên liệu và chi phí theo yêu cầu giảm giá. Sau đó dựa vào giá vốn do nhân viên cung cấp, nhóm này quyết định duyệt giá bán sản phẩm ra thị trường.

Viện Kiểm sát cho hay, từ khi vận hành, tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Cổ phần Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là gần 6.700 tỷ đồng.

Trong đó, hệ thống đã sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm là hàng giả (gồm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, sữa dinh dưỡng HIUP GOLD…) có giá trị hơn 2.436 tỷ đồng.

Để che giấu doanh thu, nhóm đã lập 2 hệ thống sổ sách, thực tế thu hơn 7.825 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai thuế hơn 1.148 tỷ. Hành vi này bị xác định gây thiệt hại hơn 1.633 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhóm này còn thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa số tiền hơn 83 tỷ đồng.

Xây dựng hệ thống bán hàng, ký hợp đồng thuê KOLs

Để bán được hàng, Viện Kiểm sát quy kết Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh chỉ đạo xây dựng dự án "Butaba” để tổ chức, thành lập 26 hệ thống bán hàng theo mô hình trưởng nhóm, phó trưởng nhóm và tiếp tục phân tầng, tổ chức thành 208 nhóm bán hàng cấp dưới.

Bị can Hoàng Quang Thịnh và đồng phạm.

Về hình thức bán hàng, trên danh nghĩa Công ty Z Holding và các công ty chủ nhãn, nhân viên bán hàng của 26 hệ thống bán hàng thuộc Công ty Z Holding (trong đó có Công ty Alama) thực hiện bán hàng trực tuyến, ký hợp đồng với người nổi tiếng, có ảnh hưởng (KOLs) để quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội chiếm doanh thu chủ yếu.

Khi có khách hàng đặt mua hàng, nhân viên bán hàng cập nhật trên phần mềm quản trị bán hàng để theo dõi đơn hàng; các đơn vị vận chuyển giao hàng và thu hộ tiền hàng chuyển về cho Công ty Z Holding giao cho kế toán hạch toán tập trung trên toàn hệ thống.

Đến nay xác định 9 công ty thuộc Công ty Z Holding đã bán ra thị trường 4.257.604 lon/hộp/gói của 22 loại sản phẩm là hàng giả, tổng số tiền thu được là hơn 2.436 tỷ đồng, trong đó giá vốn chỉ gần 390 tỷ đồng, doanh thu trừ giá vốn hơn 2.000 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế Công ty Z Holding thu được thông qua việc bán 22 sản phẩm giả là hơn 319 tỷ đồng. Trong đó, Hoàng Quang Thịnh hưởng 41,3 tỷ đồng; Nguyễn Văn Minh hưởng hơn 30 tỷ đồng; La Khắc Minh hưởng hơn 26 tỷ đồng; số tiền lợi nhuận còn lại được chi trả cho nhân viên của các hệ thống, nhóm bán hàng.

Cáo trang nêu rõ, Cơ quan điều tra sẽ tách tài liệu liên quan đến hành vi của Công ty Nature Made sản xuất, bán sản phẩm cho nhiều công ty khách hàng; những người liên quan trong việc quảng cáo bán sản phẩm ; liên quan việc nộp hồ sơ đăng ký tự công bố công bố sản phẩm….để xác minh làm rõ, nếu có căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.



