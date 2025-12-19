Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt giữ Đoàn Đức Luân sinh năm 1999

19-12-2025 - 10:11 AM | Xã hội

Công an phường Giảng Võ (Hà Nội) bắt giữ Đoàn Đức Luân (SN 1999) để điều tra hành vi môi giới mại dâm, sau khi phát hiện một đôi nam nữ mua bán dâm tại khách sạn.

Ngày 19/12, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Giảng Võ, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Đoàn Đức Luân (SN 1999; thường trú: tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

Đối tượng Đoàn Đức Luân

Trước đó, vào hồi 21h45 ngày 14/12, Tổ công tác của Công an phường Giảng Võ kiểm tra khách sạn trên phố Phạm Huy Thông phát hiện một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Qua đấu tranh, gái bán dâm khai nhận được một người môi giới bán dâm với số tiền 4 triệu đồng. Tổ công tác tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an phường Giảng Võ đã làm rõ đối tượng có hành vi môi giới mại dâm là Đoàn Đức Luân. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, Công an phường Giảng Võ đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bên trong cửa hàng yến sào ở TPHCM là mạng lưới giao dịch tiền tệ "thông" Campuchia

Bên trong cửa hàng yến sào ở TPHCM là mạng lưới giao dịch tiền tệ "thông" Campuchia Nổi bật

Từ 2026, người sinh 3 năm sau đây cần đổi thẻ căn cước công dân để tránh bị phạt tiền

Từ 2026, người sinh 3 năm sau đây cần đổi thẻ căn cước công dân để tránh bị phạt tiền Nổi bật

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới chưa từng có liên quan đến shipper

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới chưa từng có liên quan đến shipper

09:40 , 19/12/2025
Nhặt được đồ rơi, người phụ nữ không trả, bắt nữ sinh trường Báo quỳ xin lỗi: Công an vào cuộc

Nhặt được đồ rơi, người phụ nữ không trả, bắt nữ sinh trường Báo quỳ xin lỗi: Công an vào cuộc

09:13 , 19/12/2025
Tổ chức tội phạm chiếm đoạt 7.500 tỷ của 3.000 phụ nữ đơn thân bằng kịch bản 'về chung một nhà'

Tổ chức tội phạm chiếm đoạt 7.500 tỷ của 3.000 phụ nữ đơn thân bằng kịch bản 'về chung một nhà'

08:32 , 19/12/2025
Khoảnh khắc biển người reo hò xuyên đêm

Khoảnh khắc biển người reo hò xuyên đêm

07:59 , 19/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên